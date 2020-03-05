Крупнейшая европейская авикомпания Flybe сообщила о банкротстве из-за коронавируса
Крупнейшая европейская авикомпания Flybe сообщила о банкротстве из-за коронавируса.
Крупнейшая европейская авиакомпания Flybe сообщила о прекращении полетов и введении администрации. Об этом сообщает Гвин Топхам в издании The Guardian , информирует enovosty.com/news.
В заявлении исполнительного директора Марка Андерсона говорится, что компания предприняла «все возможные попытки» для избежания коллапса, но «не смогла преодолеть проблемы с финансированием».
Flybe has entered administration.
All Flybe flights are cancelled. Please do not go to the airport as your Flybe flight will not be operating.
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For flights operated by franchise partners, passengers should make contact with their airline.#Flybe pic.twitter.com/O9vQ7mvnR8
— UK Civil Aviation Authority (@UK_CAA) March 5, 2020
Сообщается, что причиной банкротства компании стала эпидемия коронавируса, которая привела к падению спроса и растущей конкуренции.
Значительное сокращение туристических поездок и деловых перелетов из-за коронавируса заставило многие авиакомпании существенно сократить количество рейсов на фоне падения заказов. С начала 2020 года полностью прекратили полеты турецкая авиакомпания Atlasglobal и итальянская авиакомпания Air Italy.