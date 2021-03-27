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Концерн «Антонов» готов доставить грузы суден, застрявших в Суэцком канале

Главная » Последние новости » Новости экономики » Концерн «Антонов» готов доставить грузы суден, застрявших в Суэцком канале
 
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Украинский авиастроительный концерн «Антонов» предложил свою помощь и выразил готовность доставить грузы по месту назначения с кораблей, которые оказались заблокированы в Суэцком канале.

Об этом компания «Антонов» сообщила в Триттере, информируют Экономические новости.

Антонов готов поднять в воздух до 150 тонн грузов своими воздушным судами и оказать помощь компаниям, чьи грузы оказались заблокированными в Суэцком канале из-за контейнеровоза «Ever Given» севшего на мель.

«Готовы взять на крыло и оказать помощь компаниям, которые не могут доставить свои грузы морским путем из-за ситуации на Суэцком канале. Наши самолеты могут перевозить по 150 тонн груза. Доставим Ваши грузы воздухом в любую точку мира», — заявили в компании.

Отметим, что концерн «Антонов» создал первый в мире транспортный самолет АН-225 «Мрія», который доставляет гуманитарную помощь во многие страны мира.

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Дальность полета самолета составляет порядка 15 400 км, при этом его грузоподъёмность — около 258,8 тонн. Это абсолютный рекорд грузоподъёмности для воздушного судна.

Не остался в стороне от инцидента в Суэцком канале и президент США Джо Байден, который выразил готовность помочь разблокировать застрявшее судно, отметив, что у Соединенных Штатов есть оборудование и возможности, которых нет в большинстве стран мира.

По его словам, Америка сейчас ищет способы каким образом помочь разрешить кризисную ситуацию в Суэцком канале.

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Напомним, севший на мель в Суэцком канале контейнеровоз «Ever Given» перекрыл один из важнейших в мире торговых путей. Данный инцидент может негативно сказаться на росте цен на нефть и другие товары.

Так, согласно данных администрации Суэцкого канала — Suez Canal Authority, через двухсоткилометровый канал, который соединяет Красное и Средиземное море, ежегодно проходит около миллиарда тонн грузов на 19 тысячах судов, по 50 судов — каждый день.


Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
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