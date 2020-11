Украинский Ан-124 успешно доставил в Филиппины пять вертолетов (ФОТО)

Украинский Ан-124 успешно доставил в Филиппины пять вертолетов компании PZL Mielec

Самолет Ан-124 успешно доставил в Филиппины пять вертолетов польской компании PZL Mielec. Об этом сообщает Defence blog со ссылкой на ANTONOV Airlines , информирует enovosty.com/news.

Транспортировка вертолетов из аэропорта Жешув-Ясенка (Польша) в аэропорт Диосдадо Макапагал (Филиппины) заняла три дня.

🇺🇦 #An-124 aircraft delivered five helicopters manufactured by Poland’s PZL Mielec.Transportation from Rzeszow, Jasionka airport, Poland 🇵🇱 to Angeles City, Diosdado Macapagal airport, Philippines 🇵🇭 has taken three days. With one tech stop at Kuwait 🇰🇼 for refueling. pic.twitter.com/IQfrQ3UacT

— ANTONOV Airlines (@AirlinesAntonov) November 16, 2020

Читайте: НАТО получит пятый и последний самолет RQ-4D Phoenix в рамках программы AGS НАТО