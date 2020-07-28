Коронакризис: Европе раздают бесплатно деньги, Украину душат процентами и условиями МВФ

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Украина опять, как нынче можно говорить, не в тренде, а говоря по-нашему - на задворках европейской цивилизации, в данном случае в вопросах борьбы с коронакризисом и его последствиями. Ведь все, что делает сейчас украинская власть, в том числе под диктовку МВФ и ЕС, диаметрально противоположно тем мерам, которые предпринимаются в Европе и Америке.

Если коротко, то, вслед за Америкой, бросившей на спасение экономики от коронакризиса уже около 3 триллионов (!!!) долларов, Евросоюз направляет на те же цели 1,8 тоже триллиона (!!!) евро. Причем в обоих случаях эти деньги либо раздаются вообще безвозмездно (то есть даром) в виде грантов, субсидий, субвенций, либо предоставляются на кредитной основе, но с нулевой или мизерной ставками сроком на годы. Кроме того, Запад предпринимает беспрецедентные меры по защите своих рынков от конкуренции, тем самым, что называется, перечеркнув замшелые догмы о «свободном рынке», которого на самом деле там никогда не было, но это уже другой вопрос, информируют Экономические Новости.

А в это время в Украине… Реальные ставки кредитования со всеми «наворотами» часто зашкаливают далеко за 30%… Внешние займы под огромные проценты… Финансовая система работает сама на себя и на пирамиду ОВГЗ, которая в любой момент может обвалиться, похоронив под собой остатки экономики, благосостояния и социальной стабильности. Граничащие с преступным идиотизмом требования МВФ и ЕС направлены на развал промышленности и окончательно добивают экономику. Не говоря уже о том, что 65 млрд гривен так называемого антикоронавирусного фонда, по данным СМИ, уже распределили («освоили») то ли на дороги, то ли еще на что-то, но на улучшении экономической ситуации это никоим образом не сказалось.

Денежный потом поток Европы

Этого саммита Евросоюза ожидали очень многие в Европе и за ее пределами, чтобы понять, что вообще-то будет дальше.

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Ввиду сложности проблемы и наличия разных интересов «европосиделки» вместо планировавшихся 2 дней длились почти 5 суток. Окончился саммит принятием решения, которое резко изменит финансово-экономический ландшафт в Европе и окрестностях, а также принципиально отличается от решений, принимавшихся ранее, прежде всего во время предыдущего кризиса 2008-2009 годов.

Лидеры 27 государств ЕС 21 июля одобрили воздание фонда восстановления экономики общим объемом 1,82 трлн евро. Обратим внимание, что ВВП Евросоюза оценивают в 16,5 трлн евро, то есть пакет фонда превышает 10% ВВП, что само по себе примечательно.

Из указанной суммы 1,074 трлн евро будут выделяться в течение предстоящих 7 лет в рамках бюджета ЕС, а 750 млрд евро — незамедлительно в качестве немедленной поддержки экономики финансовыми вливаниями с целью преодоления последствий пандемии, причем больше всех получат Италия и Испания, которые, как считается, наиболее пострадали от эпидемии.

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Иными словами, финансовое вливание разделили на две неравные части. Меньшая часть будет выделяться оперативно и незамедлительно, чтобы затормозить и предотвратить падение экономики, скачкообразный рост безработицы и, соответственно, обострение социальных проблем, которое уже видно невооруженным глазом как в Америке, так и во многих странах Европы. Эти социальные проблемы накапливались в течение последних десятилетий господства так называемого неолиберализма, но именно коронакризис послужил тем спусковым крючком, который катализировал эти проблемы и привел к масштабной протестной волне, часто обретающей формы бунтов.

Недостающие в бюджете ЕС деньги будут привлекаться путем выпуска долговых обязательств ЕС, что является определенной новинкой, поскольку это первый опыт формирования «общего долга» Евросоюза. Во время кризиса 2008-2009 годов такая возможность обсуждалась, но дальше разговоров дело не пошло, поскольку тогда посчитали, что совместные долги ЕС будут плодить внутри союза нахлебников, за которых придется расплачиваться более рачительным странам и гражданам. Как видим, за немногим более 10 лет взгляды на жизнь в Европе в этом вопросе кардинально изменились.

