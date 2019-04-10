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Итоги дня: Новое предложение Порошенко, жесткие угрозы РФ и огненное космическое кольцо

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Страна-агрессор угрожает Украине военным конфликтом из-за Керченского пролива, Владимир Зеленский отказался сдавать анализы, а ученые показали первые снимки «тени» черной дыры, — такими были главные новости сегодня, 10 апреля .
Итоги дня: Новое предложение Порошенко, жесткие угрозы РФ и огненное космическое кольцо

Человек дня -певица Мадонна, которая официально подтвердила информацию о том, что будет выступать на «Евровидении» в Израиле. Шестидесятилетняя американская звезда выступит в качестве гостя на гранд-финале 18 мая. По информации представителей американки, она исполнит две композиции — старый мегапопулярный хит и новую импровизацию.За десять минут на сцене суперстар разбогатеет на 1,3 миллиона долларов. , информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Новое предложение Порошенко, жесткие угрозы РФ и огненное космическое кольцо

Анализы и предложения

Итоги дня: Новое предложение Порошенко, жесткие угрозы РФ и огненное космическое кольцо

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Который день в Украине наиболее обсуждаемый вопрос — возможные дебаты и сдача анализов кандидатами. Каждый день всё меняется и появляются новые предложения, вызовы и возражения. В среду, 10 апреля, президент Петр Порошенко предложил Владимиру Зеленскому, встретиться на дебатах и 14, и 19 апреля. Также, Порошенко сегодня вечером прибыл в НСК «Олимпийский», чтобы сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA. В свою очередь, Владимир Зеленский не прибыл. В его штабе заявили, что он уже сдал анализы в лаборатории и этого достаточно.

Встреча с Макроном

Итоги дня: Новое предложение Порошенко, жесткие угрозы РФ и огненное космическое кольцо

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Источники подтвердили, что Петр Порошенко и Владимир Зеленский в эту пятницу проведут встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Авторитетный источник сообщил о том, что во Франции хотят подготовиться к тому, что произойдет в этом месяце в Украине.

Черный список товаров РФ

В КМУ расширили перечень товаров из РФ на поставку которых введен запрет. В него включили банки для консервирования, бутылки и стеклянные емкости для пищевых продуктов и напитков.

Языковой закон

Итоги дня: Новое предложение Порошенко, жесткие угрозы РФ и огненное космическое кольцо

В Верховной Раде не успеют завершить рассмотрение «языкового закона» — законопроекта «О функционировании украинского языка как государственного» до второго тура выборов президента Украины. Рассмотрено уже 80 процентов правок и работу над остальными продолжат на следующей неделе.

Угрозы агрессора

В сообщении Совфеда говорится о том, что проход судов Украины через Керченский пролив не является вопросом соотношения сил или присутствия кораблей НАТО в Черном море. В РФ пригрозили: если Украина захочет обойти процедуры, то может начаться военный конфликт с Россией, куда будет вовлечен Альянс.

Степанов уволен

Петр Порошенко уволил Максима Степанова с должности председателя Одесской областной государственной администрации. Он не намерен судиться с решением.

Поражение США в борьбе с СП

Итоги дня: Новое предложение Порошенко, жесткие угрозы РФ и огненное космическое кольцо
Сегодня, 10 апреля, госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил о том, что в его стране сделали практически всё возможное, чтобы убедить европейцев отказаться от путинского газового проекта Северный поток-2, но не сумели добиться успеха. В первую очередь, упрямство проявили немцы. Днём ранее президент РФ Путин заявил о том, что американцы не смогут оставить строительство проекта.

Черная дыра: первое фото

Итоги дня: Новое предложение Порошенко, жесткие угрозы РФ и огненное космическое кольцо

Обсерватория Event Horizon Telescope впервые получила снимки так называемой «тени» черной дыры в центре галактики M87. Размер кольца впечатлил самих ученых. «Кольцо огня, которое можно увидеть на фото порождено огромной силой гравитации этого объекта», — написали ученые.

Автор: Инна Погрибная
10.04.2019 21:00:42
Посещений: 160
Инна Погрибная

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