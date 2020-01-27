Трамп предложил Китаю помощь для борьбы c коронавирусом, — Reuters

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Трамп предложил Китаю любую необходимую помощь для борьбы c коронавирусом

Президент США Дональд Трамп предложил Китаю любую необходимую помощь для борьбы c коронавирусом 2019-nCoV из-за которого уже умер 81 человек. Об этом сообщают Ченг Ленг и Джош Хорвитц в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Мы очень тесно общаемся с Китаем относительно этого вируса», — написал Трамп в Twitter. «Мы предложили Китаю и президенту Си любую необходимую помощь. У нас выдающиеся специалисты!», — пишет Трамп

We are in very close communication with China concerning the virus. Very few cases reported in USA, but strongly on watch. We have offered China and President Xi any help that is necessary. Our experts are extraordinary! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 27, 2020 Читайте: Помощь матерям-одиночкам будет увеличиваться в два этапа. Сколько и когда ждать?

Премьер-министр Китая Ли Кэцян посетил эпицентр вспышки город Ухань, чтобы ободрить медицинских работников. Посещая Ухань в синем защитном костюме и маске Ли похвалил медиков и сказал, что еще 2500 медработников присоединятся к ним в течение следующих двух дней.

Напомним, ранее сообщалось, ВОЗ повысила глобальный уровень риска распространения нового коронавируса