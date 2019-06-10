Итоги дня: Новая угроза для Украины, жизнь без воды и жара перед выборами

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Украинские политики продолжают знакомить со своими командами, появился свежий рейтинг политсил, которые могут пройти в Верховную Раду, а ситуацию в Молдове назвали вероятной угрозой Украине, — такими были главные новости сегодня, 10 июня.

Человек дня — спортсменка Ольга Ляхова, которая победила на международных легкоатлетических соревнованиях в Ханье. Дистанцию ​​800 метров украинка сумела преодолеть за 2.02,46 минут, что почти на три секунды лучше результата голландки Мариссы Даминк, информируют Экономические Новости.

Команда Гриценко

Мы уже познакомились с командами Зеленского, Вакарчука, Смешко, Тимошенко, Порошенко, Гройсмана… Сегодня, 10 июня Анатолий Гриценко рассказал о том, кого намерен повести в Верховную Раду Украины. В первой пятерке, кроме самого Анатолия Гриценко, нардеп, лидер партии «Народный контроль» Дмитрий Добродомов, лидер партии «Ридна краина» Николай Томенко, лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук, адвокат и общественный деятель Марина Соловьева. Всего же в списке 170 человек. Гриценко сообщил о том, что решил не объединяться с Саакашвили, но и договорили «не нападать» друг на друга.

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Выборы в Раду — свежая социология

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Свежая социология показывает, что на внеочередных выборах в ВРУ шансы есть у пяти партий: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».

Угроза для Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ситуация в Молдове является вероятной угрозой для юга Украины. Сейчас украинская сторона очень внимательно следит за ситуацией и сотрудничает со спецслужбами Молдовы. Также, в СБУ сообщили о том, что в связи с политическим кризисом в Молдове Украина усилила контрразведывательный режим на въезде в страну через свою территорию по отношению радикально настроенных граждан. В СБНО было проведено экстренное совещание.

Экологическая катастрофа

Отравление химикатами реки Рось, которое произошло в результате аварии авто, может привести к загрязнению воды в Днепре. Более того, экологи предупреждают о том, что есть все основания говорить о крупномасштабной экологической катастрофе и украинские города могут остаться без воды. В частности, в понедельник появилась новость о том, что воды в Белой Церкви может хватить всего на сутки.

«Ятрань» на защите Украины

Радиогидроакустическую систему «Ятрань», которая должна обнаруживать вражеские корабли и подлодки, приняли на вооружение Вооруженных сил Украины. Эта современная система состоит из специальных гидроакустических буев и цифрового центра обработки информации. «Ятрань» могут сбрасывать даже с вертолетов, что позволяет охватить большую акваторию и наблюдать за полной картиной расположения и перемещения кораблей врага.

Война в Сирии: Путин нанес удар

В Сирии военно-воздушные силы правительственного режима Башара Асада и РФ нанесли мощные удары, в результате чего погибли шесть мирных жителей, а еще 39 получили ранения. Источники в оппозиции Сирии сообщили о том, что авиаудары по Хан-Шейхун, населенным пунктам Латамине, Кефер Зита и Мааршурин были нанесены авиацией России.