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«Чернобыль» от НВО стал самым рейтинговым сериалом всех времен

Главная » Последние новости » Новости культуры » "Чернобыль" от НВО стал самым рейтинговым сериалом всех времен
 
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НВО снял самый рейтинговый сериал в истории человечества. Им стал «Чернобыль». Мини-сериал превзошел по популярности даже «Игру престолов».

Американский телеканал НВО стал автором самого популярного сериала в истории. «Чернобыль» получил наивысшую оценку от зрителей с разных уголков планеты, информирует enovosty.com/news.

Согласно зрительской оценке, по информации International Movie Data Base, «Чернобылю» было присвоено 9,6 балла. За ним идут «Планета Земля 2» с 9,5 баллами и «Братья по оружию» с 9,4 баллами. Всемирно известная «Игра престолов» оказалась на шестом месте. Всего в список вошли 250 картин.

Добавим, что мини-сериал «Чернобыль» состоит из пяти серий. Картина базируется на событиях, произошедших в 1986 году после взрыва на ЧАЭС. Съемки фильма проходили на Игналинской АЭС, находящейся в Литве. Также некоторое сцены снимались в Украине.

Первый выпуск вышел на экраны 6 мая текущего года. Последняя пятая серия появится 3 июня. Она будет называться «Вечная память».

Читайте: HBO опубликовал трейлер новой серии «Чернобыля» (ВИДЕО)

На данный момент на официальном YouTube-канале НВО уже появился тизер финальной части. В последней серии герои попытаются приоткрыть занавес на причину глобальной катастрофы, произошедшей на территории нашей родной страны.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 1135

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