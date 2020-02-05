Евросоюз меняет правила для вступления новых стран, — Associated Press

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Европейская комиссия подготовила новые правила расширения Евросоюза.

После ухода Великобритании из ЕС Европейская комиссия предложила ввести новую систему для принятия стран в Евросоюз. Новый порядок должен быть обнародован 5 февраля. Об этом сообщает Раф Касерт в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Это стало особенно актуальным после возражений Франции о принятии в ЕС двух балканских стран. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новое предложение является «хорошим знаком» для Северной Македонии и Албании, которые были очень обижены, когда им отказали в проведении переговоров. Франция также признала, что новое предложение является хорошим и «большим шагом в правильном направлении».

Многие эксперты считают, что если ЕС не будет заинтересован в принятии новых членов, то некоторые европейские страны могут сблизиться с Россией и Китаем.

«Расширение ЕС — это выигрышная ситуация», — написала Урсула фон дер Ляйен.