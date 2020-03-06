В Италии из кранов жителей деревни потекло вино Lambrusco Grasparossa (ВИДЕО)

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В итальянской деревне из кранов жилых домов потекло вино Lambrusco Grasparossa

В Италии из кранов жителей деревни Сеттекани вместо воды начало течь игристое вино Lambrusco Grasparossa. Об этом пишет Daily Star , информирует enovosty.com/news.

Вино Lambrusco Grasparossa разливают на местном винном заводе. На заводе сообщили, что в погребе завода произошла техническая неисправность, в результате чего вино попало в трубы, по которым подают воду в жилые дома

Городские власти сообщили, что вино в кранах не опасно для здоровья.