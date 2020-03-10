Итоги дня: Нефтяная война, бой панике и важнейшие доказательсва в Гааге

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Цены на нефть продолжают шокировать, коронавирус обрастает легендами и страшилками, а российский президент Владимир Путин решил обнулить президенство, — такими были главные новости сегодня, 10 марта.

Человек дня — Павел Кухта, который сегодня стал временным главой Минэкономики. Кухта является членом партии «Голос» Святослава Вакарчука. Ранее был заместителем главы Стратегической группы советников по поддержке реформ, где работал вместе с Иваном Миклошем и Лешеком Бальцеровичем. С 2015 года был советником министра финансов, в 2016-2019 годах – советник премьер-министра. Сам Кухта на своей странице в социальной сети сегодня рассказал о том, что для команды министерства сейчас важно сохранить изменения и реформы, которые удалось запустить за шесть месяцев работы, информируют Экономические Новости.

Коронавирус и панические атаки

Коронавирус, который теперь запустил свои лапы на Европу, продолжает обрастать страшилками, заставляя людей поддаваться панике. Действительно, причины для осторожности есть: не осталось ни одного «чистого» европейского государства, а болезнь отняла первую жизнь в Канаде. Тем не менее, не так страшен коронавирус, как его малюют. Во-первых, смертельная опасность для молодого сильного организма сводится к нулю, во-вторых — себя можно обезопасить. На время лучше отказаться от заграничных путешествий, да и вообще — стоит минимально отказаться от любых массовых мероприятий. Используйте этот период для того, чтобы больше времени провести дома с родными, заняться любимым хобби или усовершенствоваться в профессии. И главное — не забывать максимально часто мыть руки.

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Также, сегодня эксперт ВОЗ рассказал о том, что для полного излечения от нового недуга человеку нужно около шести недель. Если же речь идёт о тяжелой форме — тогда организму может понадобиться несколько месяцев. Сейчас лучшие ученые мира работают над вакциной, но пока что лекарства от коронавируса на существует. Стоит переждать и сохранять позитивный настрой.

Италия на замке

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Италия больше остальных европейских стран страдает от коронавируса. В стране уже более 9 000 заболевших, 463 человека умерли. Темпы распространения вируса в Италии уже превышают даже китайские, так что в стране пошли на радикальные меры. Во всей Италии с 10 марта по 3 апреля объявлен карантин.

Цены на нефть в мире

Вчера цены на нефть Brent и WTI обвалились на 25 процентов, опустившись до самого низкого уровня с февраля 2016 года. Это самое большое однодневное снижение с 1991 года, когда цены на «чёрное золото» рухнули в начале войны в Персидском заливе. А вот сегодня цены подросли из-за надежд на урегулирование ситуации и возможное сокращение добычи нефти в Соединенных Штатах Америки. Аналитики банка Morgan Stanley понизили прогноз средней цены нефти во втором квартале текущего года до 35 доллавро за баррель.

Обвал гривны

Украина также отреагировала на мировой кризис: валютный рынок оказался под влиянием психологического фактора из-за распространения коронавируса и падения на мировых финансовых и товарных рынках. В результате сегодня, 10 марта, наблюдался обвал национальной валюты. Курсы доллара и евро подскочили на 60-110 копеек. Центробанк поспешил успокоить украинцев, заявив, что у него есть достаточно резервов для сглаживания колебаний курса гривны и он не допустит «раскачивания». Сейчас международные резервы нашей страны составляют 26,8 миллиардов долларов, и это самый высокий уровень с ноября 2012 года.

Обнуление президентства в России

Президент России Владимир Путин поддержал изменения в конституцию, которые позволят ему опять переизбраться. В результате Госдума проголосовала за поправку об обнулении президентских сроков в РФ.

Суд в Гааге: важные доказательства

Во время выступления на судебном заседании в Гааге нидерландский прокурор Тийс Бергер заявил о том, что сторона обвинения по делу о крушении малайзийского Boeing МН17 имеет доказательства того, что самолёт был сбит именно из российской установки «Бук». Стоит также отметить, что свидетели по делу о крушении Boeing опасаются за свои жизни и поэтому нуждаются и в постоянной защите, и в сохранении анонимности.