В американском штате был замечен первый в 2021 году шершень-убийца: чем опасно насекомое

Власти США подтвердили присутствие мертвого азиатского гигантского шершня в округе Снохомиш, штат Вашингтон, что стало первым обнаружением так называемого «шершня-убийцы» в США в 2021 году.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

Местный житель сообщил об этом 4 июня, говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства Вашингтона (WSDA) в среду. Экземпляр был получен WSDA 8 июня, а энтомологи из WSDA и Службы инспекции здоровья животных и растений Министерства сельского хозяйства США (USDA APHIS) спустя несколько дней, 11 июня, подтвердили, что это был гигантский азиатский шершень .

Это первое подтвержденное обнаружение гигантского азиатского шершня в стране в 2021 году, сообщает AP News.

По сообщению агентства, этот экземпляр имеет цвет, отличный от предыдущих, что позволяет предположить, что он «не имеет отношения» к шершням, обнаруженным в Канаде и округе Ватком.

The #AsianGiantHornet detected in Snohomish County had a different color form than those found in Whatcom County. See how they compare in the image below. Learn more at https://t.co/p4bsqukyX1 pic.twitter.com/Mgfh7RVxTo

— Washington State Department of Agriculture (@WSDAgov) June 16, 2021