Ощутил на себе: Папа Римский Франциск призвал к бесплатному всеобщему медицинскому страхованию

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Папа Франциск в воскресенье впервые появился на публике после операции на кишечнике и воспользовался возможностью, чтобы поддержать глобальное медицинское страхование.

84-летний мужчина говорил с балкона своей палаты в госпитале в Риме. Он стоял рядом с несколькими больными детьми, находящимися на лечении в больнице, и рассказывал о своем пребывании в больнице. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

4 июля Ватикан объявил, что Папа Франциск хорошо перенес операцию, которая стала его первой серьезной проблемой со здоровьем в качестве понтифика.

Папа Франциск сказал, что «хорошее здравоохранение должно быть доступным для всех и бесплатным», а «почему дети должны страдать — это вопрос, трогающий сердце».

In these days of being hospitalized, I have experienced how important good health care is, accessible to all. This precious benefit must not be lost which needs everyone’s contribution. Читайте: "Кислород, который так необходим": Зеленский обратился к Папе Римскому — Pope Francis (@Pontifex) July 11, 2021

«В те дни, когда я был в больнице, я еще раз увидел, насколько важно иметь хорошую систему здравоохранения, доступную для всех, как это существует в Италии и в других странах», — сказал Папа Франциск.

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«Система здравоохранения, обеспечивающая хорошее обслуживание и доступная каждому. Нельзя терять это драгоценное преимущество. Его необходимо сохранить», — сказал он.

Пока мир продолжает бороться с новыми штаммами COVID-19, Папа Франциск также призвал «молиться за всех больных, особенно за тех, кто находится в самых тяжелых условиях».

В отчете Всемирного банка и ВОЗ за декабрь 2017 г. отмечалось, что «по крайней мере половина населения мира не может получить основные медицинские услуги». В статье, опубликованной в газете Washington Post за декабрь 2019 года, бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ и генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявили, что они «оба стремятся ко всеобщему охвату услугами здравоохранения, чтобы все люди могли получить доступ к необходимым им медицинским услугам без финансовых трудностей.

Абэ и Гебрейесус также отметили, что «по крайней мере половина населения мира все еще не имеет доступа к основным медицинским услугам, включая базовую санитарию, возможность посещать медработника или безопасные, эффективные и доступные лекарства».