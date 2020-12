Австралийский истребитель F/A-18 Super Hornet не смог взлететь, вынудив пилотов катапультироваться

Самолет F/A-18 Super Hornet Королевских ВВС Австралии (RAAF) свернул с взлетно-посадочной полосы, вынудив двух пилотов катапультироваться.

Инцидент произошел на базе RAAF в Эмберли, расположенной в Квинсленде.

Свидетель снял на видео пилота и второго пилота, которые прыгали с парашютом на землю после того, как покинули самолет, который затем разбился носом о землю.

Австралийские СМИ сообщили, что оба пилота в безопасности.

«Экипаж этого самолета в безопасности, и никакой другой персонал не участвовал в инциденте», — заявила пресс-секретарь Министерства обороны в заявлении.

#breaking An ⁦@AusAirForce⁩ Super Hornet has crashed before takeoff at RAAF Base Amberley — Defence says “aircrew of that aircraft are safe” but cause of the incident is still unknown pic.twitter.com/kNj1WOyXc0

— Andrew Greene (@AndrewBGreene) December 8, 2020