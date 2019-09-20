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Первая в России плавучая атомная электростанция, которую называют «Чернобыль на льду», прибыла на базу (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Первая в России плавучая атомная электростанция, которую называют «Чернобыль на льду», прибыла на базу (ФОТО)
 
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Первая в России плавучая атомная электростанция имени академика Ломоносова прибыла в Чукотский регион на Дальнем Востоке России.

Первая российская атомная электростанция прибыла на свою постоянную базу недалеко от Аляски., информирует enovosty.com/news.

Разработанная Росатомом станция, известная как «Академик Ломоносов», 23 августа отправилась в путешествие на 3100 миль через арктические воды, чтобы достичь Чукотского региона.

Росатом заявил, что намерен запустить плавучую станцию ​​к концу года. «Академик Ломоносов» станет самой северной в мире атомной электростанцией.

Станция заменит угольную электростанцию ​​и устаревшую атомную электростанцию, обеспечивающую более 50 000 человек электроэнергией на Чукотке.

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The plant will replace a coal-fired power plant and an aging nuclear power plant supplying more than 50,000 people with electricity in Chukotka.

Рыбаки проплывают мимо плавучей АЭС «Академик Ломоносов», 28 апреля 2018 года. РЕЙТЕР / Антон Ваганов

Росатом давно планировал запустить морские энергоблоки, которые с их мобильными маломощными станциями лучше всего подходят для отдаленных регионов. 

Rosatom has long planned to launch the sea-borne power units, which, with their mobile, small capacity plants, are best suited to remote regions. It has said they can help the environment by reducing greenhouse gas emissions blamed for global warming.

«Академик Ломоносов», буксируемый на базу «Атомфлот» в Мурманске для загрузки ядерного топлива, в Санкт-Петербурге, 28 апреля 2018 года. Reuters

Небольшие электростанции были спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать электричеством труднодоступные районы России. Они могут работать без остановок и без необходимости дозаправки в течение трех-пяти лет.

The small plants were designed to make it possible to supply electricity to hard-to-reach areas ofÂ Russia. They can operate non-stop without the need for refueling for three to five years.

Академик Ломоносов покидает сервисную базу в Мурманске. 23 августа 2019 года. Reuters

Группы по защите окружающей среды, в том числе Гринпис, уже выразили обеспокоенность по поводу потенциальных проблем безопасности атомной станции. Активисты уже окрестили плавучую АЭС «Чернобыль на льду».


Автор: Оксана Ельченко
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