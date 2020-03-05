Крупнейшая европейская авикомпания Flybe сообщила о банкротстве из-за коронавируса

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Крупнейшая европейская авикомпания Flybe сообщила о банкротстве из-за коронавируса.

Крупнейшая европейская авиакомпания Flybe сообщила о прекращении полетов и введении администрации. Об этом сообщает Гвин Топхам в издании The Guardian , информирует enovosty.com/news.

В заявлении исполнительного директора Марка Андерсона говорится, что компания предприняла «все возможные попытки» для избежания коллапса, но «не смогла преодолеть проблемы с финансированием».

Сообщается, что причиной банкротства компании стала эпидемия коронавируса, которая привела к падению спроса и растущей конкуренции.

Значительное сокращение туристических поездок и деловых перелетов из-за коронавируса заставило многие авиакомпании существенно сократить количество рейсов на фоне падения заказов. С начала 2020 года полностью прекратили полеты турецкая авиакомпания Atlasglobal и итальянская авиакомпания Air Italy.