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Путин заказал два новых самолета «Судного дня» на случай ядерной войны

Главная » Последние новости » Новости технологий » Путин заказал два новых самолета "Судного дня" на случай ядерной войны
 
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Президент России Владимир Путин распорядился о строительстве двух новых самолетов "Судного дня", которые будут выполнять функции командных пунктов и центров управления в случае разрушительного ядерного конфликта.

Эти самолеты должны переправить высшее руководство России в безопасное место в случае нападения и позволить им оставаться на связи с вооруженными силами. Самолеты сопровождаются истребителями и не имеют окон, за исключением кабины пилота, информируют Экономические новости.

Государственное информационное агентство РИА-Новости сообщило, что строительство первого из двух самолетов ведется в российском городе Воронеж. В сообщении отмечается, что строительство третьего самолета также возможно.

Новые самолеты будут модифицированными лайнерами Ил-96 и заменят существующие самолеты Судного дня Ил-80, которые находятся в эксплуатации с конца 1980-х годов.

Путин заказал два новых самолета «Судного дня» на случай ядерной войны

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Как сообщается, новые самолеты будут иметь вдвое большую дальность полета, чем их предшественники, и позволят кремлевскому руководству отдавать приказы наземным, подводным и воздушным пусковым установкам ядерных ракет в радиусе более 3 700 миль.

В декабре прошлого года один из нынешних самолетов Судного дня был взломан и лишен электронного оборудования во время технического обслуживания на аэродроме в Таганроге на юге России. Хотя власти подозревают, что преступление было совершено обычными ворами, которые искали драгоценные металлы, такие как золото и платина, содержащиеся в оборудовании, кража стала позорным проколом в системе безопасности Кремля.

Слухи о строительстве новых самолетов Судного дня появились через несколько часов после того, как пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби опубликовал в Твиттере видеозапись дозаправки в воздухе командно-штабного самолета E-4B ВВС США.

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«Заправка E-4B в процессе полета никогда не надоедает», — восхитился Кирби. «Боже мой, какие навыки для этого нужны! Отличный полет этих экипажей. Большое вам спасибо».

Между тем, представители Америки и России должны встретиться в среду в Женеве, Швейцария, для проведения первого раунда переговоров по контролю над ядерным оружием, о котором договорились Путин и президент Байден на встрече на высшем уровне в прошлом месяце.

Делегацию США на переговорах возглавит заместитель госсекретаря Венди Шерман, один из ключевых участников переговоров по иранскому ядерному соглашению 2015 года.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 37

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