Кроме массированного вброса денег в экономику и протекционистских мер по защите своего рынка Европа также намерена девальвировать евро с целью повышения конкурентоспособности европейских товаров. В этом смысле будет иметь место своего рода конкуренция между евро и долларом, то есть между ЕС и США, поскольку плавная девальвация доллара Трампом и финансовыми властями Америки уже началась, и это дало некоторые положительные результаты. Европа решила пойти тем же путем, но если в США при тамошней относительной концентрации власти решения принимаются и воплощаются быстро, то в Евросоюзе все это происходит достаточно медленно из-за консенсусного принципа принятия решений, а также различных, часто противоположных интересов стран, входящих в ЕС.

Например, есть сведения, что против «раздачи денег» выступали так называемые европейские скряги в лице Нидерландов, Австрии, Дании и Швеции. При этом президент Франции Эммануэль Макрон якобы даже кулаком по столу стучал, чтобы убедить их дать согласие на меры по накачке экономики ЕС деньгами. В конечном итоге, решение было все же принято.

Что касается девальвации евро, то она может весьма пагубно повлиять на Украину, точнее — на ее экспорт в Европу.

«Для Украины это не обещает ничего хорошего. Наш экспорт в Европу может уменьшиться, тогда как импорт европейских товаров в нашу страну, наоборот, будет расти. Плюс — европейские экспортеры начнут обходить украинских на мировых рынках», — обоснованно полагает экономический аналитик Алексей Кущ.

Что касается оперативных 750 млрд евро, выделяемых немедленно для поддержания экономики стран-членов ЕС, то эту сумму разделили примерно пополам: 390 млрд евро — в виде грантов на безвозвратной основе, а 360 млрд евро — в виде кредитов, но с процентной ставкой, по некоторым оценкам, от 0% до примерно 0,25% годовых. Для Украины все это есть немыслимым, этаким «финансовым раем».

Условия кредитования и вовсе являются какой-то фантастикой, поскольку сводятся практически к отсутствию каких-либо условий. Трудно считать условием кредитования «сохранение, а лучше бы увеличение количества рабочих мест». Тем более что за невыполнение этого условия, как можно понять, никакой ответственности не предусматривается, то есть ни штрафом не обложат, ни кредит не отберут. Правда, Евросоюз еще обещает выработать и представить на суд широкой общественности некие «рекомендации по проведению реформ в локальных экономиках», но эти рекомендации, вроде как, тоже будут необязательными.

Впрочем, есть одна особенность в виде «зеленых проектов». В Украине они набили оскомину и выродились в коррупционно-паразитарную схему, когда в интересах ряда отечественных и зарубежных мародеров энергия из возобновляемых источников, которая совершенно не нужна сейчас Украине, гарантированно выкупается государством за счет налогоплательщиков по невиданной в Европе цене. При этом дающая почти в 10 раз более дешевую энергию атомная энергетика остается без средств, и это чревато тяжелейшими последствиями с точки зрения ядерной безопасности.

В то же время, одним из важнейших условий нынешнего «спасения Европы» является то обстоятельство, что не менее трети из указанных выделяемых сумм должны быть направлены на так называемые зеленые проекты с целью снижения потребления углеводородов и углеродных выбросов.

Любой, кто хорошо помнит предыдущий кризис в Европе, без особого труда заметит, что нынешний способ преодоления кризиса кардинально отличается от того, что было в 2009 и последующих годах. Тогда Европа шла по пути урезания бюджетных расходов, сокращения бюджетного дефицита, проведения структурных реформ, вообще — путем «затягивания поясов». К тому же тогда соответствующий денежный фонд насчитывал все 400 млрд евро.

В это раз, как видим, подход является диаметрально противоположным. Деньги предлагается раздавать в огромных количествах и с легкостью необыкновенной, причем часто прежде всего тем, кому в предыдущий кризис их старались давать поменьше, считая разгильдяями и нахлебниками. Еще не стерлось в памяти, как Евросоюз выкручивал руки, например, Греции, давая ей стабилизационные кредиты на очень жестких условиях массовых сокращений госсектора, социальных программ, распродажи активов и так далее. В отношении Италии и Испании, соответственно, третьей и четвертой экономик континентальной Европы, которые сильно пострадали во время кризиса 2009 года, также выдвигались жесткие требования по бюджетной экономии и сокращению социальных программ. Сейчас же, про прошествии 10 лет, все происходит «с точностью до наоборот».

На большие выплаты рассчитывают как раз Италия и Испания, которые как считается, больше всех в Европе пострадали от пандемии. Испания намерена получить около 140 млрд, из которых больше половины — в виде грантов. Италия имеет аппетиты на более чем 200 млрд, включая 80 млрд прямых дотаций, а остальное — в виде кредитов.

Более развитые и менее кризисные экономики получат меньше. Например, Франции достанется «всего лишь» 40 млрд евро кредитов, что для этой страны действительно немного.

