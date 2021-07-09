«Северный поток-2» может стать для Европы подводной военной ловушкой Кремля

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Среди военно-морских экспертов и в НАТО очень серьезно относятся к вопросу о том, будет ли Россия использовать "Северный поток - 2" в военных целях. Только правительство Германии закрывает на это глаза.

Несмотря на широкий спектр международной критики «Северного потока — 2», правительство Германии продолжает придерживаться проекта строительства газопровода. Их стандартный аргумент заключается в том, что «Северный поток-2» — это чисто коммерческий проект, то есть вне политики. Если и есть какое-то политическое значение, то оно заключается в том, что он будет служить мостом с Россией. Прежнее утверждение о том, что «Северный поток-2» также важен для энергетической безопасности Европы, все меньше используется правительством Германии после того, как Европейский парламент принял резолюцию, призывающую к немедленной отмене проекта. Об этом пишет Иоахим Краузе, директор Института политики безопасности Кильского университета, на страницах немецкого издания Neue Zürcher Zeitung, информируют Экономические новости.

Основной аргумент о том, что «Северный поток — 2» является чисто коммерческим проектом, теперь опровергается анализом, проведенным тремя явно хорошо информированными украинскими авторами с военным образованием.

В статье, опубликованной в украинском журнале «Черноморская безопасность», авторы Михаил Гончар, Андрей Рыженко и Богдан Устименко из Центра глобальных исследований (Стратегия XXI) пишут, что, исходя из опыта реализации российских трубопроводных проектов в Черном море, следует предположить, что Россия использует «Северный поток-2» для установки подводного оборудования для осуществления подводных радиоперехватов в военных целях. С помощью этих и других средств можно отслеживать все военные суда НАТО в Балтийском море и, в частности, обнаруживать подводные лодки. Это может подорвать все еще существующее превосходство НАТО в морской сфере, особенно это коснется бесшумных немецких подводных лодок.

У России есть технические возможности

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Авторы отмечают, что Россия активно использует акваторию Черного моря для ведения акустической разведки, в том числе с использованием гражданских объектов на морском дне. Так, Россия создала стационарную систему гидроакустического наблюдения в северо-западной части Черного моря и вдоль газопровода «Турецкий поток».

Авторы предполагают, что Россия также будет использовать «Северный поток — 2» в военных целях. Технически это несложно. Для этих целей можно использовать систему безопасности Delta-MGA для газопроводов, которая была специально разработана для «Газпрома». Потребуется лишь добавить отдельные технические компоненты и объединить их в сеть с другими подводными гидролокационными системами. У России есть соответствующий опыт и технические возможности.

Авторы имеют в виду пассивную гидролокационную систему МГК-608 «Север», которую Россия использует уже много лет и в настоящее время продолжает ее совершенствовать.

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Эти гидроакустические датчики будут подключены к системе морского наблюдения «Harmonie», которая внедряется с середины прошлого десятилетия и направлена на осуществление всестороннего мониторинга морской активности, происходящей во все новых и новых морских участках. Это будет сопровождаться расширением возможностей России по ведению гибридной подводной войны. Это направлено, в частности, на то, чтобы иметь возможность прервать коммуникационные связи (интернет-кабели, широкополосные кабели, телефонные соединения, силовые кабели, трубопроводы), которые являются ключевыми, чтобы не сказать жизненно важными, для глобальной сетевой экономической жизни западного мира.

Обоснованы ли подозрения?

С российской стороны, конечно, эта публикация была истолкована, как стремление сорвать «Северный поток — 2». С другой стороны, среди военно-морских экспертов в Германии и в НАТО к этому вопросу относятся очень серьезно. Там «Северный поток — 2» рассматривается как гигантская цепь датчиков, которые могут быть использованы в военных целях и могут стать критически важными в случае возникновения кризиса или конфликта. Однако правительство Германии пренебрегает этим аспектом, потому что такой скептицизм не вписывается в его политику. Там люди испытают огромное удовлетворение, если «Северный поток — 2» наконец-то начнет работать — в надежде, что вся эта суета закончится.

На самом деле, сначала следует проверить, насколько обоснованы подозрения трех украинских экспертов, причем независимыми немецкими и западными экспертами. Слушания в немецком Бундестаге также имели бы смысл. В противном случае «Северный поток-2» может стать подводной военной ловушкой для Европы в Балтийском море.