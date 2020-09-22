Бюджет-2021: на что вырастут расходы и чем закроют «дыру» в бюджете

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Никогда такого не было, и вот опять... Эта модная нынче поговорка вспоминается даже при беглом взгляде на проект бюджета-2021, да еще в контексте той пиар кампании, которую развернули депутаты целого ряда фракций в связи с очередным антинародным бюджетом.

Хотя бюджет никогда интересам рядовых граждан не отвечал, и всегда его вносили и принимали со скандалами. И всегда депутаты, движимые не чаяниями народными, но своими интересами поддавали проект бюджета нещадной критике, но после закулисных торгов и учета интересов (для чего эта критика чаще всего и затевается) бюджет обычно принимался. И чаще всего этот бюджет оказывался нереальным по очень многим параметрам, и его приходилось или пересматривать, или «выполнять» путем жесточайшего недофинансирования тех или иных статей, за что ответственности в нашей системе координат не бывает никакой — ни морально-политической, ни, тем более, уголовной. К тому же в последние годы главным автором бюджетного процесса являются не Кабмин и парламент, а МВФ и внешние интересанты. И хотя МВФ выдавать Украине новый кредит, похоже, в обозримом будущем не намерен, все равно бюджет подгоняется под требования фонда, плюс, конечно, «хотелки» олигархов, интересы различных лобби, популистский пиар, реализовывать на практике который едва ли кто-то серьезно собирается.

Схематизм формирования проекта о бюджете-2021 метко охарактеризовал экономический эксперт Алексей Кущ: «В целом проект похож на бюджеты предыдущих лет. Взяли стандартный рецепт Гройсмана — минималка плюс дороги, пустили дымовую завесу, пообещав поддержку медицины и образования и для пикантности добавили новый ингредиент — цифровизацию почти на 3 миллиарда. Хотя по факту проект бюджета -2021 мало чем отличается от предыдущих — в нем нет ни серьезной поддержки промышленности и бизнеса, ни особых акцентов на социалку».

Немного макроэкономики

Обратимся к основным положениям проекта, который уже подан в парламент и опубликован на сайте Верховной Рады.

Во время презентации проекта правительство назвало его «бюджетом возможностей для развития», но этот пафос вызывает большой скепсис.

Предполагается, что номинальный ВВП составил 4,509 трлн гривен,

Документом предусмотрен среднегодовой курс доллара в размере 29,1 гривны. Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) — 7,3%, средняя зарплата – 13 632 гривен. Уровень безработицы для экономически активного населения в возрасте 15-70 лет по методике МОТ — 9,2%. Минимальную зарплату планируется с 1 января повысить с нынешних 5000 гривен до 6000, а с июля 2021 года — до 6500 гривен.

Доходная часть сводного бюджета прогнозируется в размере 1,0711 трлн гривен, расходы составят 1,3501 трлн гривен, то есть дефицит бюджета в абсолютном измерении будет равен 279 млрд гривен, или 6,2% ВВП, хотя в преамбуле Кабмин почему-то указывает цифру 6%. В правительстве радостно заявляют, что этот уровень инфляции будет меньше, чем в нынешнем году, когда он ожидается в размере 7,5% или те скандальные 298 млрд гривен, о которых недавно поведал премьер Шмыгаль, вызвав бурю негодования. Еще более радостно правительство сообщает, что в 2022 и 2023 годах оно прогнозирует снижение дефицита до 4,5% и 3% соответственно.

Как говорится, поживем — увидим… В начале 2020 года тоже строились радужные планы, но коронакризис свел все эти ожидания на нет. Не говоря уже о том, что даже в развитых странах сейчас наблюдаются огромные падения экономик и бюджетные дефициты, которые покрываются денежной эмиссией, чтобы стимулировать потребительский и инвестиционный спрос и тем самым вывести экономики из пике, и в этом смысле «выжимание» правительством процентов бюджетного дефицита якобы по требованию МВФ вызывает вопросы на тему адекватности как к Кабмину, так и к МВФ.

