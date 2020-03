Крупнейшая европейская авикомпания Flybe сообщила о банкротстве из-за коронавируса.

Крупнейшая европейская авиакомпания Flybe сообщила о прекращении полетов и введении администрации. Об этом сообщает Гвин Топхам в издании The Guardian , информирует enovosty.com/news.

В заявлении исполнительного директора Марка Андерсона говорится, что компания предприняла «все возможные попытки» для избежания коллапса, но «не смогла преодолеть проблемы с финансированием».

Flybe has entered administration.

All Flybe flights are cancelled. Please do not go to the airport as your Flybe flight will not be operating.

Читайте: Иран сразу знал, что сбил украинский пассажирский самолет МАУ, - The Guardian

For flights operated by franchise partners, passengers should make contact with their airline.#Flybe pic.twitter.com/O9vQ7mvnR8

— UK Civil Aviation Authority (@UK_CAA) March 5, 2020