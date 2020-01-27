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Трамп предложил Китаю помощь для борьбы c коронавирусом, — Reuters

Главная » Последние новости » Новости мира » Трамп предложил Китаю помощь для борьбы c коронавирусом, - Reuters
 
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Трамп предложил Китаю любую необходимую помощь для борьбы c коронавирусом

Президент США Дональд Трамп предложил Китаю любую необходимую помощь для борьбы c коронавирусом 2019-nCoV из-за которого уже умер 81 человек. Об этом сообщают Ченг Ленг и Джош Хорвитц в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Мы очень тесно общаемся с Китаем относительно этого вируса», — написал Трамп в Twitter. «Мы предложили Китаю и президенту Си любую необходимую помощь. У нас выдающиеся специалисты!», — пишет Трамп

Премьер-министр Китая Ли Кэцян посетил эпицентр вспышки город Ухань, чтобы ободрить медицинских работников. Посещая Ухань в синем защитном костюме и маске Ли похвалил медиков и сказал, что еще 2500 медработников присоединятся к ним в течение следующих двух дней.

Напомним, ранее сообщалось, ВОЗ повысила глобальный уровень риска распространения нового коронавируса


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 143

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