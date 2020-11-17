Украинский Ан-124 успешно доставил в Филиппины пять вертолетов (ФОТО)

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Украинский Ан-124 успешно доставил в Филиппины пять вертолетов компании PZL Mielec

Самолет Ан-124 успешно доставил в Филиппины пять вертолетов польской компании PZL Mielec. Об этом сообщает Defence blog со ссылкой на ANTONOV Airlines , информирует enovosty.com/news.

Транспортировка вертолетов из аэропорта Жешув-Ясенка (Польша) в аэропорт Диосдадо Макапагал (Филиппины) заняла три дня.

Транспортировка осуществлялась с одной технической остановкой в Кувейте для дозаправки.

Ранее сообщалось, что США представили концепты танков будущего, которые могут сменить M1 Abrams. От более ранних версий эти машины отличают, в частности, повышенный уровень защиты и улучшенная электроника.