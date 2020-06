В Соединенных Штатах все еще существует расизм, — генпрокурор Уильям Барр

Главная » Последние новости » Новости мира » В Соединенных Штатах все еще существует расизм, - генпрокурор Уильям Барр В Соединенных Штатах все еще существует расизм, - генпрокурор Уильям Барр

Закрыть Отправить

США переживают переломный момент, а президент, похоже, в недоумении с точки зрения того, как реагировать.

В США наблюдается сейсмический сдвиг в числе американцев, которые говорят, что расизм является распространенной проблемой в их стране. Общенациональные протесты против жестокости полиции и системного расизма, вызванные жестокой смертью Джорджа Флойда, заставили законодателей Конгресса призвать к волне реформ в правоохранительных органах. Некоторые населенные пункты переходят в защиту и даже распускают полицейские управления.

Между тем, президент Дональд Трамп не сделал никаких конкретных политических предложений и не проявил никаких признаков поддержки каких-либо существенных реформ в полиции.

Вместо этого Трамп написал в Твиттере, осуждая призывы к защите от полиции и нападая на политических конкурентов.

This year has seen the lowest crime numbers in our Country’s recorded history, and now the Radical Left Democrats want to Defund and Abandon our Police. Sorry, I want LAW & ORDER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2020

Not only will Sleepy Joe Biden DEFUND THE POLICE, but he will DEFUND OUR MILITARY! He has no choice, the Dems are controlled by the Radical Left. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2020

В пресс-релизе в понедельник утром Тим Мёрто, директор по связям с общественностью кампании Трампа 2020 года, сказал, что растущие призывы к увольнению полицейских «приведут лишь к еще большему хаосу».

Когда его спросили, есть ли необходимость в реформировании полицейской деятельности в США, Мёрто сказал, что президент планирует провести круглый стол с правоохранительными органами. Но американцы по всей стране ясно дали понять, что не верят правоохранительным органам и в проведение внутренних реформ, особенно с учетом продолжающегося насилия, связанного с полицией, и стремления к внешним решениям.

Переломный момент

Это исторический момент в США. Более чем когда-либо ранее, существует широко распространенное мнение, что расизм является серьезной и обширной проблемой в США, и опрос показал сильную поддержку протестов по всей стране.

Подавляющее большинство респондентов (76%) в опросе Университета Монмута, опубликованном во вторник, включая 71% белых респондентов, сказали, что расизм является «большой проблемой» в США. В том же опросе в январе 2015 года только 51% респондентов сказали, что расизм является «большой проблемой» в США.

Опрос также выявил значительный рост доли американцев, которые заявили, что полиция в подобных ситуациях чаще использует чрезмерную силу к чернокожим, чем к белым. В целом, 57% респондентов заявили, что полиция более склонна применять чрезмерную силу к чернокожим. Для сравнения, только 34% сказали то же самое в опросе Monmouth в июле 2016 года.

«Похоже, мы достигли поворотного момента в общественном мнении, когда белые американцы осознают, что чернокожие американцы сталкиваются с рисками, когда имеют дело с полицией. Они могут не согласиться с насилием недавних протестов, но многие белые говорят, что они понимают, откуда исходит этот гнев», — заявил Патрик Мюррей, директор независимого института опросов Университета Монмута.

Другие недавние опросы показали аналогичные результаты.

White Americans who think racism in our society today is a «big problem» via @CNN polling: 2011: 21% big problem

2015: 43% big problem

2020: 60% big problem — Ryan Struyk (@ryanstruyk) June 8, 2020

Администрация Трампа идет не в ногу с американской общественностью

Возможно, причина, по которой Трамп не дает четкого ответа на жестокость полиции в США, заключается в том, что президент и окружающие его люди не видят в этом законодательную проблему.

«Я думаю, что в Соединенных Штатах все еще существует расизм, но я не думаю, что правоохранительная система является системно-расистской. Однако я понимаю недоверие к афроамериканскому сообществу, учитывая историю в этой стране», — заявил генеральный прокурор Уильям Барр в интервью CBS в понедельник.

Но поскольку рейтинг одобрения Трампа падает, и бывший вице-президент Джо Байден выигрывает в опросах предвыборной кампании 2020 года, протесты не прекращаются.

Опрос также показал, что большинство американцев поддерживают акции протеста.

Америка находится в центре того, что некоторые называют революцией, и движение стало глобальным, поскольку эти демонстрации проходят также и против расизма в США. Очевидно, Трамп решил не прыгать на борт, и американцы обратили на это внимание.

Источник: Businessinsider