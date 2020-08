США и Россия обвинили друг друга в инциденте между военными и столкновении БТР в Сирии

Американские военные получили легкие ранения в результате столкновения американской боевой машины с российским БТР несколько дней назад на востоке Сирии. Российский бронетранспортер (БТР-82А) протаранил и протащил по дороге американский International MaxxPro в районе населенного пункта Дерик в провинции Хасака

Фото

По данным источников CNN, российские военные пошли на преднамеренное столкновение с американским автомобилем, в результате которого четверо военнослужащих США получили травмы, сравнимые с сотрясением мозга, информирует enovosty.com/news.

В Белом доме подобные действия российской стороны назвали небезопасными и непрофессиональными. Как говорится в заявлении Совета национальной безопасности США, которое цитирует «Интерфакс», этот инцидент стал нарушением договоренностей по предотвращению конфликтных ситуаций, согласованных США и Россией в декабре 2019 года.

Представитель СНБ США Джон Уллиот напомнил, что американские военные не стремятся к эскалации напряжённости с кем бы то ни было в Сирии, однако сохраняют за собой право на самооборону в случае враждебных по отношению к ним действий.

Уллиот уточнил, что, по данным американской стороны, инцидент произошёл 25 августа в 10 часов утра по сирийскому времени. Как сообщает СНБ США, российское военное транспортное средство врезалось в американский армейский внедорожник. «Экипаж нашего автомобиля получил травмы», — отмечает Уллиот.

По его словам, патруль США в итоге покинул район, в котором находились российские военные, и на этом инцидент завершился.

Накануне в Пентагоне сообщили, что глава комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли провел телефонный разговор с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым.

В то же время, в Минобороны России прокомментировали содержание телефонного разговора генерала Валерия Герасимова с генералом Марком Милли, сообщают российские СМИ

Как заявил глава российского Генштаба, командование Международной антитеррористической коалиции «в соответствии с действующим порядком было заранее уведомлено о прохождении колонны российской военной полиции».

«Несмотря на это, в нарушение имеющихся договоренностей военнослужащие вооруженных сил США осуществили попытку блокирования российского патруля. В ответ на это военной полицией ВС РФ были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что «американской стороне в ходе телефонного разговора даны исчерпывающие пояснения по данной ситуации».

Напомним, момент столкновения двух БТР попал на видео.

В комментариях к видео уточняется, что с российской стороны в «гонках» участвовали БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», а также «Урал». В небе при этом летал российский боевой вертолет Ми-8. С американской — боевая машина International MaxxPro. Судя по видео, российские военные были агрессивно настроены по отношению к американцам.

On 24 August, there was another encounter between US and Russian forces near Derik (Malikiya). Russian helicopters hovered over the US convoypic.twitter.com/uFsX0rVa5v

— Wladimir (@vvanwilgenburg) August 26, 2020