Тем не менее, указанную дефицитную дыру в бюджете Минфин намерен закрывать выпуском ОВГЗ, привлечением займов от МВФ и других международных кредиторов, а также выпуском долговых обязательств в виде евробондов на открытых финансовых рынках. Такая затея также представляется крайне неоднозначной, поскольку в Европе сейчас вполне реальными являются отрицательные (!!!) ставки кредитования, а потому даже пресловутые «дешевые» кредиты МВФ под условные 3% уже видятся отнюдь не дешевыми, не говоря уже о разрушительных социально-экономических требованиях, под которые МВФ дает займы, и уж тем более неадекватными кажутся евробонды под 7% и более годовых. К тому же, по данным Центра социальных и трудовых исследований (https://www.cslr.org.ua/), только в 2016 году из Украины в оффшоры были выведены минимум 5 млрд долларов, и надо прежде всего остановить разворовывание страны, а не брать кредиты, залезая в долги.

Что касается собственно дефицита бюджета, то здесь следует привести совершенно справедливое мнение экономиста Алексея Куща: «Наша проблема не в том, что страна не придерживается дефицита бюджета, а в том, что идет систематическое недофинансирование расходных статей. По факту может оказаться, что никакого дефицита бюджета вообще нет, но при этом важные статьи попросту остаются за бортом».

На что увеличатся расходы

Несмотря на то, что на презентации глава Минфина привычно рассказывал о «процентах нашего роста», детали проекта вызывают вопросы как о самом росте, то есть о количестве, так и о качестве.

Например, привычно увеличиваются расходы на оборону и сектор безопасности до 6% ВВП. Хотя львиная доля средств (131 млрд) пойдет на денежное содержание военнослужащих и силовиков, а не на разработку новых вооружений. К тому же при ближайшем рассмотрении с ростом расходов в секторе обороны и безопасности не все так здорово.

Еще одна важная особенность состоит в том, что расходы на МВД возрастут по сравнению с нынешним годом на 5,2% до 98,28 млрд гривен, на СБУ — до 14,96 млрд (+22,8), на Госбюро расследований — аж на 75,4% больше, до 2,48 млрд, даже на НАБУ финансирование увеличится на 15,3% до 1,06 млрд гривен.

Зато расходы на Министерство обороны, то есть на армию, которая в последние годы по известным причинам была своего рода «священной коровой» и финансирование которой неуклонно и стремительно росло, в будущем году предлагается хоть и незначительно, но сократить с 117,63 млрд в нынешнем году до 117,5 млрд гривен в 2021 году.

Такое торможение по армии выглядит более чем неадекватно на фоне гигантского роста расходов на СБУ, ГБР и НАБУ, которые, мягко говоря, не особо отличились в борьбе с коррупцией и преступностью вообще. К этому еще следует добавить Генпрокуратуру, расходы на которую возрастут сразу на 1,942 млрд — до 9,497 млрд гривен, хотя эффективность ее работы вызывает вопросов не меньше, чем у остальных указанных выше «контор» правоохранительного профиля.

Не менее впечатляют цифры роста расходов на органы государственной власти. Так, расходы на Верховную Раду возрастут на 184 млн — до 2,23 млрд, на Кабмин — на 180 млн, до 2,45 млрд, на офис Зеленского — на 357 млн, до 1,27 млрд гривен.

Подумать только: расходы на гаранта и его «контору» превышают миллиард гривен! В то же время, на все академические стипендии по всей стране запланировано немногим менее 4 млрд гривен.

Трудно все это назвать «бюджетом возможностей для развития», как этот проект назвали в правительстве.

Есть и положительные черты. На образование предполагается выделить на 22,4% больше, то есть 158,65 млрд гривен. Правда, и это, насколько можно понять, не решает проблему серьезного увеличения зарплат учителей, что предусмотрено законом об образовании и соответствующими решениями Кабмина, о чем пришлось писать в предыдущем тексте.

В связи с пандемией существенно увеличиваются расходы на Министерство здравоохранения — на 19,7% до 158,74 млрд гривен, или 4,7% ВВП. Расходы на вакцину от коронавируса предусмотрены в размере 2,6 млрд, на которые можно будет закупить 7,5 млн доз вакцины.

На Укравтодор будет выделено 71,72 млрд гривен, что на 4,24 млрд больше, чем в 2020 году. И это не считая дополнительных средств на финансирование ремонта и строительство дорог из Фонда борьбы с ковид-19. При этом 13,54 млрд гривен, ранее привлеченных на дорожную программу, придется отдать кредиторам.

