Джо Байден станет первым, кто встретится с королевой Елизаветой II за год пандемии
Букингемский дворец объявил в четверг, что королева Елизавета II 13 июня пригласила президента президента США Джо Байдена в Виндзорский замок. Это будет первая встреча Байдена с королевой Елизаветой II.
Байден будет в Соединенном Королевстве 11 июня на саммите G7, который пройдет в Корнуолле. Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на ibtimes.
Details: Biden in UK June 10 for #G7; w Dr. Jill meets w Queen Elizabeth June 13 at Windsor Castle; @NATO, EU meetings in Brussels June 14-15; to Geneva for meeting w Vladimir Putin on June 16.
— Lynn Sweet (@lynnsweet) June 3, 2021
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95-летняя королева Елизавета II воздерживалась от встреч после смерти своего мужа принца Филиппа в апреле и из-за продолжавшейся год пандемии. Байден станет первым мировым лидером, который встретится с королевой Елизаветой II более чем за год.
Королева Елизавета II имеет давнюю традицию встреч с президентами США и даже отправила частное поздравительное послание перед инаугурацией Байдена в январе, сообщил CNN королевский источник.
Байден выразил соболезнования королеве Елизавете II, королевской семье и Великобритании после смерти Филиппа.
В 2017 году Байден и бывший президент США Барак Обама встречались с членами королевской семьи, когда сопровождали принца Гарри на игры Invictus в Торонто. Байден также встречался с принцем Чарльзом в 2015 году в Вашингтоне, округ Колумбия.
Королева Елизавета II также хорошо провела первую встречу с бывшим президентом Дональдом Трампом. Позже Трамп прокомментировал, что «ей было очень весело» с ним во время его визита в Великобританию в июне 2019 года.
We have a date! President Biden, Dr. Jill Biden and Queen Elizabeth are officially set to meet this month, on Sunday, June 13. pic.twitter.com/kvYFFnOSRG
— Carly Ledbetter (@ledbettercarly) June 3, 2021