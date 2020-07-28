РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

28.07.2020 г.
16:48Франция готовится ко второй волне COVID-19, - Fox News
14:40На вооружение НАТО поступил очередной разведывательный беспилотник RQ-4D Phoenix
14:20У берегов Индии поймали гигантского ската весом 800 кг (ФОТО)
13:40Ким Чен Ын объяснил, зачем КНДР разрабатывает ядерное оружие
11:39Отец Меган Маркл сделал скандальное заявление
09:15"Очень редкое событие": Коронавирус подтвердили у домашней кошки
08:41"Ржавые ведра": В Британии высмеяли военно-морской парад в РФ
Все новости мира

Аналитика

28.07.2020

Коронакризис: Европе раздают бесплатно деньги, Украину душат процентами и условиями МВФ

Коронакризис: Европе раздают бесплатно деньги, Украину душат процентами и условиями МВФ
Украина опять, как нынче модно говорить, не в тренде, а говоря по-нашему - на задворках европейской цивилизации, в данном случае в вопросах борьбы с ...
24.07.2020

Такая странная армяно-азербайджанская война: Кому это выгодно - причины новой эскалации

Такая странная армяно-азербайджанская война: Кому это выгодно - причины новой эскалации
Новый виток армяно-азербайджанского конфликта выглядит более чем странным, поскольку в корне отличается от хорошо доселе известного сценария вооруженного ...
20.07.2020

Сибирь и Дальний Восток: геть від Москви?..

Сибирь и Дальний Восток: геть від Москви?..
Интересные процессы начинаются на необъятных просторах России. Собственно, даже не начинаются, а продолжаются, поскольку происходит, как в модной нынче ...

Последние новости

28.07.2020 г.
17:49 Украина, Польша и Литва создали «Люблинский треугольник»
17:29 В Австралии на берег вынесло труп гигантского существа (ФОТО)
16:59 В Украине объявлено штормовое предупреждение
16:48 Франция готовится ко второй волне COVID-19, - Fox News
16:27 На Одесчине полиция проводит спецоперацию "Перехват" (ВИДЕО)
15:57 Военным передали два обновленных танка "Булат"
15:33 Стоимость золота увеличилась до исторического максимума
15:15 Алексей Дорошенко: "Для стимулирования экономики нужны кредиты"
15:00 Водоросли атакуют: с пляжа Одессы вывезли 16 грузовиков с водорослями (ФОТО)
14:40 На вооружение НАТО поступил очередной разведывательный беспилотник RQ-4D Phoenix
14:20 У берегов Индии поймали гигантского ската весом 800 кг (ФОТО)
14:00 Ученые выяснили, насколько опасны для здоровых людей бессимптомные носители COVID-19
13:40 Ким Чен Ын объяснил, зачем КНДР разрабатывает ядерное оружие
13:20 Патрульная полиция рассказала о новых антирекордах нарушений ПДД
13:00 В Китае зафиксирована новая вспышка COVID-19: заболели более 100 человек
12:40 На Западной Украине произошло землетрясение: определен источник
12:20 Южная Корея выведет из эксплуатации вертолеты Bell UH-1H. Чем их заменят?
12:19 Усердный массажист отличился невозмутимостью во время шторма в Кирилловке и стал "звездой" (ВИДЕО)
12:13 Известному российскому рэперу окончательно отменили запрет на въезд в Украину
12:02 Затонувший танкер в Одессе могут разрезать за миллион долларов
12:01 Соперницу Лукашенко на выборах заставили сказать, чей Крым (ВИДЕО)
11:51 Москва задумала операцию аншлюс. Путин подавится Беларусью, - Эйдман
11:43 Детские лагеря в Украине скоро заработают. Но не везде
11:39 Отец Меган Маркл сделал скандальное заявление
11:03 Есть серьезная мотивация вести переговоры: Эксперт рассказал, зачем Путину война на Донбассе
10:19 Силовой вариант деоккупации Крыма: Курт Волкер оценил последствия
10:18 Во Вьетнаме обнаружили новую агрессивную форму COVID-19 и изолировали целый город
10:02 Украинцам пояснили, что означает "зеленая зона" карантина
09:15 "Очень редкое событие": Коронавирус подтвердили у домашней кошки
08:41 "Ржавые ведра": В Британии высмеяли военно-морской парад в РФ
08:16 Эстония начала строить "стену" на границе с РФ
08:12 Пандемия COVID-19 в мире усиливается. Что важно знать 28 июля?
08:10 Боевики в первый же день "полной тишины" успели не раз ее нарушить
07:30 Врачи рассказали, безопасно ли ходить в спортзал во время пандемии COVID-19
07:15 На Западной Украине снова зверствует стихия: затоплены несколько населенных пунктов (ФОТО)
07:00 Болгария остановила транзит российского газа в Грецию
07:00 В Европу перестанут поступать новые автомобили от Mitsubishi
27.07.2020 г.
23:55 Протесты в США: Жительница Сиэтла рассказала об атаке на полицию
23:42 В Киеве два парня угнали пустую маршрутку и гоняли на ней по городу
23:32 Германия не пустит Россию в G7
23:24 Европа готовится ко второй волне COVID-19
23:00 Чудесное спасение: в Германии из 40-метрового колодца вытащили молодую сову (ФОТО)
19:41 Нацполиция блокировала сбыт крупной партии наркотиков
19:19 Пандемия коронавируса в мире ускоряется - глава ВОЗ созывает чрезвычайную комиссию
18:49 Гривна прекратила падение и начала укрепляться
18:29 В Крыму водохранилища почти пусты - важное заявление Украины
17:59 По стандартам НАТО: Нацгвардия получила на вооружение новые винтовки (ВИДЕО)
17:42 В восточной Украине прекращение огня вступило в силу, - The Washington Post
17:16 Пентагон рассекретит секретные данные об НЛО, – NYT
16:59 ВСУ приобретут тренажеры для зенитных ракетных комплексов
16:57 СМИ пишут о многочисленных экономических злоупотреблениях директора ХНАТОБ О.Орищенко и его окружения
16:34 Ученые в замешательстве: В Италии обнаружили остров, чистый от COVID-19
16:19 «Каждый должен предполагать, что он инфицирован»: ВМС США столкнулись лицом с угрозой COVID-19
15:57 Под Винницей маршрутка попала в серьезное ДТП
15:28 В Китае растет число заболевших COVID-19, - Fox News
15:02 Курс биткоина стремительно растет
15:00 В Южной Корее хотят брать плату с иностранцев за лечение COVID-19
14:40 Украинским водителям анонсировали новые штрафы
14:20 Главный инфекционист США рассказал, почему так важно носить защитную маску от COVID-19
14:00 Самый большой в мире самолет-амфибия впервые прошел морские испытания (ВИДЕО)
Все новости »

