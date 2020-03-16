Гибель Богов

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В далеком 1992 году на рынке связи Украины создаются первых два гиганта с иностранными инвестициями – УМС и Утел. В страну пришли первые серьезные деньги, первый серьезный менеджмент. Собственниками мобильного оператора-монополиста (СП УМС) были Укртелеком (51%), TeleDenmark, Дания, 16,3 % акций; Royal KPN N.V., Нидерланды, 16,3 % акций; Deutsche Telekom, Германия, 16,3 % акций. Оперативное управление компанией до начала 2000-х осуществлялось иностранным менеджментом. При старте за основу была взята устаревшая на то время аналоговая технология (NMT-стандарт).

СП УТЕЛ – оператор, отобравший на тот момент отдельное (достаточно прибыльное) направление международной связи. В состав акционеров зашли американская AT&T (19.5 %), немецкая Deutsche Telekom (19.5 %) и голландская PTT Telecom (10 %), информируют Экономические Новости.

Мало кто помнит, что в то время было создано третье СП (Укртелеком и немецкая Controlware) – Инфоком, специализирующееся на передаче данных.

В условиях фактического отсутствия конкуренции эти три совместных предприятия определяли погоду на рынке телекоммуникаций, фактически заморозив его на некоторое время.

С приходом современных технологий и дальнейшей либерализации рынка, усилилась конкуренция, что привело к лавинообразному развитию рынка.

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Первым пал Утел. В 2002 году, после 10 лет неконкурентных преимуществ, СП Утел фактически перестало существовать – государство выкупила акции иностранных партнеров и трансформировала его в одну из дирекций Укртелекома. Сделка тогда вызвала ряд вопросов, например в части посредничества структур Брокбизнесбанка.

До 2003 года российская АФК Система последовательно выкупает акции СП УМС сначала у иностранных собственников, а затем у государства. Беря во внимание информацию о последней сделке между МТС и датской TDC о покупке 16% акций СП УМС ($91 млн.), выходим на итоговую оценку всей кампании в $700 млн. И это в 2003 году, когда абонентская база оператора составляла менше 3 миллионов абонентов.

С 1997 года конкуренция на рынке мобильной связи существенно усиливается – появляется новый оператор Киевстар. История его успеха началась с объединения денег, технологий норвежской Теленор и политического влияния украинских предпринимателей, близких к тогдашнему Президенту Кучме.

Каковы бы не были первопричины успеха компании, но именно с появлением Киевстара, ужесточилась конкурентная среда на рынке телекоммуникаций в целом. При этом, созданный в 1995 году оператор мобильной связи DCC (группа влияния Р.Ахметова), даже не пытался особо выйти из своей узкой нишы и составить конкуренцию УМС.

До 2010 года операторы мобильной связи сосредотачивались исключительно на борьбе за абонентскую базу (121% покрытия аудитории). За это время на рынке телекоммуникаций появлялись и исчезали целый ряд реальных и виртуальных мобильных брендов (DCC, УРС, Астелит, Голден телеком, Wellcom, Джинс, Диджус, Ace&Base, Mobi и др.). В этой борьбе за нового абонента неизменно падали показатели ARPU, велись маркетинговые войны, приписывались т.н. «мертвые души», инвестировались десятки (если не сотни) миллионов долларов.

В этот период времени, рынок телекоммуникаций существенно меняется. Внешними признаками таких изменений были: падение доли рынка государственного ОАО «Укртелеком», формирование т.н. «большой тройки» (операторы мобильной связи МТС, Киевстар, Лайф), начало активного развития рынка широкополосного доступа и модернизация транспортной инфраструктуры (необходимость развития ВОЛСов). Именно в этот период появляются и укрепляются компании по строительству оптоволоконных каналов связи (Евротранстелеком, Атраком и пр.).

Достигнув предела показателей проникновения, и минимальных показателей ARPU, мобильщики вынуждены вкладываться в качество и развитие т.н. дополнительных услуг. Методы конкуренции стали сложнее, технологические решения – более дорогостоящими, маркетинговые схемы – запутанней. Все более перспективным выглядит рынок передачи данных. Значимость транспортной инфраструктуры, а соответственно и стоимость компаний ее обеспечивающих – растет.

Именно в это непростое для рынка время приватизируется последний государственный актив – Укртелеком. Весной 2011 года компания ЕСУ покупает 92,8% акций предприятия за 10 млрд. 575 млн. грн. ($1,3 млрд.). К активом кампании относились не только первичные сети, абонентская база но и большое кол-во объектов недвижимости по всей Украине, а также перспективная лицензия на мобильную связь третьего поколения (первая и единственная на то время в стране). По мнению некоторых экспертов, стоимость всего перечисленного была значительно выше, задекларированной. Однако уже в 2013 году, структуры украинского бизнесмен Р.Ахметова выкупают Укртелеком уже за $860 млн. (задекларированная сумма сделки). После этого была еще череда судебных процессов между партнерамию. В результате всех этих процессов итоговая стоиомсть Укртелекома составила не более $450 млн. Как видим, чисто по формальным признакам Укртелеком за 2 года подешевел минимум на полмиллиарда долларов.

