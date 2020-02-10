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Итоги дня: Диагноз КМУ, разрушительный ураган и триумф «Паразитов»

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Суд принял решение по Марусе Зверобой, двое украинцев заразились новым коронавирусом 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess, а Европу потрепал сильнейший ураган, — такими были главные новости сегодня, 10 февраля.
Итоги дня: Диагноз КМУ, разрушительный ураган и триумф Паразитов

Человек дня — киевлянка Елена Андреичева, которая сейчас живет в Великобритании. Украинка получила «Оскар» за лучший документальный короткометражный фильм «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка)». Талантливая женщина родилась в Киеве и работает в сфере документального производства и развития телевидения с 2006 года, информируют Экономические Новости.

Итоги дня: Диагноз КМУ, разрушительный ураган и триумф «Паразитов»

Вирусная угроза

Итоги дня: Диагноз КМУ, разрушительный ураган и триумф «Паразитов»

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Круизный лайнер Diamond Princess на протяжении пяти дней является настоящей «тюрьмой» для 3700 пассажиров и членов экипажа. Среди заболевших – два украинца. На борту судна объявлен карантин из-за коронавируса. Женщине, у которой обнаружили коронавирус, 37 лет, мужчине — 25. Украинцы уже доставлены в больницу, в которой будут находиться на протяжении четырнадцати дней. Сейчас заражение проходит без симптомов.

Диагноз КМУ

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что никогда не был ультралибералом и установил «диагноз» своему правительству. На вопрос, как бы он определил идеологию КМУ, глава правительства уклончиво сказал: «Когда маркируют свои взгляды какой-либо идеологией, это сразу вызывает какие-то манипуляции». Также, он установил «диагноз» работе его Кабинета министров: «Мы строим рыночную экономику. Мы стараемся привлекать инвестиции и создать условия для того, чтобы они сюда зашли. Мы стараемся избавиться от глупых регуляций и ограничений для того, чтобы было больше свободы».

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Наказание для волонтерки

Итоги дня: Диагноз КМУ, разрушительный ураган и триумф «Паразитов»

Печерский районный суд Киева отпустил волонтера Марусю Зверобой под личное обязательство. Женщину, которую подозревают в угрозах президенту Владимиру Зеленскому, заставили носить электронный браслет. Сама волонтерка свои слова угрозами не считают, а адвокаты называют дело юридически никчемным.

Оскар-2020

Итоги дня: Диагноз КМУ, разрушительный ураган и триумф «Паразитов»

Отгремела церемония Оскар 2020. А этом году его можно назвать поистине революционным! Причина в том, что триумфатор вечера, кинолента «Паразиты» стал первым фильмом в истории, одновременно признанный и лучшим иностранным фильмом, и лучшим фильмом вообще. Южнокорейское кино Пон Чжун Хо получило награды и за лучшую режиссуру, и оригинальный сценарий. Ещё одно радостное событие — Брэд Питт наконец-то получил свой первый Оскар за роль дублера персонажа Леонардо Ди Каприо в фильме Квентина Тарантино Однажды в Голливуде.

Погода в Украине и Европе

По Европе пронесся мощнейший ураган, в результате которого по состоянию на сегодня погибли по меньшей мере шесть человек. Сильная непогода затронула, в частности, Польшу, Швецию, Словению, Великобританию, Германию, Чехию.

Итоги дня: Диагноз КМУ, разрушительный ураган и триумф «Паразитов»

В разных регионах Украины в этот же период также бушевал ураган. Такая погода продлится в стране примерно два дня: далее ветер и осадки успокоятся.

Экономические новости telegram
Автор: Оксана Ельченко
10.02.2020 21:00:16
Посещений: 9

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