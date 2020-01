Британский парламент одобрил законопроект о Brexit, — Reuters

Британский парламент одобрил законопроект о Brexit, который станет законом после подписания королевой Елизаветой II

Британский парламент одобрил законопроект о Brexit. Законопроект официально станет законом после его подписания королевой Елизаветой II. Об этом сообщает Элизабет Пипер в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Согласно законопроекту, Великобритания покинет ЕС 31 января. После подписания законопроекта королевой, соглашение должно пройти ратификацию в парламенте ЕС. По предварительной информации, рассмотрение данного варианта соглашения должно произойти 29 января.

Today Parliament has completed the final stages of its consideration of the Brexit Bill in both the House of Commons and the House of Lords and it now goes to the Queen to receive Royal Assent. We promised to #GetBrexitDone and we are on track to leave on 31st January. pic.twitter.com/RYFvod2FpF

— Steve Barclay (@SteveBarclay) 22 января 2020 г.

Читайте: Сокращение количества депутатов: Эксперт рассказала, в чём опасность инициативы