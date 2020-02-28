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Армия США продемонстрировала модель нового гиперзвукового оружия

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Армия США недавно представила модель того, что она называет «Гиперзвуковым оружием большой дальности» (LRHW).

Модель новой системы оружия была представлена в «Рэйберн Хаус Офис Билдинг» в Вашингтоне, округ Колумбия, 27 февраля 2020 года, информирует enovosty.com/news.

LRHW является новым классом сверхбыстрых, маневренных ракет большой дальности, которые будут запускаться с мобильных наземных платформ. Гиперзвуковое оружие способно летать со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, и работать на разных высотах, что делает его уникальным среди других ракет с баллистической траекторией.

Армия США стремится получить первый экспериментальный опытный образец гиперзвукового оружия большой дальности к 2023 финансовому году. Новая наземная система должна быть оснащена гиперзвуковыми ракетами, которые могут развивать скорость свыше 3800 миль в час.

Новая система вооружений обеспечит критическое стратегическое оружие и мощный сдерживающий фактор против возможностей противника. Гиперзвуковые ракеты могут достигать вершины земной атмосферы и оставаться за пределами зоны действия систем противовоздушной и противоракетной обороны до тех пор, пока они не будут готовы нанести удар. Сверхточная, сверхбыстрая, маневренная и живучая гиперзвуковая ракета может ударить в любую точку мира за считанные минуты.

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Армия США продемонстрировала модель нового гиперзвукового оружия

В марте 2019 года секретарь и начальник штаба армии США руководили ускоренной доставкой опытного гиперзвукового оружия наземного базирования с остаточной боевой способностью к 2023 финансовому году (FY). Для реализации этой стратегии Управление по оперативным возможностям и критическим технологиям армии (RCCTO) выбрало двух основных подрядчиков для создания и интеграции компонентов прототипа.

29 августа армия заключила с Dynetics соглашение на сумму $351,6 млн на производство первого серийно выпускаемого комплекта опытных систем Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB). Также 29 августа армия заключила второе соглашение с Lockheed Martin на сумму $347,0 млн на системный интегратор LRHW.

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Армия США продемонстрировала модель нового гиперзвукового оружия

Разрабатывая LRHW, армия работает в тесном сотрудничестве с другими службами в рамках меморандума о совместной работе по проектированию, разработке, испытанию и производству гиперзвуковых средств. В рамках соглашения, армия будет выполнять производство C-HGB для всех служб, в то время как военно-морской флот будет руководить конструкцией планера. Такое совместное сотрудничество позволяет службам использовать технологии, адаптируя их к конкретным требованиям воздуха, суши и моря.

Два контракта знаменуют собой важный шаг в переводе развития гиперзвуковых возможностей армии из государственных лабораторий в коммерческое производство.

Источник: Defence-blog


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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