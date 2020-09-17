Обидеть учителя может каждый, но никто не помогает материально

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Вялотекущий скандал вокруг повышения зарплат учителям возобновился с началом нового учебного года и активизировался сейчас, когда был опубликован проект бюджета на 2021 год. Проблема имеет предысторию в виде предвыборных обещаний Зеленского и Кабмина. Но если к вербальному обещанию Зеленского о доведении учительских зарплат до 4000 (четырех тысяч) евро общественность изначально отнеслась с должным юмором, то обещания предыдущего Кабмина оформлены в виде соответствующих нормативных документов, содержащих вполне конкретные сроки и размеры повышения учительских доходов.

Кабминовские «постановы» пока никто не отменял, но и выполнять их в смысле повышения зарплат педагогам тоже никто не намерен. Объяснение банальное — нет средств. В проекте бюджета на следующий год, насколько можно понять, заложены средства на незначительное повышение только в связи с ростом минимальной заплаты, который приведет к незначительному увеличению доходов у всех трудящихся, включая бюджетников, в том числе учителей. Более того, в Министерстве образования вынашивают планы по сокращению надбавок к окладам, спекулируя на ситуации с эпидемией и дистанционным обучением, информируют Экономические Новости.

Учительская общественность взбудоражена. С одной стороны, педагоги требуют обещанного повышения, ибо работать и жить за учительскую зарплату невозможно. С другой стороны, обостряются кадровые проблемы государственного образования: опытные педагоги уходят или из профессии вообще, или в частные учебные заведения, где больше платят, а молодые кадры в школу не идут, не желая обрекать себя на нищету и бесправие. Обостряется и проблема коррупции, когда педагог из учителя и наставника прекращается в попрошайку и вымогателя, а школа становится рассадником коррупционной заразы, формируя установку на всю жизнь.

Краткое содержание зарплатного «обрезания»

Сентябрь начался обвинениями профсоюза педагогов в адрес Министерства образования в том, что ведомство тайно от педагогического сообщества разрабатывает планы по очередному реформированию системы оплаты труда педагогов. Как следовало ожидать, реформирование сводится не к повышению нынешних доходов учителей, а наоборот, к их всяческому урезанию.

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Например, вынашиваются планы снизить доплату «за престижность учительского труда» с нынешних 30% до 15% должностного оклада. Не говоря уже о том, что педагогам намереваются вообще отменить надбавки за педагогические степени, ученые звания и так далее. Причина все та же — нет денег…

В свою очередь, Министерство финансов заявило, что денег не просто нет, а их вообще не предвидится, и если говорить о повышении зарплат учителям можно только в том случае, если сократить часть школ с учителями и пустить сэкономленные средства на повышение зарплат оставшимся. Печально, но многие учителя, прежде всего в крупных городах, такие меры даже поддерживают, обоснованно полагая, что это коснется только малокомплектных школ в глубинке. Здесь следует сделать ряд замечаний.

Прежде всего, налицо отсутствие элементарной солидарности среди учителей, и это очень плохо не только с морально-этической точки зрения. Ведь объединившись в профсоюз, учителя должны выступать единым фронтом, до последнего отстаивая интересы всех своих коллег даже в отделенных селах и стагнирующих городках украинской глубинки. Скажем так, «столично-городской снобизм» педагогов не украшает, поскольку они вроде как должны быть людьми сознательными и интеллигентными.

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Тем более, что дело даже не только в сельской учительнице, которая утратит работу и даже те жалкие копейки, которые получает в убитой сельской школе. Проблема в том, что это спровоцирует окончательную деградацию украинской глубинки, той самой аутентичной Украины, о которой лицемерно страдают многие «патриоты», в том числе из Министерства образования, Кабмина и Рады. Родители с детьми школьного возраста вынуждены будут перебираться в города, чтобы дать детям образование, поскольку за многие километры в школу каждый день ребенка возить невозможно. Те же дети, которых не вывезут из стагнирующих регионов, нормального образования не получат и пополнят многочисленные ряды люмпенов. Зато в глубинке будут высвобождаться массивы земли, которую интересанты смогут прибрать к рукам за недорого, и возможно, именно эти цели преследуют подобные «реформы».

Словом, тема закрытия школ — не только и не столько экономическая, но морально-этическая и социальная по преимуществу.

