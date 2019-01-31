Аутизм, дислексия и гиперактивность: основные симптомы психических детских заболеваний

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Иногда за странным поведением детей могут скрываться разные заболевания.

Медики призывают родителей быть внимательными к поведению своих чад, ведь некоторые отклонения могут свидетельствовать о наличии психического заболевание. Своевременная диагностика способствует максимально нормальной адаптации ребенка к жизни, информирует enovosty.com/news.

За странным поведением иногда может прятаться аутизм. Для него характерны часто повторяющиеся автоматические действия с отсутствующим взглядом (например, раскачивание тела), непонимание, как контактировать с другими людьми (неконтактность или чрезмерна контактность), редкое использование жестов и их непонимание, страх перед любыми изменениями (может пугаться даже перестановки мебели).

Дислексия (неумение овладевать навыками чтения) может проявится даже у интеллектуально развитых детей. Родителей должно насторожить неулавливание содержания прочитанного или написанного, неправильное держание ручки или карандаша (такое, что даже не поддается переучиванию), невнимательность и плохое чтение.

За синдромом дефицита внимания или гиперактивности может прятаться следующее поведение: ребенок ведет себя очень активно (постоянно в движении, хватает разные ненужные ему предметы), неспособность к концентрации внимания, постоянное отвлекание (особенно на яркие объекты), неспособность управлять эмоциями.

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