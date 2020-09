В Индийском океане горит нефтяной танкер, — Reuters (ВИДЕО)

В Индийском океане горит нефтяной танкер, перевозивший кувейтскую нефть на сумму около 90 млн долл

В Индийском океане у восточного побережья Шри-Ланки вспыхнул пожар на нефтяном танкере под панамским флагом, перевозившем около 2 млн баррелей нефти. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Сообщается, что один из 23 членов экипажа пропал без вести.

Танкер вез около 2 млн баррелей кувейтской нефти на сумму около 90 млн долл на индийский нефтеперерабатывающий завод «Парадип».

Танкер (номер IMO 9191424) принадлежит либерийской компании Porto Emporios Shipping Inc. Коммерческим менеджером является греческая компания New Shipping Ltd.