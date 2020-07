Иран отправил черный ящик украинского самолета во Францию, — Fox News

Во французском бюро расследований BEA сообщили, что голосовые данные CVR из черного ящика были успешно получены

Французские официальные лица сообщили, что следователи получили черные ящики с голосовыми данными из кабины пилотов украинского самолета Боинг-737, ошибочно сбитого Ираном в январе этого года. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

«Данные CVR были успешно получены», — говорится в сообщении французского бюро расследований BEA. Напомним, иранские силы сбили самолет Боинг-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», в результате чего погибли 176 человек.

🔴@Boeing #737 UR-PSR @fly_uia #PS752 / FDR data — including the event itself — has been successfully downloaded by @BEA_Aero / Data transferred to Iran's AAIB / Communication on their behalf / CVR & FDR data analysis will start tommorow with stakeholders. pic.twitter.com/5juy0ci2vl

— BEA ✈️ 🚁🛩 🇫🇷 (@BEA_Aero) July 20, 2020

