Джо Байден станет первым, кто встретится с королевой Елизаветой II за год пандемии

Главная » Последние новости » Новости мира » Джо Байден станет первым, кто встретится с королевой Елизаветой II за год пандемии Джо Байден станет первым, кто встретится с королевой Елизаветой II за год пандемии

Закрыть Отправить

Букингемский дворец объявил в четверг, что королева Елизавета II 13 июня пригласила президента президента США Джо Байдена в Виндзорский замок. Это будет первая встреча Байдена с королевой Елизаветой II.

Байден будет в Соединенном Королевстве 11 июня на саммите G7, который пройдет в Корнуолле. Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

Details: Biden in UK June 10 for #G7; w Dr. Jill meets w Queen Elizabeth June 13 at Windsor Castle; @NATO, EU meetings in Brussels June 14-15; to Geneva for meeting w Vladimir Putin on June 16. — Lynn Sweet (@lynnsweet) June 3, 2021

Читайте: «Коллективный Запад» отступает. Путин получил от Вашингтона то, что хотел - даже с десертом, - Лилия Шевцова

95-летняя королева Елизавета II воздерживалась от встреч после смерти своего мужа принца Филиппа в апреле и из-за продолжавшейся год пандемии. Байден станет первым мировым лидером, который встретится с королевой Елизаветой II более чем за год.

Королева Елизавета II имеет давнюю традицию встреч с президентами США и даже отправила частное поздравительное послание перед инаугурацией Байдена в январе, сообщил CNN королевский источник.

Байден выразил соболезнования королеве Елизавете II, королевской семье и Великобритании после смерти Филиппа.

В 2017 году Байден и бывший президент США Барак Обама встречались с членами королевской семьи, когда сопровождали принца Гарри на игры Invictus в Торонто. Байден также встречался с принцем Чарльзом в 2015 году в Вашингтоне, округ Колумбия.

Королева Елизавета II также хорошо провела первую встречу с бывшим президентом Дональдом Трампом. Позже Трамп прокомментировал, что «ей было очень весело» с ним во время его визита в Великобританию в июне 2019 года.