На Укрзалізницю будет выделено 4,49 млрд гривен, причем 3,3 млрд гривен — на закупку 100 новых пассажирских вагонов. Здесь главное, чтобы это были вагоны отечественного производства, а не начались закупки каких-нибудь «американских тепловозов» по коррупционным схемам.

Огромные средства в размере 2,14 млрд гривен выделяются на новомодное Министерство цифровой трансформации, результаты деятельности которого вызывают все больше вопросов.

Зато на выплаты субсидий расходы сокращаются на 7% или на 2,7 млрд гривен, хотя цены на газ уже пошли вверх, вслед за ними будут дорожать коммунальные услуги, а также все больше информации о подорожании электроэнергии.

Несмотря на повышение минимальной зарплаты, роста поступлений в единый социальный фонд в Кабмине, похоже, не ждут, потому что прогнозируют возрастание дефицита Пенсионного фонда до 203,81 млрд гривен, покрывать который придется из госбюджета. Единственным отрадным моментом представляется намерения правительства повысить пенсию лицам старше 75 лет, на что уйдет дополнительных 2,4 млрд гривен, но на фоне указанного огромного дефицита это вроде не так уже и много.

Зато огромные средства в размере 162 млрд гривен, или 12% от расходной части бюджета, предполагается потратить на обслуживание государственного долга. Из этой суммы 1,15 млрд гривен будет потрачено на выплаты по государственными деривативам. Очевидно, речь идет о выплатах по ВВП-варрантам, которые Украина должна выплатить в рамках реструктуризации в 2015 году.

Откуда дровишки?

Для обеспечения указанных расходных статей проект бюджета-2021 предусматривает, повторим, доходы бюджета в размере 1,07 трлн гривен, что на 9,4% больше, чем прогнозируется в нынешнем году. И здесь также возникает много вопросов.

Повышение поступлений предусмотрено по всем главным налогам и сборам. В частности, на 69,4%, или на 53 млрд гривен, планируется повысить поступления НДС от товаров, произведенных в Украине. К концу нынешнего года поступления по этой статье ожидаются в размере 110 млрд, при годовом плане 77,4 млрд гривен, то есть здесь перспективы вроде бы вырисовываются положительные.

Намного хуже с поступлениями НДС от импорта, которые, по планам Минфина, должны возрасти на 9,4% — до 332,5 млрд гривен. Но эта статья за 7 месяцев 2020 года выполнена всего на 46%, очевидно, по причине падения импорта из-за коронакризиса. Кстати, сравнение показателей ожидаемых поступлений по НДС от отечественного производства и импорта сильно не в пользу первого является яркой иллюстрацией деиндустриализации страны, ее импортозависимости, превращения Украины в колониально-сырьевой придаток и рынок сбыта.

Проект бюджета-2021 предусматривает рост поступлений от налога на доход физических лиц почти на 25% — до 138,86 млрд, а поступления налога на прибыль предприятий должен возрасти на 7,8% — до 105,9 млрд гривен.

Главный же «изюм» этого проекта бюджета заключается в том, что он может быть выполнен только при условии внесения неких поправок в Налоговый кодекс, которые на момент написания этого текста еще не были Кабмином обнародованы. Глава Минфина Сергей Марченко пока что заявил, что этими поправками будут индексированы ставки некоторых налогов (очевидно, увеличены), а также улучшено их администрирование.

Подобные намерения уже вызвали резкие возражения со стороны депутатов, в частности главы налогового комитета парламента Даниила Гетьманцева. Он резко раскритиковал саму постановку вопроса, поскольку это будет изменением налогового поля «под елочку», что противоречит принципам налогового законодательства, согласно которому изменение налоговых норм может происходить не ранее чем за полгода до начала их действия.

Кроме того, по словам Гетьманцева, изменениями в налоговом законодательстве предусмотрено повышение ставок экологического налога, ставок единого налога для малых предприятий и физических лиц-предпринимателей, а также целого ряда других налогов. Надо полагать, Гетьманцев и комитет от подобных планов тоже не в восторге.

Словом, когда все это начнет обсуждаться в Раде, общественность ждут незабываемые эмоции. Тем более что возмущенные голоса звучат уже сейчас: представители всех без исключения фракций, кроме «Слуг народа», уже заявили, что этот проект бюджета поддерживать не будут. Да и среди самих «слуг», думается, недовольных будет более чем достаточно.

Все это уже было, и не раз…