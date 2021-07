Путин заказал два новых самолета «Судного дня» на случай ядерной войны

Президент России Владимир Путин распорядился о строительстве двух новых самолетов "Судного дня", которые будут выполнять функции командных пунктов и центров управления в случае разрушительного ядерного конфликта.

Эти самолеты должны переправить высшее руководство России в безопасное место в случае нападения и позволить им оставаться на связи с вооруженными силами. Самолеты сопровождаются истребителями и не имеют окон, за исключением кабины пилота, информируют Экономические новости.

Государственное информационное агентство РИА-Новости сообщило, что строительство первого из двух самолетов ведется в российском городе Воронеж. В сообщении отмечается, что строительство третьего самолета также возможно.

Новые самолеты будут модифицированными лайнерами Ил-96 и заменят существующие самолеты Судного дня Ил-80, которые находятся в эксплуатации с конца 1980-х годов.

Как сообщается, новые самолеты будут иметь вдвое большую дальность полета, чем их предшественники, и позволят кремлевскому руководству отдавать приказы наземным, подводным и воздушным пусковым установкам ядерных ракет в радиусе более 3 700 миль.

В декабре прошлого года один из нынешних самолетов Судного дня был взломан и лишен электронного оборудования во время технического обслуживания на аэродроме в Таганроге на юге России. Хотя власти подозревают, что преступление было совершено обычными ворами, которые искали драгоценные металлы, такие как золото и платина, содержащиеся в оборудовании, кража стала позорным проколом в системе безопасности Кремля.

Слухи о строительстве новых самолетов Судного дня появились через несколько часов после того, как пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби опубликовал в Твиттере видеозапись дозаправки в воздухе командно-штабного самолета E-4B ВВС США.

An E-4B refuel mid-flight simply never gets old. My goodness, the skills it takes! Great flying by these aircrews. Thank you so much. pic.twitter.com/ZRxXPOd84O

— John Kirby (@PentagonPresSec) July 26, 2021