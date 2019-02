Глава ЕС сообщил об особом «месте в аду» для сторонников Brexit

Глава ЕС Дональд Туск высказал свое мнение о сторонниках Brexit, которые продвигали соглашение выходе Великобритании из ЕС и не подготовили план по его реализации

Президент Европейского Совета Дональд Туск выразил свое мнение относительно сторонников Brexit, спросив, какое «особое место в аду» может быть зарезервировано для тех, кто не знал, как обеспечить выход страны из Европейского Союза , — сообщает Лорн Кук и Джил Лоулесс в Associated Press, информирует enovosty.com/news.

«Мне было интересно, как выглядит особое место в аду для тех, кто продвигал соглашение о Brexit и не подготовил план по его реализации», — сказал Туск журналистам после переговоров с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.

Когда мужчины пожали друг другу руки, Варадкар сказал Туску, что «они доставят вам ужасные неприятности в британской прессе» по поводу комментариев, которые, как и предполагалось, вызвали возмущение британских сторонников Brexit.

My response to the devilish, trident wielding, euro maniac, Donald Tusk ⬇️ pic.twitter.com/wguBeW6mn9

Сэмми Уилсон из Демократической юнионистской партии Северной Ирландии написал в Twitter, что Туск был «дьявольским евро-маньяком … и делает все возможное, чтобы Соединенное Королевство было связано цепями бюрократии и контроля ЕС».

After Brexit we will be free of unelected, arrogant bullies like you and run our own country.

Sounds more like heaven to me. https://t.co/pTOEmKWJpn

— Nigel Farage (@Nigel_Farage) 6 февраля 2019 г.