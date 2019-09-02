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В Германии проучили сторонника «ДНР» (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » В Германии проучили сторонника "ДНР" (ВИДЕО)
 
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В немецком городе Ульм люди заставили снять мужчину футболку с символикой террористической организации «ДНР»

В немецком городе Ульм около магазина основали мужчину в футболке с символикой «ДНР» и сняли это на видео. Вот так подписан ролик в твиттере: «Ульм, Германия. Украинцы заставили снять сепарскую футболку», информирует enovosty.com/news.

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Комментаторы предположили, что мужчина попросту не знал, что написано на его футболке:

«Тут по этому челу типа из Боснии может быть два варианта — первый он сепар из Боснии, а второй — просто одел футболку, нашёл на гуманитрке, рф много возит этого гавна и раздаёт просто бесплатно. Среди разных людей под видом бесплатной раздачи рекламы, они берут, и не знают что», «та дали в «секонд хэнде» и одел. Тут гуляла фотка чувачка в Киеве в футболке с надписью » If You Want Blow Job Ask Me. 100% он не знает, чего там написано на аглицком. Тут такая же история», — комментируют видео

Также, интервент-юзеры вспомнили о том, что в немецком Ульме, в котором и произошел инцидент, проходили реабилитацию украинские военные.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 293

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