РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

06.03.2020 г.
15:08В Италии из кранов жителей деревни потекло вино Lambrusco Grasparossa (ВИДЕО)
13:40В очереди за счастьем: на границе Турции и ЕС собрались тысячи беженцев (ФОТО)
12:55Генетик удивил: коронавирус мог распространиться по Европе из Германии
12:20Турция успела отомстить Сирии за двух погибших солдат до введения режима прекращения огня
10:42В Сети обратили внимание на подлость Путина на встрече с Эрдоганом. ФОТОФАКТ
09:30Переговоры в Москве: капитуляция Эрдогана или “шах и мат” Путину, - "Злой одессит"
07:55Стало известно, в какой европейской стране больше всего жителей имеют свое жилье
Все новости мира

Аналитика

06.03.2020

С ГПУ сняли Рябошапку. Приготовиться НАБУ и САП?..

С ГПУ сняли Рябошапку. Приготовиться НАБУ и САП?..
Выражение недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке «во тьме вечерней» 5 марта можно было бы рассматривать как продолжение кадровых перестановок, начатых ...
06.03.2020

Перезагрузка Кабмина: спасет ли Шмыгаль пикирующую экономику - мнения экспертов

Перезагрузка Кабмина: спасет ли Шмыгаль пикирующую экономику - мнения экспертов
"Девятый вал" экономического кризиса вместе с коронавирусом уже приближается к Украине. На этом фоне Верховная Рада на внеочередном заседании, инициированном ...
05.03.2020

Итоги дня: Короновирусные ограничения, дебютное решение Кабмина и судьба санкций

Итоги дня: Короновирусные ограничения, дебютное решение Кабмина и судьба санкций
Коронавирус заподозрили у десяти украинцев, Кабмин Шмыгаля провел первое заседание, а Европейский союз решил продлить санкции против Януковича и Ко, ...

Последние новости

06.03.2020 г.
16:07 Рост ВВП в январе сократился на 0,5%
15:41 «Уж, ёж и трепетная лань»: Ирина Геращенко оценила новый состав Кабмина Шмыгаля (ВИДЕО)
15:10 На Донбассе взорвалась боевая машина с военными: ВСУ понесли потери
15:08 В Италии из кранов жителей деревни потекло вино Lambrusco Grasparossa (ВИДЕО)
15:00 Китай начал встраивать отечественный двигатель WS-10 в истребители J-10C
14:40 В Сети показали свежие снимки со строительства первой бетонной дороги в Украине (ФОТО)
14:39 «Они не должны умирать!»: Шмыгаль предложил поставлять воду в Крым канистрами и бочками, - Александр Качура (ВИДЕО)
14:20 Работа украинского фотографа вошла в ТОП-10 лучших дрон-фотографий на международном конкурсе (ФОТО)
14:00 Минобороны США готовится к потенциальной вспышке коронавируса в Пентагоне
13:40 В очереди за счастьем: на границе Турции и ЕС собрались тысячи беженцев (ФОТО)
13:05 Ирина Верещук оценила странную вечерю Зеленского с послами G7 в Полтаве (ВИДЕО)
13:00 В США в старом гараже обнаружили коллекционный Chevrolet Corvette 1965 года (ФОТО)
12:55 Генетик удивил: коронавирус мог распространиться по Европе из Германии
12:40 Киевлянам разрешили досрочно прекратить отопительный сезон: что для этого нужно сделать
12:38 Падение цен на нефть продолжает давить на Россию, - "Злой одессит"
12:32 Когда в Украине "потечет" дешевый газ и дизель
12:20 Турция успела отомстить Сирии за двух погибших солдат до введения режима прекращения огня
12:16 Коронавирус в Украине: Ещё одна область объявила карантин
12:14 Подача воды в Крым будет катастрофой для украинской государственности», - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)
10:42 В Сети обратили внимание на подлость Путина на встрече с Эрдоганом. ФОТОФАКТ
09:42 "Вчера дал, сегодня - забрал": Соцсети жестко отреагировали на слова Шмыгаля о воде в Крым
09:30 Переговоры в Москве: капитуляция Эрдогана или “шах и мат” Путину, - "Злой одессит"
09:24 "Поддался чарам известной блондинки": агент СБУ раскрыл неожиданные детали убийства "Гиви"
09:16 Новый премьер Шмыгаль рассказал, когда уйдет с поста
09:01 Brent должен стоить $20-25 за бочку. Россия слетела с катушек, - Аnti-colorados
08:34 Спецзакон по коронавирусу в Польше: топ-10 пунктов на заметку Украине
08:31 Болезнь прибавила ходу: Что важно знать о коронавирусе 6 марта
08:21 Война на Донбассе: Формирования РФ обстреляли украинские позиции
08:12 Россия хочет хитростью заставить Европу признать аннексию Крыма – СМИ
07:55 Стало известно, в какой европейской стране больше всего жителей имеют свое жилье
07:40 Гигантский самолет Stratolaunch Model 351 снова поднимется в небо
07:15 Турецкий спецназ препятствует греческим пограничникам выдворять сирийских беженцев
00:25 Фрегат «Гетман Сагайдачный» провел учения по борьбе с диверсантами в Черном море
00:15 Из-за капризов погоды дома американцев превратились в ледяные замки (ФОТО)
05.03.2020 г.
23:00 Ученые предупреждают об исчезновании песчаных пляжей
22:45 Американка в течение двух лет поливала растение, а оно оказалось искусственным (ФОТО)
22:40 В Германии испытали аэротакси: подробности
22:20 США рвут рынок нефти новыми рекордами добычи, - Злой Одессит
21:52 Мировые цены на нефть падают
21:28 Крупнейшая европейская авикомпания Flybe сообщила о банкротстве из-за коронавируса
20:56 Египет вновь открывает самую старую в стране пирамиду для туристов (ФОТО)
20:24 СБУ блокировала контрабанду больших партий прекурсоров из ЕС
19:21 Журнал Time поместил на свои обложки сто «Женщин года», определивших облик столетия
18:48 Нацполиция задержала угонщика элитных авто (ВИДЕО)
18:22 В столичном метро запустили 4G: подробности
17:52 Иван Компан рассказал о перспективах развития украинской экономики
17:24 Мировые фондовые индексы снова начали снижаться из-за коронавируса
16:54 В аграрном реестре уже зарегистрировано 235 хозяйств
16:28 Страны ОПЕК планируют сокращение добычи нефти, - Reuters
16:13 Арнольд Шварценеггер подал иск в суд на российскую компанию - требует 10 миллионов долларов
15:54 В Германии растет число заболевших коронавирусом
15:08 Стоимость предприятий, переданных на приватизацию, превышает 3 млрд долл
15:00 Армия США заказала у BAE Systems усовершенствованные снаряды BONUS
14:20 Тур по Ирландии продолжается: Кейт Миддлтон в ярком винтажном платье посетила торжественный прием (ФОТО)
14:00 Chevrolet модернизирует модель, которая не видела обновлений почти 20 лет
13:40 Весна пришла: на острове Хортица вовсю цветут первоцветы (ФОТО)
13:20 США рассматривают возможность продажи Турции систем ПВО Patriot
13:06 Когда "сладкие" цены взлетят вверх?
13:00 Погонять больше не выйдет: в Украине запускают видеофиксацию нарушений ПДД
12:40 Кукла "Оля": Куклу Barbie посвятили украинке Ольге Харлан (ФОТО)
Все новости »

