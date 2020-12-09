Австралийский истребитель F/A-18 Super Hornet не смог взлететь, вынудив пилотов катапультироваться
Самолет F/A-18 Super Hornet Королевских ВВС Австралии (RAAF) свернул с взлетно-посадочной полосы, вынудив двух пилотов катапультироваться.
Инцидент произошел на базе RAAF в Эмберли, расположенной в Квинсленде.
Свидетель снял на видео пилота и второго пилота, которые прыгали с парашютом на землю после того, как покинули самолет, который затем разбился носом о землю.
Австралийские СМИ сообщили, что оба пилота в безопасности.
«Экипаж этого самолета в безопасности, и никакой другой персонал не участвовал в инциденте», — заявила пресс-секретарь Министерства обороны в заявлении.
#breaking An @AusAirForce Super Hornet has crashed before takeoff at RAAF Base Amberley — Defence says “aircrew of that aircraft are safe” but cause of the incident is still unknown pic.twitter.com/kNj1WOyXc0
— Andrew Greene (@AndrewBGreene) December 8, 2020
Кадры, полученные Nine News примерно в 14.30, показали, что экипаж приземлился на парашютах, а самолет рухнул на землю.
В парке австралийских ВВС было 24 самолета F/A-18F Super Hornet, которые планируется заменить до полного внедрения F-35A Lightning II.
Источник: Defenseworld