Кроме того, Евросоюз решил прибегнуть к использованию так называемого механизма выравнивания экономик. Суть его заключается в активном финансировании тех стран, которые до кризиса показывали хорошую динамику роста, но еще не успели догнать лидеров ЕС. Делается это для того, чтобы не допустить утраты экономических успехов ряда стран Восточной Европы.

И здесь — очень важное и крайне разрушительное обстоятельство для Украины. Ожидается, что соседняя Польша получит около 120 млрд евро прямых дотаций, а также 30 млрд евро дешевых кредитов. Можно с полнейшей уверенностью сказать, что на фоне провала в Украине Польша будет бурно развиваться, и заробитчане еще сильнее потянутся из Украины в Речь Посполитую. Украина выиграет разве только в вопросе поступления переводов заробитчан, все более превращаясь в ресурсно-трудовой придаток Европы.

В реализации указанных планов Евросоюз не останавливает даже то обстоятельство, что ожидается рост внешнего долга до 100% ВВП, хотя он уже сейчас выходит на уровень 70-80%, а Маастрихтским соглашением он вообще не должен превышать 60%. Словом, ЕС идет по пути США, наращивая госдолг в борьбе с кризисом, и пока трудно понять, к чему это приведет в будущем. Но в будущее Европа пока не заглядывает, предпочитая жить днем сегодняшним и не допустить кризисного обвала.

Украина получит обухом по голове от чужих, свои же ее разворуют

Конечно, можно надеяться, что некоторым отраслям и отдельным предприятиям в Украине что-то перепадет от того обильного денежного ливня, который прольется на европейскую экономику, например при работе на субподрядах, на аутсорсинге и так далее. Но в целом перспективы ожидаются крайне тревожные и разрушительные для украинского экспорта.

Следует ожидать огромное падение конкурентоспособности наших производителей на внешних рынках, поскольку европейские конкуренты получат бесплатное, а часто и безвозвратное финансирование, а наши предприятия могут получить кредитование под 20-30 и так далее процентов. Пострадают как производители металла и аграрной продукции, так и поставщики на экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. Но если сырье в Европу еще имеет шансы попасть, то у продукции с высокой степенью переработки таких шансов будет намного меньше. Кроме того, европейские производители смогут потеснить наших на наших традиционных рынках в третьих странах.

«Стратегически нас ничего хорошего от этой программы ЕС не ждет. Европейский бизнес получит дешевые деньги, за счет которых сможет выиграть как на внутреннем рынке, так и на мировых. Та же Польша активно осваивает наши традиционные рынки сбыта в Африке и Азии, и за счет снижения цен сможет потеснить украинских экспортеров. Что там говорить, даже на нашем внутреннем рынке у поляков будет больше шансов, чем у отечественных производителей», — подчеркивает экономический аналитик Алексей Кущ.

Эксперт также обращает внимание, что европейские новации могут уничтожить так называемую малую украинскую индустриализацию — небольшие цеховые производства: которые появились в 2017-2019 годах и ориентированы на экспорт в Европу запасных частей и чехлов для автомобилей, лакокрасочной продукции, товаров легкой промышленности и так далее. Эти производства могут вернуться в страны Восточной Европы, где бизнес окажется более выгодным по сравнению с Украиной, в которой финансовые ресурсы слишком дороги. К тому же заработает программа развития занятости в Европе.

«Европа делает акцент на создании новых рабочих мест, поэтому открывать такие производства будет выгоднее там, скажем, в той же Польше. А за счет супердешевого фондирования чуть ли не под 0% годовых такие инвесторы смогут выйти на приемлемые цены», — предупреждает Алексей Кущ.

В это время украинская власть практически никак не поддерживает бизнес во время кризиса, а вокруг широко разрекламированного 65-миллиардного в гривнях коронавирусного фонда разгорелся традиционный коррупционный скандал.

Особое внимание следует обратить на попытку правительства Шмыгаля удержать отечественное машиностроение от окончательного уничтожения путем закона о так называемой локализации. Смысл этого норматива заключается в том, что при закупках за средства государственного и местных бюджетов продукция должна минимум на 30% иметь отечественное происхождение. Законопроект принят в первом чтении, но уже вызвал обвинение со стороны ЕС в нарушении договора об ассоциации, хотя 30%-я локализация является мизерной мерой, и уровень локализации следует устанавливать хотя бы в размере 60%.

