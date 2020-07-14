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17:49 США официально отклонили претензии Китая на природные ресурсы в Южно-Китайском море, - Reuters
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США направляют военные вертолеты в Германию, Польшу и Латвию

Главная » Последние новости » Новости мира » США направляют военные вертолеты в Германию, Польшу и Латвию
 
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США направляют военные вертолеты в Германию, Польшу и Латвию

В Армии США сообщили, что направляют 60 военных вертолетов из Франции на военные полигоны в Германию, Польшу и Латвию. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

В The Baltic Security говорят, что с 13 по 20 июля американские вертолеты UH-60 Black Hawk прибудут в Латвию в рамках реализации операции Atlantic Resolve с целью усиления региональной безопасности

В целом в Латвию, Германию и Польшу прибудут американские самолеты и 60 вертолетов UH-60

Напомним, военные учения Atlantic Resolve были организованы сразу после агрессии РФ против Украины в 2014 году. После аннексии Крыма США начали проводить различные военнные учения в Европе для противостояния российской агрессии.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 169

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