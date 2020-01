Ученые нашли на Земле самый старый материал

Исследователи нашли самый старый материал. Он прилетел на нашу планету вместе с метеоритом в 1969 году.

Международная группа ученых, состоящая из американцев и швейцарцев, узнала, какой материал является самым древним на нашей планете. Как ни странно, им оказалась часть метеорита возрастом 7,5 млрд лет, информирует enovosty.com/news.

Исследователи назвали материал, прилетевший вместе с метеоритом Мерчисон, самым старым материалом на Земле. Этот осколок упал на территории Австралии в 1969 году. Об этом ученые написали в своей новой статье в научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Чтобы доказать многомиллиардной возраст частиц метеорита исследователям пришлось превратить некоторую их часть в порошок. Позже полученная паста была растворена в кислоте. В результате, исследователи получи чистую звездную пыль.

Ученые подсчитывали возраст этой звездной пыли путем анализа частоты влияния на нее космических лучей. Отметим, что космические лучи являются частицами сверхвысокой энергии, умеющие проникать вглубь твердых материалов.

Во время эксперимента ученые нашли, в основном, частицы возрастом 4,6 – 4,9 млрд лет. Однако была обнаружена и пыль возрастом 7,5 млрд лет. Добавим, что на данный момент считается, что Солнцу 4,6 млрд лет, а Земле – 4,5 млрд лет.