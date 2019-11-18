Глеб Ляшенко рассказал о перспективах проведения большой приватизации

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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства утвердило этапы проведения приватизации 800 государственных предприятий.

С вопросом относительно эффективности большой приватизации для экономики Украины “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному экономическому эксперту Глебу Ляшенко, информирует enovosty.com/news.

Глеб Ляшенко сообщает, что недавно президент Зеленский подписал закон об отмене перечня запрещенных к приватизации госкомпаний, тем самым открыв дорогу к большой приватизации – самой масштабной в Украине за последние 20 лет.

«Планируется продать более 1000 предприятий, среди которых «Нафтогаз», вся газотранспортная система, «Укрзализныця», «Укрпочта», «Энергоатом», «Укроборонпром», нефтепровод «Дружба», все научно-исследовательские институты, предприятия космической отрасли, издательские дома, порты и многое другое, что до сих пор приносит прибыль в национальный бюджет Украины.

У меня создаётся тревожное ощущение, что Украину готовят к тотальной распродаже. Причём проведена она будет, как принято у «слуг народа», в слепом турборежиме. Не успеем оглянуться, как государство потеряет стратегически важные, прибыльные активы, которые после продажи в частные руки могут стать жертвой недобросовестных или непрофессиональных инвесторов.

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Особенно тревожно видеть стремление новой власти приватизировать объекты энергетической отрасли. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев уже неоднократно высказывался о необходимости продать национальную газотранспортную систему американцам. Кому служит уважаемый господин Коболев – украинскому народу или своему давнему компаньону Джорджу Соросу? Продавать ГТС – это преступление! И даже думать об этом преступно.

Не менее удивительно слышать о планах правительства пустить с молотка государственные банки. В том числе, разумеется, ПриватБанк, в который 3 года назад вбухали 155 миллиардов гривен из бюджета. Крайне любопытно узнать имя потенциального «инвестора», которому отдадут ПриватБанк. Уж ни Игорь Валерьевич ли его зовут?

Грядущая большая приватизация таит в себе огромные риски. Как минимум, для эффективной приватизации Украине нужен специальный орган, который сможет гарантировать защиту инвестиций. Сейчас его нет. И планов таких у правительства нет. Между тем, президент Зеленский уже анонсировал, что первая партия из 500 предприятий, подлежащих приватизации, будет передана в Фонд госимущества до 1-го декабря. Похоже, «слуги народа» решили в турборежиме продать не только землю, но и всё, что на ней построено», — сообщает эксперт

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