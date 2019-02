В России душат независимые СМИ

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность решением облсуда о закрытии газеты «Новые Колеса Игоря Рудникова», занимающейся расследованиями деятельности местной власти

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность решением Калининградского облсуда о прекращении деятельности газеты «Новые Колеса Игоря Рудникова», — сообщает OSCE, информирует enovosty.com/news.

Газета занималась расследованиями деятельности местной власти. 1 февраля Калининградский областной суд по требованию местного отделения Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Калининградской области (Роскомнадзор) постановил прекратить деятельность газеты после двух предупреждений.

«Это решение, наряду с другими негативными событиями вокруг газеты, оказывает негативное влияние на плюрализм средств массовой информации и открытый доступ к честной информации, и я надеюсь, что оно будет отменено в результате апелляции», — заявил Дезир.

«Любые ограничительные санкции, налагаемые на средства массовой информации, должны быть строго необходимыми и соразмерными фактически причиненному ущербу, а прецедентное право должно учитывать свободу СМИ в соответствии с международными стандартами и обязательствами ОБСЕ».

Ранее, в апреле 2018 года, представитель ОБСЕ уже выражал обеспокоенность по поводу изъятия тиража газеты «Новые колеса Игоря Рудникова» и отказа продавцов распространять ее после ареста главного редактора Игоря Рудникова, который продолжает отбывать предварительное заключение с ноября 2017.

