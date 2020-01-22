Британский парламент одобрил законопроект о Brexit, — Reuters

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

22.01.2020 г.
23:26Всемирное антидопинговое агентство приостановило лицензию российской лаборатории
23:00Европа создает открытую "облачную" научную базу для исследований
21:38Британский парламент одобрил законопроект о Brexit, - Reuters
18:13В Китае резко увеличилось число жертв неизличимого вируса
17:18В США растет ущерб от торговой войны, - The New York Times
16:31Мировые фондовые индексы демонстрируют рост, - Associated Press
15:32ВВС США направляют в Румынию БПЛА Reaper
Все новости мира

Аналитика

22.01.2020

Итоги дня: Четыре "всадника апокалипсиса", дерзкое предложение Зеленского и уникальная украинская "Берегиня"

Итоги дня: Четыре всадника апокалипсиса, дерзкое предложение Зеленского и уникальная украинская Берегиня
Украинский президент выступил на экономическом форуме в Давосе, в МВФ отметили прогресс нашей страны в реформах, а в Украине показали современный квадрокоптер ...
22.01.2020

Ключевой маркер "ПриватБанка": почему МВФ взял паузу и когда Украина получит финансовую помощь?

Ключевой маркер ПриватБанка: почему МВФ взял паузу и когда Украина получит финансовую помощь?
Недавний «кассетный» скандал, главным фигурантом которого стал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, некоторые члены Кабмина, вместе с представителями ...
21.01.2020

Итоги дня: Особенности форума в Давосе, перемены в РФ и китайский вирус-убийца

Итоги дня: Особенности форума в Давосе, перемены в РФ и китайский вирус-убийца
В Давосе открылся юбилейный 50-й Всемирный экономический форум, суд арестовал Павловского по делу Гандзюк, а китайский вирус-убийца продолжают свою смертоносную ...

Последние новости

22.01.2020 г.
23:47 Украина находится на грани демократии и тирании - Госсекретарь США Майк Помпео
23:26 Всемирное антидопинговое агентство приостановило лицензию российской лаборатории
23:00 Европа создает открытую "облачную" научную базу для исследований
22:47 СБУ презентовала видео обзорной инструкции о том, как стать курсантом НА СБУ (ВИДЕО)
22:40 ЕБРР и ЕС выделят Украине средства на стимулирование проектов зеленой энергетики
22:20 В Китае разработали дешевую альтернативу Tesla (ФОТО)
21:58 На Донбассе нашли и спасли пропавшую без вести гражданку Германии
21:49 Александра Дубинского склоняли к шпионажу и госизмене (ВИДЕО)
21:38 Британский парламент одобрил законопроект о Brexit, - Reuters
21:24 РФ продолжает поставлять террористам вооружение, - разведка
20:56 В Киеве девушка на Porsche Cayenne протаранила шесть машин
20:29 В МВФ сообщили о прогрессе в реализации Украиной реформ
20:06 Минюст раскрыл новые подробности распродажи тюрем в Украине
19:53 Зеленский в Давосе сравнил Украину с Google
19:34 Дубилет предлагает наносить штрих-коды на обычные акцизные марки
19:19 Олег Пендзин рассказал о перспективах дальнейшего сотрудничества с МВФ
18:57 Нацполиция разоблачила коррупционную «схему» выдачи строительных лицензий: подробности
18:32 На Испанию обрушился мощный шторм: МИД предупреждает украинцев о риске путешествий
18:13 В Китае резко увеличилось число жертв неизличимого вируса
17:52 В сети появилось видео из салона электрокара Tesla Cybertruck (ВИДЕО)
17:18 В США растет ущерб от торговой войны, - The New York Times
16:52 Ультрабюджетный электрокар Renault появится уже в этом году
16:33 Раньше госчиновники называли это многомиллионными откатами, у "слуг народа" - это премия, - Юлия Тимошенко (ВИДЕО)
16:31 Мировые фондовые индексы демонстрируют рост, - Associated Press
16:09 В столице избили народного депутата: введен план "Перехват"
15:45 Помпео посетит Украину 30 января
15:32 ВВС США направляют в Румынию БПЛА Reaper
15:30 Украинские школьники примут участие во Всемирном конкурсе стартапов в Кремниевой долине
15:20 Новая проблема: Европу настигает космический хаос
15:19 Киев получит большую окружную дорогу - губернатор Киевской области
15:10 Российский след: Что скрывает Иран в черных ящиках сбитого самолета?
15:03 Азербайджан вызвался помочь Беларуси в вопросе замены российской нефти, - Злой Одессит
14:40 Инвесторы больше обеспокоены выборами в США, чем торговой войной, - Financial times
14:20 Космические силы США прошли первое боевое испытание, - эксперты
14:00 В Сеть утекли первые снимки спортивного хэтчбека Volkswagen Golf GTI (ФОТО)
13:40 Элегантная и деловая: Кейт Миддлтон посетила интерактивный мини-город для детей (ФОТО)
13:23 Смертельный китайский вирус уронит рынок нефти
13:20 Жители столицы просят оборудовать площадки для выгула питомцев во всех городских парках
13:19 Украинцам станет проще получать соцпомощь
13:00 Китай задерживает производство своего самого современного истребителя
12:36 С Укртрансгаза хотят взыскать миллиарды. Почему это может сорвать отопительный сезон?
12:21 Посольство США жестко обратилось к РФ из-за Украины
12:08 "Голос країни-10": Дерзкая подопечная Дана Балана загремела в "Миротворец"
12:01 Грозный "Белый лебедь" попал в крутое пике модернизации по-российски, - "Злой одессит"
11:45 Наглая ложь: Польша резко обратилась к Путину
11:32 Крымский хвост виляет кремлевской собакой, - Портников
10:29 В Украине опять заговорили о прекращении сотрудничества с МВФ
10:07 "Радость" автомобилистов: В Киеве в разы подорожает парковка и вырастут штрафы
09:45 Зеленский опять встретится с Путиным: В России раскрыли детали
09:30 Стоимость газа: Почему приходят две платежки и как формируется цена
09:00 Лёгкость, скорость и современность: В Украине создали первый военный квадрокоптер (ФОТО)
08:48 Украинцев ждёт реформа двойного гражданства. Что известно?
08:39 Концерт Серова в Киеве: В СБУ удивили ответом об артисте, посещавшем Крым
08:35 Министр обороны сделал важное заявление по разведению сил на Донбассе
08:32 Украинцам могут сократить срок службы в армии
08:05 РФ изменила тактику на Донбассе: в ОС сообщили неожиданные новости
07:50 В КГГА показали обновленный дизайн Карточки киевлянина: что изменилось (ФОТО)
07:40 В Грузии собака-дворняга помогает детям переходить дорогу (ВИДЕО)
07:30 89-летняя украинка за год прочитала 232 книги (ВИДЕО)
07:15 В Украине хотят изменить некоторые ПДД и поднять штрафы водителям: детали
Все новости »

