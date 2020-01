Трамп предложил Китаю помощь для борьбы c коронавирусом, — Reuters

Трамп предложил Китаю любую необходимую помощь для борьбы c коронавирусом

Президент США Дональд Трамп предложил Китаю любую необходимую помощь для борьбы c коронавирусом 2019-nCoV из-за которого уже умер 81 человек. Об этом сообщают Ченг Ленг и Джош Хорвитц в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Мы очень тесно общаемся с Китаем относительно этого вируса», — написал Трамп в Twitter. «Мы предложили Китаю и президенту Си любую необходимую помощь. У нас выдающиеся специалисты!», — пишет Трамп

We are in very close communication with China concerning the virus. Very few cases reported in USA, but strongly on watch. We have offered China and President Xi any help that is necessary. Our experts are extraordinary!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 27, 2020