Очевидно, что «просвещенная Европа» стремится развивать свою экономику, в том числе за счет Украины, то есть для преодоления кризиса сохранять существующие и вводить новые преференции для своей продукции, но не допустить введения Украиной хотя бы минимальных преференций для своих производителей на своем же рынке государственных закупок. Налицо стремление Запада уничтожить промышленность, а также рабочие места, налогооблагаемую базу, платежеспособность населения.

Однако не следует во всех бедах обвинять коварную заграницу, ибо свои не хуже чужих добивают и без того кризисную финансово-экономическую систему страны.

Буквально через несколько дней после принятия Евросоюзом решения о беспрецедентном «разливе денежных рек» появляется сообщение о том, что Министерство финансов Украины таки разместило еврооблигации на сумму 2 млрд долларов сроком погашения 10 лет под 7,25% годовых.

Ранее выпуск облигаций отложили якобы из-за того, что предыдущий глава Нацбанка Украины подал в отставку и образовалась некая нестабильность. Теперь, похоже, не просто «нарисовалась» стабильность в связи с назначением нового главы НБУ, а открылись просто-таки фантастические возможности для обогащения.

Взять в Европе деньги в кредит под 0-0,25%, а то и вовсе получить их «на шару» в виде гранта и отдать Украине более чем под 7% в евро, естественно, по предварительному сговору с заинтересованными лицами в самой Украине, наживающимися на ее разграблении.

Но и это еще не всё. Часть из указанного займа в 2 млрд долларов в размере 750 млн долларов сразу же направляются на замену евробондов с погашением в 2021-22 годах, размещенных под 7,75%. Фактически это абсолютно коррупционный досрочный выкуп по номиналу того, что продается с дисконтом, в результате чего держатели облигаций получают, наоборот, премию. Мотивация такого деяния самая что ни есть «благородная» — сглаживание будущих пиков по внешним выплатам, конечно, на словах, а в реальности — это коррупционная пирамида по разграблению страны.

Всю эту аферу, а также различие в подходах к выходу из кризиса в Европе и в Украине хорошо комментирует на своей странице в фейсбуке упомянутый экономический аналитик Алексей Кущ, каковой комментарий приводим ниже полностью, несмотря на некоторую его пространность:

«Как реагируют страны мира на глобальный кризис, связанный с пандемией? Монетарным стимулированием экономики, ростом бюджетного дефицита и увеличением уровня госдолга.

Все ресурсы направляются на стимулирование экономики и социальной системы. Зачем? Чтобы не допустить массовое банкротство частного сектора (так называемый момент Мински, характерный для кризиса экономического и кредитного цикла) и блокировать социальную напряженность в обществе.

Это как угроза некроза ткани, если не принять срочных мер — начнется гангрена и придется ампутировать конечности с риском летального исхода. Да и социальный взрыв обойдется экономике значительно дороже, чем «вертолетные деньги».

Так что все логично, и вот уже Европа готова к тому, что уровень госдолга в еврозоне превысит 100% ВВП, хотя маастрихтскими соглашениями определен размер в 60%.

В США дефицит бюджета рискует превысить 10%, в ЕС — 8%.

Что в это время делает украинское правительство и наш Минфин?

Привлекает 2 млрд. дол. с помощью размещения еврооблигаций и тут же направляет 750 млн. дол., то есть почти половину суммы на выкуп старых долгов со сроком погашения в 2021 и 2022 годах!

Несколько лет назад Украина уже делала подобный выкуп долга за счет привлечения нового, но тогда экономика росла и срезание пиков долговых выплат в будущем выглядело логичным. А сейчас?

Выглядит алогичным и даже откровенным маразмом. У нашей власти больше некуда деньги потратить, как на выкуп долга с датой погашения через 1-2 года?

Это к вопросу о том, кто сейчас стоит на вершине пирамиды государственных интересов, простой украинец или внешний кредитор, и какая у нас политика, человекоцентричная или кредитороцентричная.

Ну а кредиторы не в убытке — у них выкупили долг, погашение которого в свете приближающегося экономико-политического 3,14здеца выглядит очень туманным.

При чем выкупили за 105% от номинала, то есть не с дисконтом, а с «премией». При массовой продаже такого пакета на вторичке, кредиторам пришлось бы сбрасывать цену, а так, нашелся оптовый покупатель — «лох». У которого экономическая «гангрена на ногах», а он думает как бы погасить долги, срок которых еще не настал….»

Очевидно, что комментировать этот комментарий (пардон за тавтологию) смысла нет, поскольку и так все очевидно.

Отметим лишь от себя, что те, кто в Украине занимается подобными делами, являются не «лохами», а откровенным и циничным ворьем, место которому «на киче».