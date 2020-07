Франция готовится ко второй волне COVID-19, — Fox News

Франция готовится ко второй волне COVID-19 на фоне растущего уровня заболеваемости

Во Франции ежедневное количество подтвержденных тестов на COVID-19 растет. За последние сутки было подтверждено 2551 случай заболевания COVID-19. Об этом сообщает Fox News , информирует enovosty.com/news.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, во Франции было зарегистрировано более 217 000 случаев заболевания коронавирусом и более 30 000 случаев смерти. Органы здравоохранения предупредили, что Франция движется в неправильном направлении, поскольку уровень заболеваемости снова растет. Это означает, что пандемия не начала ослабевать.

«Таким образом, мы «утопили» значительную часть прогресса, благодаря которой стало возможно ослабление блокировки карантина», — сказал представитель МОЗ. В МОЗ также предупреждают, что многие люди, у которых обнаружен COVID-19, не соблюдают самоизоляции.

As long as #COVID19 is circulating, we are all at risk. That’s why we’re asking everyone to treat the decisions about where they go, what they do and who they meet with as life-and-death decisions – because they are. pic.twitter.com/ALeUcT1uv4

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 25, 2020