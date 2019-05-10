Итоги дня: Морской бой, коммунальный сюрприз и деньги банды Януковича

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Украина в трибунале ООН обвинила Россию в нарушении иммунитета военных кораблей, миссия МВФ в скором времени приедет в Украину, в страну вернулись миллионы долларов банды Януковича, — такими были главные новости сегодня, 10 мая.

Человек дня — 60-летняя украинка Светлана Гасс, обладательница титулов «Самая красивая бабушка мира» и «Ms. Transcontinental Classic. Её почти 60 лет, у нее есть 12-летний внук, но её красоте и стройности могут позавидовать даже двадцатилетние красотки. Супербабушка рассказала о том, что её самой смешно от того, что она уже пенсионерка и уверенна в том, что возраст — не помеха ничему. Украинская Моника Белуччи владеет салоном красоты в Одессе и поражает своими взглядами на мир и умением ценить каждый момент жизни, информируют Экономические Новости.

Морской трибунал ООН

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Сегодня, 10 мая, в Гамбурге, где расположен морской трибунал ООН, состоялись первые слушания по делу об агрессии РФ в Керченском проливе. Оно продлилось три часа, а решение о введении временных мер против Российской Федерации по делу о нападении на украинские суда и экипаж в районе Керченского пролива должно быть озвучено примерно 25 мая. В зале судебного заседания присутствовали агент Украины, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, вице-адмирал Андрей Тарасов, заместитель командующего и начальник штаба ВМС Украины, адвокаты Фред Соунс и Жан-Марк Тювенин и юристы Марни Чик и Джонатан Гимблет. Украина требовала наказать РФ, а россияне обвинили Украину в «тайном вторжении» в Керченский пролив.

Коммунальные нововведения

В стране уже вступил в силу закон о жилищно-коммунальных услугах – платежки за этот месяц украинцам придут уже с нововведениями. Перед отпусков жителей страны ждет несколько «подарочков», как вот то, что в квитанциях появятся отдельные разделы по «индивидуальному» и «коллективному» потреблению воды, отопления и электричества.

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Миллионы банды Януковича

Исполнительная служба Минюста взыскала с кипрских компаний, связанных с бывшим президентом страны Виктором Януковичем и бывшими высокопоставленными лицами, 55 миллионов гривен и миллион долларов.

Миссия МВФ едет в Украину

Официальный представитель МВФ Джерри Райс сообщил о том, миссия Фонда посетит Украину уже в ближайшие недели. Конкретных дат не называется, но известно что миссия будет оценивать прогресс в рамках программы, а также стороны обсудят политику до конца года с новой администрацией.

Вятрович против Кернеса

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил о том, что не допустит реванша и предупредил харьковского градоначальника Геннадия Кернеса о том, что попытка переименования проспекта Петра Григоренко в честь Георгия Жукова будет расцениваться как нарушение закона. В Харьковском горсовет не задержались с дерзким ответом.