США направляют военные вертолеты в Германию, Польшу и Латвию

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США направляют военные вертолеты в Германию, Польшу и Латвию

В Армии США сообщили, что направляют 60 военных вертолетов из Франции на военные полигоны в Германию, Польшу и Латвию. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

В The Baltic Security говорят, что с 13 по 20 июля американские вертолеты UH-60 Black Hawk прибудут в Латвию в рамках реализации операции Atlantic Resolve с целью усиления региональной безопасности

В целом в Латвию, Германию и Польшу прибудут американские самолеты и 60 вертолетов UH-60

Напомним, военные учения Atlantic Resolve были организованы сразу после агрессии РФ против Украины в 2014 году. После аннексии Крыма США начали проводить различные военнные учения в Европе для противостояния российской агрессии.