Наконец, тема урезания учительских зарплат связана с карантином и переводом обучения в дистанционный режим, что также дает возможность существенно сократить расходы на оплату труда педагогов путем срезания им надбавок, оставляя голую ставку, которая если и выше минимальной зарплаты, то не особо. Дескать, если сидите по домам и ведете уроки через компьютер (кстати, компьютер — за свой счет, школа ими не обеспечивает!), то за что же вам надбавки платить?!

Обіцянка — цяцянка?..

В то время, когда в правительстве судорожно изыскивают возможности сэкономить на такой «крайне высокооплачиваемой» категории трудящихся, как педагоги, сами педагоги добиваются не просто повышения зарплаты, а требуют это сделать во исполнение тех нормативно-правовых актов, которые приняты ранее и имеют законную силу.

Прежде всего, действующий закон об образовании требует, чтобы должностной оклад педагогов составлял не менее трех минимальных зарплат. Напомним, что с 1 сентября 2020 года минималка составляет 5000 гривен, и путем простого арифметического действия получает 15 000 гривен, которые учителя в массе даже близко не получают, а имеют в среднем, вдвое даже втрое меньше. При этом ставка каждой следующей квалификационной категории педагога должна быть на 10% выше предыдущей, а у научно-педагогических работников оклады должны быть на четверть выше, чем у учителей. Ничего этого в реальности практически нет.

Правда, на этот уровень зарплаты должны выйти к 2023 году. Но до него осталось не так много времени, повышение должно идти поэтапно, но этого никто не делал, а наоборот, как сказано выше, правительство всяческими ухищрениями пытается зарплаты не поднять, а урезать. Начаться поэтапное повышение учительских доходов должно было год назад, но тогда Кабмин Гончарука это повышение заморозил до конца 2020 года, причем совершенно незаконно, никто за это не ответил, а Зеленский, будучи сыном педагогов, на эту проблему вообще никак не отреагировал, по крайней мере о такой реакции ничего не известно. К тому же 2020 год, а следовательно срок «заморозки» повышения зарплат Гончаруком и компанией, подходит к концу, и педагоги вполне обоснованно требуют выполнения норм закона.

Кроме того, есть официально пока действующее постановление позапрошлого Кабмина Гройсмана № 822. Согласно этому нормативу, с 1 января 2020 года минимальный должностной оклад педагога должен возрасти до 3 прожиточных минимумов, то есть свыше 6000 гривен, что означает рост зарплат на 30-70% в зависимости от категории. И если сейчас молодой специалист-педагог получает аж 5400 гривен (!), плюс 10% за престижность (!) и 20% за проверку тетрадей, то после указанного повышения его доходы должны были бы возрасти до 8500 гривен. Соответственно, педагог со стажем работы после такого повышения мог бы рассчитывать на 10 500 гривен. Что, скажем прямо, отнюдь не огромные деньги, учитывая тяжелый учительских труд у тех педагогов, кто, пафосно говоря, честно несет этот нелегкий крест.

После ряда дальнейших повышений, согласно указанного постановления, оклады должны были достигнуть четырех прожиточных минимумов.

Правда, есть один нюанс. Он состоит в том, что это постановление Кабмин Гройсмана принял уже после выборов в Раду в июле 2019 года. Стало ясно, что этот состав правительства досиживает последние дни, и он решил оставить Зе-власти такой себе подарочек. Но с другой стороны, есть действующий закон об образовании, который также предусматривает повышение, и при составлении бюджета нормы этого закона должны учитываться.

Именно истечение срока незаконной «заморозки» действия закона и постановления заставило профсоюз активизироваться. Уже в июле в адрес премьера Шмыгаля и министра образования Шкарлета были направлены письма с требованием заложить средства на доплаты педагогам в бюджет на следующий год, для чего было предложено выделить в 2021 году на образование 7% ВВП вместо менее 6% в этом году.

Попишу-порежу, карантином отниму?

Однако в профильном министерстве решили «пойти другим путем», а именно переписать положения нормативно-правовых актов. Именно это (я вставила) в профсоюзе педагогов считают главной «фишкой» реформы оплаты труда в образовании. Причем «реформа» эта якобы сводится к примитивной коррекции соответствующих норм о повышении зарплат педагогов прибавлением оговорки о том, что это повышение возможно только при наличии соответствующих финансовых ресурсов. А поскольку денег всегда не хватает, то и повышения никакого делать не придется. Кстати, этот простой и незатейливый способ отечественные чиновники применяют очень часто в тех случаях, когда надо задекларировать некие расходы по улучшению жизни трудящихся, но так, чтобы этого не делать или делать только тогда, когда это нужно в пиар-целях, например перед выборами для подкупа электората.

