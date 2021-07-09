Мир близок к ядерной войне из-за России и Китая, разрабатывающих новые ракеты и подводные лодки, — Пентагон

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Мир приближается к ядерной войне, потому что Россия и Китай модернизируют баллистические ракеты и разрабатывают новые подводные лодки, говорится в сенсационном докладе Пентагона.

Вашингтон пытается сократить количество ядерных бомб, но иностранные державы движутся в противоположном направлении, говорится в «Досье 2020 года». Об этом пишет британский таблоид The Sun, информирую Экономические новости.

В нем говорится следующее: «Ни один потенциальный противник не снизил ни роль ядерного оружия в своей стратегии национальной безопасности, ни количество ядерного оружия, которым он располагает».

Доклад предупреждает о потенциальных региональных конфликтах с применением ядерного оружия в нескольких частях мира.

Стратегическая ядерная модернизация России значительно возросла, что означает, что Москва может увеличить количество своих боеголовок, говорится в докладе.



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Посол Роберт Вуд заявил журналистам в четверг: «Если они будут разрабатывать такие виды оружия и воздушные системы, это может динамично изменить обстановку стратегической стабильности».

Официальные лица Северной Кореи ускорили испытания ракет, способных достичь американских берегов, в то время как Иран, по некоторым данным, обладает технологиями и возможностями для создания ядерного оружия в течение года, сообщает MailOnline.

Пхеньян представляет собой «самую непосредственную и серьезную угрозу распространения» для международного порядка, говорится в докладе оборонного ведомства США.

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Чиновники также обеспокоены «агрессивной стратегией» Ирана, которая может дестабилизировать отношения на Ближнем Востоке, а эксперты с подозрением относятся к стремлению Тегерана сократить свой ядерный арсенал.

В докладе рекомендуется: «Гибкие и ограниченные варианты ядерного ответа США могут сыграть важную роль в восстановлении сдерживания после ограниченной ядерной эскалации противника».

А ядерная программа Вашингтона должна использоваться только в «чрезвычайных обстоятельствах», и правительственные чиновники должны общаться так, чтобы их понимали державы-изгои.



Публикация доклада произошла после того, как США и Россия продлили на пять лет действие нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Москва и Вашингтон вышли из Договора о ядерных силах средней дальности 1987 года в 2019 году.

Договор обязывал США и Советский Союз ликвидировать ядерные ракеты с дальностью действия 500-5 500 км.

В прошлом месяце Байден заявил: «Не при мне», когда речь идет о разработке Ираном ядерного оружия.

На встрече с уходящим президентом Израиля Реувеном Ривлином он сказал: «Что я могу сказать вам, Иран никогда не получит ядерное оружие в период моего президентства».

Демократы Конгресса оказывают на Байдена давление, требуя, чтобы он вновь присоединился к иранской ядерной сделке 2015 года, из которой вышел бывший президент Дональд Трамп.



Израиль и США совместно работают над замедлением ядерной программы Ирана, включая усилия по уничтожению его запасов.

Между тем, Россия недавно провела испытание новой ядерной бомбы в условиях строгой секретности, а военные самолеты были замечены с гиперзвуковыми ракетами во время проведения военных учений в Черном море.

Неназванный источник в оборонном ведомстве Кремля сообщил, что запуск состоялся в середине июня.

По имеющейся информации, ракета была разработана Московским институтом теплотехники и поставляется в мобильном и шахтном вариантах.

Мобильные системы имеют ряд преимуществ, так как их труднее обнаружить, отследить, нацелить и уничтожить, по данным российского агентства ТАСС.

Это произошло после того, как Москва поклялась затопить британские военные корабли, если они пройдут слишком близко к оккупированному Крыму.

Кроме того, сообщалось, что российские истребители и бомбардировщики провели учебно-боевые полеты в восточном Средиземноморье.



Истребители МИГ-31К несли смертоносные гиперзвуковые ракеты «Кинжал» — одно из новых видов путинского оружия.

Дальность их действия составляет 1 250 миль, и, по словам Москвы, они не имеют аналогов на Западе.

Северокорейский деспот Ким Чен Ын предупредил, что он готовится к военной конфронтации с Вашингтоном и поклялся создать больше ядерных бомб, бросив вызов Джо Байдену.



Диктатор предупредил свой народ, что Северная Корея должна быть готова к «диалогу и, в частности, к конфронтации с Америкой».

Он осудил подход Вашингтона к Северной Корее, изложив свои «стратегические и тактические меры противодействия США».