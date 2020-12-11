Удар по рынку труда: Кого в Украине новый локдаун оставит без работы

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Удар по рынку труда будет не таким сильным, как весной, но многие украинцы всё же рискуют остаться без работы

За последний месяц в стране только официальное количество тех, кто ищет работу, увеличилось на 24 000 человек. После того, как в январе введут новый локдаун, эта цифра может сильно вырасти, хотя и не так резко, как во время весеннего жесткого карантина, информирует enovosty.com/news.

По словам экспертов, январский период жестких ограничений не будет такой же неожиданностью, как весенний, потому самые рисковые сферы попытались подготовиться к ограничениям. Там ограничили подбор сотрудников, скорректировали графики и провели другие подготовительные работы, которые смягчат удар. Кроме того, этот карантин будет не таким жестким, в частности, салоны красоты, гостиницы, транспорт продолжат работать.

Вместе с тем, даже введение карантина выходного дня показало печальную статистику роста количества безработных. В правительстве этот период «окрестили» «второй волной безработицы». Более того, первые недели нового года всегда сопряжены со спадом экономики, в это время бизнес-активность резко сокращается.

Начало 2021 может оставить без работы администраторов и официантов общепита, продавцов непродовольственных магазинов, сотрудников инвент-агентств, работников сфер услуг и развлечений.

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Эксперты советуют людям, которые остались без работы и не имеют финансовую подушку, на время заняться другой работой. В частности, месяц подработать курьерами или водителями такси. Также, можно и вовсе сменить сферу деятельности, для которой не обязательно иметь диплом и годы, проведенные в университетах. Сейчас есть огромное количество всевозможных курсов, которые могут превратить увлечение в способ зарабатывать деньги.

Кроме того, дабы не остаться без средств существования, в случае безработицы украинцы могут рассчитывать на выплаты в Центре занятости. В период карантина в Украине можно получать пособия сразу после обращения. Для этого нужно обратиться с паспортом, ИНН, трудовой книжкой, дипломом и, при наличии, военным билетом.