Первая в России плавучая атомная электростанция, которую называют «Чернобыль на льду», прибыла на базу (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Первая в России плавучая атомная электростанция, которую называют «Чернобыль на льду», прибыла на базу (ФОТО) Первая в России плавучая атомная электростанция, которую называют «Чернобыль на льду», прибыла на базу (ФОТО)

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Первая в России плавучая атомная электростанция имени академика Ломоносова прибыла в Чукотский регион на Дальнем Востоке России.

Первая российская атомная электростанция прибыла на свою постоянную базу недалеко от Аляски., информирует enovosty.com/news.

Разработанная Росатомом станция, известная как «Академик Ломоносов», 23 августа отправилась в путешествие на 3100 миль через арктические воды, чтобы достичь Чукотского региона.

Росатом заявил, что намерен запустить плавучую станцию ​​к концу года. «Академик Ломоносов» станет самой северной в мире атомной электростанцией.

Станция заменит угольную электростанцию ​​и устаревшую атомную электростанцию, обеспечивающую более 50 000 человек электроэнергией на Чукотке.

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Рыбаки проплывают мимо плавучей АЭС «Академик Ломоносов», 28 апреля 2018 года. РЕЙТЕР / Антон Ваганов

Росатом давно планировал запустить морские энергоблоки, которые с их мобильными маломощными станциями лучше всего подходят для отдаленных регионов.

«Академик Ломоносов», буксируемый на базу «Атомфлот» в Мурманске для загрузки ядерного топлива, в Санкт-Петербурге, 28 апреля 2018 года. Reuters

Небольшие электростанции были спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать электричеством труднодоступные районы России. Они могут работать без остановок и без необходимости дозаправки в течение трех-пяти лет.

Академик Ломоносов покидает сервисную базу в Мурманске. 23 августа 2019 года. Reuters

Группы по защите окружающей среды, в том числе Гринпис, уже выразили обеспокоенность по поводу потенциальных проблем безопасности атомной станции. Активисты уже окрестили плавучую АЭС «Чернобыль на льду».