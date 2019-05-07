Reuters: Трамп поддерживает план по гуманитарной продовольственной помощи Северной Корее

Главная » Последние новости » Новости мира » Reuters: Трамп поддерживает план по гуманитарной продовольственной помощи Северной Корее Reuters: Трамп поддерживает план по гуманитарной продовольственной помощи Северной Корее

Закрыть Отправить

Президент США Дональд Трамп поддерживает план Южной Кореи по гуманитарной продовольственной помощи Северной Корее

Президент США Дональд Трамп поддерживает план Южной Кореи по оказанию гуманитарной продовольственной помощи Северной Корее, — сообщает Макини Брис в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Южнокорейское информационное агентство сообщило, что Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чже-ин во время телефонного разговора обсудили пути продолжения диалога с Пхеньяном и необходимость оказания продовольственной помощи.

На вопрос репортеров, готов ли он ослабить некоторые санкции в отношении Северной Кореи, Трамп сказал, что он и Мун обсуждают «определенные гуманитарные вопросы» и возможность того, что Южная Корея поможет Северной Корее с продовольствием.

Just spoke to Prime Minister Abe of Japan concerning North Korea and Trade. Very good conversation! Читайте: Северная Корея снова испытала свои ракетные установки — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 мая 2019 г.

Ранее Дональд Трамп написал в Twitter, что он разговаривал с премьер-министром Японии Синдзо Абе относительно Северной Кореи. А Организация Объединенных Наций сообщила, что почти половина северокорейцев страдает от острой нехватки продовольствия, и ожидается, что скудные официальные рационы будут сокращены еще больше после того, как засуха, жара и наводнения привели к худшему урожаю в стране за последнее десятилетие.