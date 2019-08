В Великобритании королева Елизавета II остановила работу парламента

Британский премьер-министр Борис Джонсон планирует ограничить деятельность парламента, чтобы не дать парламентариям возможность сорвать соглашение о Brexit. Джонсон обратился к королеве Великобритании Елизавете II с просьбой выступить с речью 14 октября для официального открытия новой сессии парламента. Королева согласилась с датой, фактически закрыв парламент с середины сентября примерно на месяц, — сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Возмущенные лидеры оппозиции написали королеве о своем несогласии и попросили о встрече, угрожая втянуть 93-летнюю королеву в конституционный кризис. «В парламенте будет достаточно времени для членов парламента, чтобы обсудить ЕС, Brexit и все другие вопросы», — сказал Джонсон журналистам. На вопрос, пытается ли он заблокировать депутатам возможность принять решение об отсрочке выхода Великобритании из ЕС, он ответил: «Это совершенно не соответствует действительности».

Решение премьер-министра увеличило шансы на то, что Джонсон может столкнуться с вотумом недоверия в парламенте, что может привести к досрочным выборам. «Не заблуждайтесь, это британский переворот», — сказал член Лейбористской партии Джон МакДоннелл. «Какими бы ни были взгляды на Brexit, если вы позволите премьер-министру мешать полному и свободному функционированию наших демократических институтов, вы окажетесь на очень шатком пути».

Would be very hard for Jeremy Corbyn, the leader of Britain’s Labour Party, to seek a no-confidence vote against New Prime Minister Boris Johnson, especially in light of the fact that Boris is exactly what the U.K. has been looking for, & will prove to be “a great one!” Love U.K.

