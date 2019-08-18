В Хорватии самолет приземлился посреди главной автомагистрали (ВИДЕО)

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На главной автомобильной магистрали Хорватии приземлился легкомоторный самолет. К счастью, экстренная посадка прошла благополучно. Большой поток машин не помешал летательному транспортному средству.

Легкомоторный самолет с двумя пассажирами на борту экстренно сел прямо посреди главной автомагистрали Хорватии. Об этом передают сотрудники Службы по чрезвычайным ситуациям страны, информирует enovosty.com/news.

Спасатели рассказали, что небольшое летательное транспортное средство село на оживленной автодороге вчера, 17 августа. На борту находилась женщина и ее инструктор. Причиной неожиданного приземления послужила техническая неполадка.

К счастью, никто не травмирован, посадка прошла благополучно.

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Модель экстренно приземлившегося самолета – Cessna.

Данный инцидент случился на магистрали, соединяющей Загреб и Риека (город, расположенный на севере страны). Приземление самолета произошло как раз в выходной день и пик туристического сезона. Спасатели сообщают, что в этот период на автобане очень много машин. Туристы едут по этой дороге к своим базам отдыха.