Reuters: Трамп поддерживает план по гуманитарной продовольственной помощи Северной Корее

Президент США Дональд Трамп поддерживает план Южной Кореи по оказанию гуманитарной продовольственной помощи Северной Корее, — сообщает Макини Брис в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Южнокорейское информационное агентство сообщило, что Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чже-ин во время телефонного разговора обсудили пути продолжения диалога с Пхеньяном и необходимость оказания продовольственной помощи.

На вопрос репортеров, готов ли он ослабить некоторые санкции в отношении Северной Кореи, Трамп сказал, что он и Мун обсуждают «определенные гуманитарные вопросы» и возможность того, что Южная Корея поможет Северной Корее с продовольствием.

Just spoke to Prime Minister Abe of Japan concerning North Korea and Trade. Very good conversation!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 мая 2019 г.