Кроме того, повторим, появилась информация о том, что чиновники намерены снизить надбавку за престижность с 30% до 15%, а также изменить соответствующие нормы закона о среднем образовании в части сокращения перечня надбавок вообще. В конечном итоге может оказаться, что надбавок практически не будет, и останется только голая ставка по тарифному разряду.

Правда, пока все это лишь прожекты чиновников. Ведь если указанное постановление Кабмина Гройсмана № 822 нынешний Кабмин вполне может отменить и пока не делает этого, возможно, исключительно по причине приближения местных выборов, то изменить нормы закона может только парламент, а это достаточно сложно. Впрочем, есть информация, что чиновники Министерства образования якобы сейчас над этим плотно работают в профильном комитете Рады.

Речь идет о том, чтобы отвязать размеры зарплат от профессии и, отказавшись по максимуму от надбавок, увеличить зарплату за счет роста ставок согласно тарифной сетке. В принципе такой подход можно было бы даже приветствовать, поскольку надбавка вообще есть выплата ненадежная, поскольку ее могут в любой момент не выплатить, а с окладом это делать вроде как труднее. Но ведь от этих всех реформ денег больше не становится, и чиновники сами признают, что средств на серьезное повышение нет. А потому может получиться так, что надбавки отменят, а тарифные ставки должным образом не повысят, да еще и ряд школ просто закроют, оставив учителей без работы, а детей — без школы.

В бюджете на следующий год оплату работника первого тарифного разряда предлагается увеличить с нынешних 2270 гривен до 2670 гривен с 1 января и 2893 с 1 июля 2021 года. Таким образом, оклады бюджетников, включая педагогов, должны возрасти примерно на треть.

Именно поэтому в проекте бюджета на 2021 год на образование обещают дополнительно заложить 34 млрд гривен на проект «Новая украинская школа», а также на указанное повышение зарплат учителям на 30%, то есть в связи с ростом минималки и, соответственно, ставок по тарифной сетке.

По внедрению положений закона об образования и постановления Кабмина № 822 чиновники долгое время уходили в сторону, жалуясь, что на это понадобиться чуть ли не 300 млрд гривен, которых нет, и каковая цифра, честно говоря, вызывает недоверие.

Однако затем министерство вдруг пошло на попятную и 8 августа вдруг опубликовало на своем сайте заявление о своей заинтересованности в введении в действие постановления № 822 (https://mon.gov.ua/ua/news/mon-pitannya-pidvishennya-socialnih-standartiv-dlya-osvityan-odne-z-prioritetnih).

Но непонятно, где вдруг нашлись деньги и нашлись ли они вообще, если буквально за несколько дней до того чиновники говорили о катастрофической нехватке средств.

Складывается впечатление, что неожиданное якобы согласие чиновников внедрять решения предшествовавшего правительства в части повышения зарплат учителям есть ни что иное, как обычный предвыборный трюк. Выборы состоятся 15 октября, то есть менее чем через месяц, и чтобы не «дразнить гусей» и не обваливать еще сильнее и без того обвалившийся рейтинг власти, правительство вполне могло решить временно отступить и что-то пообещать. Ведь рассмотрение и принятие бюджета. будет происходить, очевидно, уже после местных выборов.

К тому же карантин и возврат к дистанционному обучению вообще может поставить ребром вопрос об отмене многих надбавок, поскольку в этом случае часть функций учитель вроде как не выполняет не по своей вине. Здесь также вмешивается фактор выборов. Если вначале речь шла о том, что уже с 1 октября школы Украины могут вернуться к дистанционке из-за ухудшающегося эпидемиологического состояния, то теперь уже заговорили о том, что этот переход состоится после выборов. Кстати, вывод школ на дистанционку будет способствовать снижению накала страстей в связи с приближением 2021 года, когда вроде бы должно было стартовать указанное повышение зарплат учителей до минималок плюс надбавки.

Словом, желающих обмануть и обидеть учителей хватает в избытке, но помочь им материально никто серьезно не намеревается.