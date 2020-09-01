В сети появилось мощное видео, как «огненное торнадо» поглощает всё на своем пути (ВИДЕО)

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В сети появилось видео, как в Калифорнии "огненное торнадо" поглощает всё на своем пути

Появившееся в сети видео может показаться художественным фильмом о катастрофе. Однако сильные лесные пожары в действительности могут создавать свою собственную погоду, включая огненные торнадо. Об этом сообщает The Conversation, информирует enovosty.com/news.

Это произошло в Калифорнии, когда из-за сильной жары в штате начались мощные пожары. Одно огненное воронкообразное облако 15 августа было настолько мощным, что Национальная метеорологическая служба назвала его «огненным торнадо».

Погодные условия, связанные с пожарами, становятся экстремальными, когда высокие температуры, низкая влажность и сильный ветер в сочетании с сухой растительностью вызывают быстро распространяющиеся лесные пожары, с которыми трудно бороться.

Pyrocumulus cloud from the #LoyaltonFire from NW Reno. This seems bad. pic.twitter.com/U19h99cqT9 — John Porter (@el_maletero) August 15, 2020

Это сочетание — именно то, что случилось в США. Влажная и теплая зима способствовала росту трав, которые покрыли большие площади диких земель на западе США. К тому времени воздух над сушей была довольно сухой. И когда появился дождь, то он испарился из-за чрезмерной жары. Это привело к «сухой молнии», которая привела к лесным пожарам.

Приток воздуха к центру пожара может вызвать «огненное торнадо». В результате разрушительной огненной бури в Австралии, известной как «Черная пятница», сгорело около 2 000 000 гектаров земли, погиб 71 человек, несколько городов были уничтожены