В Италии из кранов жителей деревни потекло вино Lambrusco Grasparossa (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » В Италии из кранов жителей деревни потекло вино Lambrusco Grasparossa (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

В итальянской деревне из кранов жилых домов потекло вино Lambrusco Grasparossa

В Италии из кранов жителей деревни Сеттекани вместо воды начало течь игристое вино Lambrusco Grasparossa. Об этом пишет Daily Star , информирует enovosty.com/news.

Вино Lambrusco Grasparossa разливают на местном винном заводе. На заводе сообщили, что в погребе завода произошла техническая неисправность, в результате чего вино попало в трубы, по которым подают воду в жилые дома

Городские власти сообщили, что вино в кранах не опасно для здоровья.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 2747

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

С ГПУ сняли Рябошапку. Приготовиться НАБУ и САП?..
Перезагрузка Кабмина: спасет ли Шмыгаль пикирующую экономику - мнения экспертов
Кабмин Шмыгаля: Зе-пустота кадровой политики
Итоги дня: Перезагрузка правительства, похороны "Северного потока" и две победы Украины
Александр Скичко уходит от Зеленского к Авакову?
Итоги дня: Коронавирус в Украине, экстренные действия США и возможный премьер
Итоги дня: Военная инновация, послабление санкций и потоки беженцев
Итоги дня: Жесткие угрозы НАТО, падение "черного золота" и коронавирус у порога
Как Украине выбраться из экономической ямы?
Коронавирус поразил глобальную экономику. Украина в числе тяжелобольных
Все статьи


Читайте также

В Германии пивовары просят покупателей возвращать ящики для пива
 «Власти» Крыма продают один из старейших винных заводов полуострова

Армия

Самолет истребитель BAE Harrier II GR5 / GR7 / GR9 (Великобритания)
Танк Челленджер 2 (Великобритания)
Бронеавтомобиль Dingo ATF (Германия)
Самоходная артиллерийская установка 155-мм DONAR (Германия)
Вся армия    >>

Персоны

Арсен
АВАКОВ
Николай
СИРЫЙ
Нина
ЮЖАНИНА
Алена
БАБАК
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Це варто побачити: 8 найкрасивіших водоспадів України (ФОТО) (4331)

На Донбассе взорвалась боевая машина с военными: ВСУ понесли потери (3164)

Турция успела отомстить Сирии за двух погибших солдат до введения режима прекращения огня (3147)

Стало известно, в какой европейской стране больше всего жителей имеют свое жилье (2466)

В Италии из кранов жителей деревни потекло вино Lambrusco Grasparossa (ВИДЕО) (2438)

Переговоры в Москве: капитуляция Эрдогана или “шах и мат” Путину, - "Злой одессит" (2211)

Американка в течение двух лет поливала растение, а оно оказалось искусственным (ФОТО) (2003)

В Сети обратили внимание на подлость Путина на встрече с Эрдоганом. ФОТОФАКТ (1969)

Brent должен стоить $20-25 за бочку. Россия слетела с катушек, - Аnti-colorados (1815)

Гигантский самолет Stratolaunch Model 351 снова поднимется в небо (1653)

Последние новости в соцсетях

Публикации

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

«Старик, уходи!»: по Казахстану прокатилась волна протестов против власти Нурсултана Назарбаева (29464)

В Сирии турки стали выжигать все, - Аnti-colorados (12147)

Турецкие военные в Сирии передали "привет" Путину (ФОТОФАКТ) (9825)



работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube




help
Loading...

bigmir)net TOP 100

 