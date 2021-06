Джо Байден станет первым, кто встретится с королевой Елизаветой II за год пандемии

Букингемский дворец объявил в четверг, что королева Елизавета II 13 июня пригласила президента президента США Джо Байдена в Виндзорский замок. Это будет первая встреча Байдена с королевой Елизаветой II.

Байден будет в Соединенном Королевстве 11 июня на саммите G7, который пройдет в Корнуолле. Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

Details: Biden in UK June 10 for #G7; w Dr. Jill meets w Queen Elizabeth June 13 at Windsor Castle; @NATO, EU meetings in Brussels June 14-15; to Geneva for meeting w Vladimir Putin on June 16.

— Lynn Sweet (@lynnsweet) June 3, 2021