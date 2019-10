Reuters: Туск сообщил, что отсрочка Brexit является последней

Дональд Туск сообщил, что отсрочка Brexit является последней

Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что Евросоюз одобрил третью отсрочку Brexit до 31 января 2020 года, которая вероятнее всего является последней. Об этом сообщает Габриелла Бодзинска в Reuters, информирует enovosty.com/news.

«Для моих британских друзей. 27 стран ЕС официально приняли третью отсрочку. Она, возможно, станет последней. Пожалуйста, наилучшим образом используйте ее. Я также хочу попрощаться с вами, поскольку моя миссия подходит к концу. Я буду держать за вас скрещенные пальцы», — написал Туск в Twitter.

