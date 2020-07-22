Иран отправил черный ящик украинского самолета во Францию, — Fox News

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Во французском бюро расследований BEA сообщили, что голосовые данные CVR из черного ящика были успешно получены

Французские официальные лица сообщили, что следователи получили черные ящики с голосовыми данными из кабины пилотов украинского самолета Боинг-737, ошибочно сбитого Ираном в январе этого года. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

«Данные CVR были успешно получены», — говорится в сообщении французского бюро расследований BEA. Напомним, иранские силы сбили самолет Боинг-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», в результате чего погибли 176 человек.

Иран отправил черный ящик во Францию несмотря на то, что Boeing — американская компания, а иранским экспертам был необходим конвертер для восстановления данных из черного ящика. Однако США выступили категорически против предоставления конвертера Ирану.