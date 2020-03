В Италии из кранов жителей деревни потекло вино Lambrusco Grasparossa (ВИДЕО)

В итальянской деревне из кранов жилых домов потекло вино Lambrusco Grasparossa

В Италии из кранов жителей деревни Сеттекани вместо воды начало течь игристое вино Lambrusco Grasparossa. Об этом пишет Daily Star , информирует enovosty.com/news.

Вино Lambrusco Grasparossa разливают на местном винном заводе. На заводе сообщили, что в погребе завода произошла техническая неисправность, в результате чего вино попало в трубы, по которым подают воду в жилые дома

And yesterday we really laughed. We all needed to laugh. A day to remember. Wine is always the answer#wine #castelvetrodimodena #castelvetro #grasparossa #cantinasettecani #lambrusco pic.twitter.com/nOFT3WmA2R

— Giorgia Mezzacqui (@GMezzacqui) March 5, 2020

Читайте: «Власти» Крыма продают один из старейших винных заводов полуострова