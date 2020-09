США направляют в Литву военнослужащих но фоне обострения ситуации в регионе, — Fox News

США направляют в Литву военнослужащих но фоне напряженной ситуации в Беларуси

США направляют в Литву вооруженные силы на фоне обострения напряженности в Восточной Европе. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

«Все учения, проводимые в стране, носят оборонительный характер и не направлены против какого-либо государства, в том числе Беларуси», — сказал литовский чиновник Каролис Алекса

Vilnius has assured Minsk that the yearly large-scale military exercises are not targeting Belarus or any other countryhttps://t.co/1KkOKCeKUf

— LRT English (@LRTenglish) September 3, 2020

Читайте: Противостояние Трампа и Байдена: Конвульсии американской идентичности