Франция готовится ко второй волне COVID-19, — Fox News

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Франция готовится ко второй волне COVID-19 на фоне растущего уровня заболеваемости

Во Франции ежедневное количество подтвержденных тестов на COVID-19 растет. За последние сутки было подтверждено 2551 случай заболевания COVID-19. Об этом сообщает Fox News , информирует enovosty.com/news.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, во Франции было зарегистрировано более 217 000 случаев заболевания коронавирусом и более 30 000 случаев смерти. Органы здравоохранения предупредили, что Франция движется в неправильном направлении, поскольку уровень заболеваемости снова растет. Это означает, что пандемия не начала ослабевать.

«Таким образом, мы «утопили» значительную часть прогресса, благодаря которой стало возможно ослабление блокировки карантина», — сказал представитель МОЗ. В МОЗ также предупреждают, что многие люди, у которых обнаружен COVID-19, не соблюдают самоизоляции.

Пока существует COVID-19, мы все в опасности. Вот почему мы просим всех относиться к решениям о том, куда они идут, что они делают и с кем они встречаются, как к решениям, свзанным с жизнью или смертью».