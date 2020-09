В сети появилось мощное видео, как «огненное торнадо» поглощает всё на своем пути (ВИДЕО)

В сети появилось видео, как в Калифорнии "огненное торнадо" поглощает всё на своем пути

Появившееся в сети видео может показаться художественным фильмом о катастрофе. Однако сильные лесные пожары в действительности могут создавать свою собственную погоду, включая огненные торнадо. Об этом сообщает The Conversation, информирует enovosty.com/news.

Это произошло в Калифорнии, когда из-за сильной жары в штате начались мощные пожары. Одно огненное воронкообразное облако 15 августа было настолько мощным, что Национальная метеорологическая служба назвала его «огненным торнадо».

A wildfire raging near the eastern Sierra community of Loyalton, Northern California grew to 2,300 acres on August 15, 2020 and triggered a rare fire tornado warning from the National Weather Service https://t.co/qhghhXNQzi [more: https://t.co/sSmUcxtxTa] pic.twitter.com/YH9P6DU1Qm

— Massimo (@Rainmaker1973) August 16, 2020

