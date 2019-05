Пакистан успешно испытал баллистическую ракету, способную нести ядерную боеголовку (ВИДЕО)

В Пакистане успешно прошли испытания баллистической ракеты дальнего радиуса действия «Шахин-2»

Глава пресс-службы армии Пакистана Асиф Гафур сообщил, что Пакистан успешно провел испытание баллистической ракеты дальнего радиуса действия «Шахин-2» класса «земля-земля», — сообщает Rambler, информирует enovosty.com/news.

Баллистическая ракета может оснащаться как обычной, так и ядерной боевой частью. Кроме того, ракета может поражать цели на расстоянии 1500 километров. Гафур подчеркивает, что ракета «Шахин-II» разработана с целью удовлетворения потребностей Пакистана в обеспечении стратегической стабильности на Ближнем Востоке.

Successful training launch of surface to surface ballistic missile Shaheen-II conducted. Capable of carrying both conventional & nuclear warheads upto a range of 1500 KMs. Shaheen-II fully meets Pak’s strat needs towards maintenance of desired deterrence stability in the region. pic.twitter.com/I9t468wxnq

— Maj Gen Asif Ghafoor @OfficialDGISPR) 23 мая 2019 г.

Читайте: Санкции США жестко ударили по российским С-300, С-400 и "Панцирям", - Злой Одессит