Франция готовится ко второй волне COVID-19, — Fox News

Главная » Последние новости » Новости мира » Франция готовится ко второй волне COVID-19, - Fox News
 
Печать Отправить на почту

 

 

Франция готовится ко второй волне COVID-19 на фоне растущего уровня заболеваемости

Во Франции ежедневное количество подтвержденных тестов на COVID-19 растет. За последние сутки было подтверждено 2551 случай заболевания COVID-19. Об этом сообщает Fox News , информирует enovosty.com/news.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, во Франции было зарегистрировано более 217 000 случаев заболевания коронавирусом и более 30 000 случаев смерти. Органы здравоохранения предупредили, что Франция движется в неправильном направлении, поскольку уровень заболеваемости снова растет. Это означает, что пандемия не начала ослабевать.

«Таким образом, мы «утопили» значительную часть прогресса, благодаря которой стало возможно ослабление блокировки карантина», — сказал представитель МОЗ. В МОЗ также предупреждают, что многие люди, у которых обнаружен COVID-19, не соблюдают самоизоляции.

Пока существует COVID-19, мы все в опасности. Вот почему мы просим всех относиться к решениям о том, куда они идут, что они делают и с кем они встречаются, как к решениям, свзанным с жизнью или смертью».


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 45

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Коронакризис: Европе раздают бесплатно деньги, Украину душат процентами и условиями МВФ
Такая странная армяно-азербайджанская война: Кому это выгодно - причины новой эскалации
Сибирь и Дальний Восток: геть від Москви?..
"Год в турборежиме": как поработали депутаты Верховной Рады и какими скандалами отличились
Решающая схватка: водород против углеводородов, - Александр Пилипенко
Михаил Чаплыга: «Нет более страшного хозяина, чем бывший слуга»
Лас-Вегас по-украински: каким будет игорный бизнес при Зеленском?
Путин жил, Путин жив, Путин будет жить. До 2036 года, если дотянет...
Алексей Кучеренко: Видосики с дальнобойщиками и корабельной бабой угробят энергетику Украины
Смолий пошел ва-банк: мнения экспертов о громкой отставке главы Нацбанка
Все статьи




Читайте также

Детские лагеря в Украине скоро заработают. Но не везде
 Пандемия COVID-19 в мире усиливается. Что важно знать 28 июля?
Турция ответила на угрозы Макрона: «Не принесут результата»
 Билл Гейтс сделал неутешительный прогноз относительно вакцины против COVID-19
Трамп считает, что ситуация с коронавирусом вскоре ухудшится
 Очередная свадьба в королевской семье: замуж вышла внучка королевы Елизаветы принцесса Беатрис (ФОТО)
В ВОЗ признали, что карантин не остановит пандемию коронавируса
 В ВОЗ рассказали, когда рассчитывают начать глобальную вакцинацию против COVID-19

Армия

Боевая машина десанта БМД-2 «Будка»
Радиолокационная станция 3DELRR (США)
Боевая машина пехоты Puma (Германия)
Зенитный ракетный комплекс NASAMS (Норвегия)
Вся армия    >>

Персоны

Шустер
Савик
Обама
Барак
Ложкин
Борис
Евгеньевич
Богдан
Андрей
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Импорт списанных вагонов из России как приговор здравому смыслу

Что скрывается за арестом экс-главы «Укравтодора» Славомира Новака

Forbes Россия и Арманжан Байтасов: как казах контролирует рейтинги богатейших россиян


Verum

Мнения
Додавили банки, додавим и экономику
Сергей Фурса

Додавили банки, додавим и экономику

Пал последний форпост. Глава НБУ подал в отставку.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Віцепрем'єр-міністр України одружився з ведучою телеканалу ICTV (14118)

На популярном украинском курорте нашествие медуз: появились фото с высоты птичьего полета (13874)

"Ржавые ведра": В Британии высмеяли военно-морской парад в РФ (11849)





работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube




help

bigmir)net TOP 100

 