В американском штате был замечен первый в 2021 году шершень-убийца: чем опасно насекомое

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Власти США подтвердили присутствие мертвого азиатского гигантского шершня в округе Снохомиш, штат Вашингтон, что стало первым обнаружением так называемого «шершня-убийцы» в США в 2021 году.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

Местный житель сообщил об этом 4 июня, говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства Вашингтона (WSDA) в среду. Экземпляр был получен WSDA 8 июня, а энтомологи из WSDA и Службы инспекции здоровья животных и растений Министерства сельского хозяйства США (USDA APHIS) спустя несколько дней, 11 июня, подтвердили, что это был гигантский азиатский шершень .

Это первое подтвержденное обнаружение гигантского азиатского шершня в стране в 2021 году, сообщает AP News.

По сообщению агентства, этот экземпляр имеет цвет, отличный от предыдущих, что позволяет предположить, что он «не имеет отношения» к шершням, обнаруженным в Канаде и округе Ватком.

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The #AsianGiantHornet detected in Snohomish County had a different color form than those found in Whatcom County. See how they compare in the image below. Learn more at https://t.co/p4bsqukyX1 pic.twitter.com/Mgfh7RVxTo — Washington State Department of Agriculture (@WSDAgov) June 16, 2021

Эксперты полагают, что этот экземпляр мог быть из предыдущего сезона, потому что это самец и он успел полностью иссохнуть. Обычно самцы не появляются «по крайней мере до июля». Например, даже когда они появились в июле прошлого года, это было «раньше, чем ожидалось», — отметил в пресс-релизе доктор Усама Эль-Лисси, заместитель администратора Программы защиты растений Министерства сельского хозяйства США.

«Тем не менее, мы будем работать с WSDA, чтобы обследовать территорию с целью проверки, существуют ли еще особи в округе Снохомиш», — добавил Эль-Лисси.

Пока что азиатский гигантский шершень не считается поселенцем в США. Но, будучи в пять раз больше медоносной пчелы, даже один шершень может убить целых 40 медоносных пчел за минуту. Таким образом, их присутствие может привести к полной потере семей медоносных пчел, которые используются для опыления важных сельскохозяйственных культур.

«Этот новый отчет продолжает подчеркивать, насколько важна публичная отчетность для всех предполагаемых инвазивных видов, но особенно для азиатского гигантского шершня», — сказал Свен Спичигер, энтомолог из WSDA. «Ничего из этого не произошло бы, если бы бдительный житель не нашел время, чтобы сделать снимок и отправить отчет».

В 2020 году все подтвержденные случаи наблюдения в Канаде и половина из Вашингтона были зафиксированы после сообщений от общественности. Тем не менее тем, кто считает, что они заметили азиатского гигантского шершня, следует быть очень осторожными. Хотя они обычно не агрессивны по отношению к людям, они могут ужалить тех, кто пытается справиться с ними. А поскольку они намного крупнее других жалящих насекомых, их жала длиннее и могут давать большие дозы яда.