Малайзия планирует закупить у Индии истребители Tejas

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Малайзия выразила заинтересованность в покупке истребителей из Индии, несмотря на напряженные отношения между двумя странами в отношении Кашмира.

Малайзия заинтересовалась индийским Tejas, многоцелевым боевым самолетом, который позиционируется как самый легкий сверхзвуковой истребитель в мире. Реактивный самолет с одним двигателем изготовлен государственной компанией Hindustan Aeronautics. Производитель рассматривает возможность подать заявку в Королевские ВВС Малайзии (RMAF) на 36 самолетов в начале следующего года, сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на анонимные источники, информирует enovosty.com/news.

Развитие событий происходит в то время, когда отношения между странами ухудшились после того, как премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад поддержал Пакистан в вопросе Кашмира. В своем выступлении в ООН Мохамад сказал, что Индия «вторглась и оккупировала» Кашмир.

По словам одного из источников, Hindustan Aeronautics может подать заявку на малазийский контракт только после того, как он получит одобрение от индийского правительства.

Тем не менее, по словам бывшего заместителя директора Секретариата Совета национальной безопасности Индии Панкаджа Джа, двусторонняя напряженность была лишь кратковременной, и в будущем холодные отношения между народами улучшатся.

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«Hindustan Aeronautics пытается расти и также работает над развитием международного подразделения», — сказал Джа. «Более того, Махатхир не будет у руля более двух-трех лет, после чего отношения между Индией и Малайзией вернутся на правильный путь».

Сохраняющаяся напряженность в отношениях между странами также повлияла на импорт малазийской пальмовой нефти Индией, хотя некоторые трейдеры возобновили импорт из страны Юго-Восточной Азии.

Tejas оснащен передовой системой вооружения и авионики, а также навигацией и радаром. По сообщению Nikkei Asian Review, он также может нести оружие из разных стран.

По данным местных информационных агентств, RMAF планирует обновить 40% своего флота. Tejas был представлен в Малайзии во время выставки в марте. На выставке председатель и управляющий директор Hindustan Aeronautics Р. Мадхаван сказал, что Tejas станет хорошим обновлением существующих истребителей, которые есть в Малайзии.

Малайзия также изучает истребитель JF-17, разработанный Китаем и Пакистаном, и южнокорейский FA-50 и Tejas.