Ощутил на себе: Папа Римский Франциск призвал к бесплатному всеобщему медицинскому страхованию

Папа Франциск в воскресенье впервые появился на публике после операции на кишечнике и воспользовался возможностью, чтобы поддержать глобальное медицинское страхование.

84-летний мужчина говорил с балкона своей палаты в госпитале в Риме. Он стоял рядом с несколькими больными детьми, находящимися на лечении в больнице, и рассказывал о своем пребывании в больнице. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

4 июля Ватикан объявил, что Папа Франциск хорошо перенес операцию, которая стала его первой серьезной проблемой со здоровьем в качестве понтифика.

Папа Франциск сказал, что «хорошее здравоохранение должно быть доступным для всех и бесплатным», а «почему дети должны страдать — это вопрос, трогающий сердце».

In these days of being hospitalized, I have experienced how important good health care is, accessible to all. This precious benefit must not be lost which needs everyone’s contribution.

Читайте: "Кислород, который так необходим": Зеленский обратился к Папе Римскому

— Pope Francis (@Pontifex) July 11, 2021