Малайзия планирует закупить у Индии истребители Tejas

Малайзия выразила заинтересованность в покупке истребителей из Индии, несмотря на напряженные отношения между двумя странами в отношении Кашмира.

Малайзия заинтересовалась индийским Tejas, многоцелевым боевым самолетом, который позиционируется как самый легкий сверхзвуковой истребитель в мире. Реактивный самолет с одним двигателем изготовлен государственной компанией Hindustan Aeronautics. Производитель рассматривает возможность подать заявку в Королевские ВВС Малайзии (RMAF) на 36 самолетов в начале следующего года, сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на анонимные источники, информирует enovosty.com/news.

Развитие событий происходит в то время, когда отношения между странами ухудшились после того, как премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад поддержал Пакистан в вопросе Кашмира. В своем выступлении в ООН Мохамад сказал, что Индия «вторглась и оккупировала» Кашмир.

It wants to supply up to 36 of the jets to replace the ageing aircraft in the Royal Malaysian Air Force. #FMTNews #Tejas https://t.co/r5ntVjjQmO

— Free Malaysia Today (@fmtoday) 24 ноября 2019 г.