Британский парламент одобрил законопроект о Brexit, — Reuters

Главная » Последние новости » Новости мира » Британский парламент одобрил законопроект о Brexit, - Reuters
 
Печать Отправить на почту

 

 

Британский парламент одобрил законопроект о Brexit, который станет законом после подписания королевой Елизаветой II

Британский парламент одобрил законопроект о Brexit. Законопроект официально станет законом после его подписания королевой Елизаветой II. Об этом сообщает Элизабет Пипер в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Согласно законопроекту, Великобритания покинет ЕС 31 января. После подписания законопроекта королевой, соглашение должно пройти ратификацию в парламенте ЕС. По предварительной информации, рассмотрение данного варианта соглашения должно произойти 29 января.

После этого Великобритания и ЕС должны заключить торговое соглашение в переходной период, который будет длится до конца 2020 года.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 52

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Четыре "всадника апокалипсиса", дерзкое предложение Зеленского и уникальная украинская "Берегиня"
Ключевой маркер "ПриватБанка": почему МВФ взял паузу и когда Украина получит финансовую помощь?
Итоги дня: Особенности форума в Давосе, перемены в РФ и китайский вирус-убийца
Итоги дня: БТРы на улицах Херсона, ультиматум Путину и "элегантное предложение" Дубилета
Как оценить эффективность работы чиновника: реалии Украины и мира
Чужие победили хищников: грантоеды взяли к ногтю Зеленского
Итоги дня: Важный документ США по Украине, тет-а-тет Гончарука и Зеленского и наказание для журналистов
Итоги дня: Новый призывной возраст, плёнко-гейт Гончарука и реальная цена гривны
Разделяй и властвуй: Путин и Эрдоган разделят Ливию?
Итоги дня: Отставка российского правительства, бонусы топ-чиновникам в законе и грядущий конец человечества
Все статьи


Читайте также

Сокращение количества депутатов: Эксперт рассказала, в чём опасность инициативы
 В Украине предложили наказывать за дезинформацию: нарушителям грозит срок до семи лет
В Конгрессе США готовят важный законопроект по Украине
 Легализация казино в Украине: Монобольшинство сделало важный шаг
США и Китай подписали торговое соглашение, - The Washington Times
 Земельные лимиты: Названы цифры из финальной версии законопроекта
Работодателей в Украине ждут новые штрафы
 В Украине хотят ввести новые правила автоперевозок: что предлагают

Армия

Радиолокационная станция AN/TPS-75 (США)
Зенитно-ракетный комплекс Chu-SAM Type-03 (Япония)
Самолет Kawasaki C-2 (Япония)
Самолет многоцелевой учебно-боевой KTX-2 (Южная Корея)
Вся армия    >>

Персоны

Владимир
КЛИЧКО
Вадим
НОВИНСКИЙ
Ксения
СОБЧАК
Игорь
ЖДАНОВ
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Грузии собака-дворняга помогает детям переходить дорогу (ВИДЕО) (7798)

Концерт Серова в Киеве: В СБУ удивили ответом об артисте, посещавшем Крым (6756)

Зеленский опять встретится с Путиным: В России раскрыли детали (2831)

Украинцам могут сократить срок службы в армии (2051)

В КГГА показали обновленный дизайн Карточки киевлянина: что изменилось (ФОТО) (1816)

Элегантная и деловая: Кейт Миддлтон посетила интерактивный мини-город для детей (ФОТО) (1632)

РФ изменила тактику на Донбассе: в ОС сообщили неожиданные новости (1583)

Грозный "Белый лебедь" попал в крутое пике модернизации по-российски, - "Злой одессит" (1558)

На Испанию обрушился мощный шторм: МИД предупреждает украинцев о риске путешествий (1495)

Лёгкость, скорость и современность: В Украине создали первый военный квадрокоптер (ФОТО) (1464)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Инвестициям здесь не место

Мнения
Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

В Украине есть «секта свидетелей идеального избирателя». Эти люди боготворят обывателя. «Маленький человек» для них – это носитель финальной правды, ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Облысение, грибок и даже онкология: Какое тесто несёт большую опасность (12717)

Чем Медведев разозлил Путина: В СМИ "вышли" на главную причину "раскола" (11637)

В Сети едко высмеяли "невероятный прорыв" оккупантов на Донбассе (ФОТО) (10568)




Экономические новости youtube

Война отменяется



help

bigmir)net TOP 100

 