Евросоюз меняет правила для вступления новых стран, — Associated Press

Европейская комиссия подготовила новые правила расширения Евросоюза.

После ухода Великобритании из ЕС Европейская комиссия предложила ввести новую систему для принятия стран в Евросоюз. Новый порядок должен быть обнародован 5 февраля. Об этом сообщает Раф Касерт в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Это стало особенно актуальным после возражений Франции о принятии в ЕС двух балканских стран. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новое предложение является «хорошим знаком» для Северной Македонии и Албании, которые были очень обижены, когда им отказали в проведении переговоров. Франция также признала, что новое предложение является хорошим и «большим шагом в правильном направлении».

Многие эксперты считают, что если ЕС не будет заинтересован в принятии новых членов, то некоторые европейские страны могут сблизиться с Россией и Китаем.

Good message to our #WesternBalkans friends about EU enlargement process: Today the @EU_Commission proposes a credible & dynamic plan paving the way for opening accession talks with North Macedonia & Albania (🇲🇰🇦🇱). EU enlargement is a WIN-WIN situation. #geopoliticalcommission

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 5, 2020