США направляют в Литву военнослужащих но фоне обострения ситуации в регионе, — Fox News

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США направляют в Литву военнослужащих но фоне напряженной ситуации в Беларуси

США направляют в Литву вооруженные силы на фоне обострения напряженности в Восточной Европе. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

«Все учения, проводимые в стране, носят оборонительный характер и не направлены против какого-либо государства, в том числе Беларуси», — сказал литовский чиновник Каролис Алекса

«Соединенные Штаты являются стратегическим трансатлантическим оборонным партнером Литвы и одним из главных союзников, обеспечивающим безопасность всего балтийского региона. Ротация американских войск в Литве — фактор сдерживания, имеющий особое значение и способствующий усилению НАТО в Балтийском регионе», — говорит министр национальной обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Напомним, Литва соседствует с Беларусью, где усилилась политическая напряженность.