В 2015 году происходит событие, в очередной раз оживляющее рынок информационно-коммуникационных технологий. В феврале 2015 государство проводит аукцион на лицензии и частоты для 3G. Тогда суммарно государство выручило около 9 млрд.грн. ($360 млн.) за 3 лицензии, выданные МТС, Киевстар и Лафйу. В ожидании свободного конкурса на эти лицензии, рынок пребывал в откровеннной стагнации, искуссвтенно сдерживаемой протекционизмом в адресс уже не государственного Укртелекома. Так, еще в 2005 году, волевым решением тогдашнего Премьер-министра Украины Тимошенко все еще государственный оператор Укртелеком получает очень перспективный спектр частот, способный поднять услугу мобильной связи третьего поколения. Бесплатно. С этого времени, негласно были запущены патерналистские сдерживающих механизмы. На длительный период времени (до 2015 года) никто из участников рынка ИКТ не мог рассчитывать на получение такой лицензии. В 2011 году, уже новый собственник Укртелекома выводит это в свой отдельный актив и создает дочернюю кампанию Тримоб (Утел). Адекватно самостоятельно развивать мобильную связь третьего поколения собственники Укртелекома не могли. Поэтому с первых же дней создания Тримоба, компания фактически была выставлена на продажу.

Стоит отметить, что еще накануне упомянутого аукциона в 2015 году, российская МТС была готова заплатить за Тримоб (фактически за лицензию и частоты) 3 млрд. грн. ($200 млн.). Сделка сорвалась в последний момент, по инициативе Фонда госимущества. После же публичного аукциона, с началом развития 3G большой тройкой самостоятельно, привлекательность этого актива начала стремительно снижаться. В конце 2019 года, Тримоб вернул все свои частоты государству бесплатно.

Стоимость лицензий 4G (LTE), проданных на аукционе в конце 2018 года, не превысил $200 млн. суммарно (5,4 млрд.грн.) для всех операторов, принявших участие в аукицоне. К «большой тройке» на этом сегменте рынка присоединилась и компания Интертелеком (приднестровские корни), декларирующая аналогичную услугу, но в другом технологическом стандарте. Развитие таких технологий требует очень серьезных инвестиционных ресурсов, которые сложно не только отбить в короткой перспективе, но и просто привлечь.

Стремительное развитие 3G, а затем и начало развития 4G, усилило новые тенденции развития рынка информационно-коммуникационных технологий. Абоненты, услуги, а значит и деньги, начали переходить в «цифру».

Все это привело к радикальному переформатированию рынка ИКТ и, что логично, переоценки стоимости активов.

Классические телеком-кампании стремительно теряют свои позиции. С 2017 года, в структуре доходов мобильных операторов «голос» впервые приносит меньше денег, чем передача данных. С каждым новым годом, ситуация все более усложняется. Мобильщики развивают сети, строят базовые станции, решают проблему последней мили (инвестируя во все это десятки миллионов долларов), а сливки снимают цифровые сервисы. Осознав эту тенденцию, мобильные операторы все больше ставку делают на передачу данных и собственные цифровые платформы. Однако все это не может остановить тенденцию снижения стоимости телеком активов. И наиболее показательным в этом смысле является продажа одного из лидеров большой тройки Водафон-Украина (МТС).

В ноябре 2019 года Азербайджанский Bakcell покупает 100% Водафон Украина за чуть более $730 млн. (2,5 EBIDTA). Еще год назад стоимость этого же актива оценивалась разными экспертами от 1,5 до 2 млрд. долларов. По мнению бывшего маркетингового директора МТС В.Лацанича (кстати сегодня он возглавляет центральное подразделение Veon), пик стоимости МТС приходился на 2008 год. Называлась сумма порядка 3 млрд.дол.

Стоит отметить, что тенденция к проседанию телеком-активов – общая. Это касается и мобильных операторов, и строителей ВОЛС и даже интеграторов. В этом контексте крайне важна привязка стоимости активов к EBIDTA. В то время, как кампании рынка ИКТ оцениваются в 2-3 EBIDTA, кампании аграрного рынка и машиностроения 4-5 EBIDTA (Мироновский хлебопродукт — 5 EBIDTA, Мотор Сич — 4 EBIDTA и пр.).

По инсайдерской информации сегодня на продажу выставлено целый ряд ранее считавшихся крайне привлекательных активов отрасли ИКТ: Интертелеком, Воля, Датагруп, Атраком и пр. При этом стартовые для торгов цифры – просто смехотворны, в сравнении с ранее вложенными инвестициями.

Перспектива проведения аукциона на стандарт 5G также не внушает оптимизма. Стоимость таких лицензий ожидается минимальной. По мнению некоторых экспертов и представителей операторов, есть смысл выдавать эти лицензии бесплатно. Учитывая низкие показатели ARPU, развертывание сетей 5 поколения будет крайне сложной и почти неподъемной задачей для операторов. Экспертами называется цифра в $1 млрд., необходимые для технического развертывания сети 5 поколения.

Таких денег на сильно уставшем рынке ИКТ Украины сегодня очевидно нет. Все это, вместе с не совсем адекватной стратегией поддержки рынка со стороны властей, еще более усложняет ситуацию. Телеком-активы перестали быть привлекательными для инвестирования. В долгосрочной перспективе, результатом такой стагнации рынка ИКТ может стать существенное проседание Украины в инфраструктурном контексте, а также качества ИТ-услуг. Темпы развития рынка ИКТ сегодня определяют общий образ инвестиционной привлекательности любой страны. Мы закладываем себе проблемы на десятилетие вперед.