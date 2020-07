США направляют военные вертолеты в Германию, Польшу и Латвию

В Армии США сообщили, что направляют 60 военных вертолетов из Франции на военные полигоны в Германию, Польшу и Латвию. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

В The Baltic Security говорят, что с 13 по 20 июля американские вертолеты UH-60 Black Hawk прибудут в Латвию в рамках реализации операции Atlantic Resolve с целью усиления региональной безопасности

On July 7, 2020, helicopters assigned to the @101CAB arrived on board of the @ARCships M/V "Endurance" at the Port of La Rochelle, France 🇫🇷, as part of the sixth aviation rotation in support of 🇺🇸 Operation #AtlanticResolve. pic.twitter.com/Pr8vZ8gagp

— Baltic Security (@balt_security) July 11, 2020

Читайте: В Польше разбился самолет, есть погибшие