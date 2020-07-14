США направляют военные вертолеты в Германию, Польшу и Латвию
США направляют военные вертолеты в Германию, Польшу и Латвию
В Армии США сообщили, что направляют 60 военных вертолетов из Франции на военные полигоны в Германию, Польшу и Латвию. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.
В The Baltic Security говорят, что с 13 по 20 июля американские вертолеты UH-60 Black Hawk прибудут в Латвию в рамках реализации операции Atlantic Resolve с целью усиления региональной безопасности
On July 7, 2020, helicopters assigned to the @101CAB arrived on board of the @ARCships M/V "Endurance" at the Port of La Rochelle, France 🇫🇷, as part of the sixth aviation rotation in support of 🇺🇸 Operation #AtlanticResolve. pic.twitter.com/Pr8vZ8gagp
— Baltic Security (@balt_security) July 11, 2020
В целом в Латвию, Германию и Польшу прибудут американские самолеты и 60 вертолетов UH-60
Напомним, военные учения Atlantic Resolve были организованы сразу после агрессии РФ против Украины в 2014 году. После аннексии Крыма США начали проводить различные военнные учения в Европе для противостояния российской агрессии.