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Асимметричный арсенал Путина предвещает новые хакерские атаки

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Президент США Джо Байден сказал, что во время их встречи в Женеве в прошлом месяце он дал своему российскому коллеге жесткий сигнал о необходимости остановить кибератаки. Владимир Путин ответил, что "не может не согласиться".

Асимметричный арсенал Путина предвещает новые хакерские атаки

Но менее чем через месяц хакеры из российской военной разведки взломали компьютеры Республиканского национального комитета США, сообщают Экономические новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

Кремль отрицает свою причастность к последней атаке, как и ко всем предыдущим, но это не ослабило давление на Байдена со стороны критиков его усилий по восстановлению отношений с Россией.

По мнению бывших чиновников и аналитиков, для Москвы кибероружие — это всего лишь один из инструментов, используемых во все более ожесточенном противостоянии с США, и теплых слов на президентском саммите недостаточно, чтобы изменить ситуацию.

Простейший инструмент

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Буквально на прошлой неделе Путин подписал новую Стратегию национальной безопасности, которая предусматривает использование такой «асимметричной» тактики в ответ на «недружественные действия» других стран. Российский закон, принятый в начале этого года, официально относит США к категории недружественных стран.

«Хакерские атаки — это самый простой инструмент для Москвы, — сказал Глеб Павловский, который работал политическим советником Кремля в первое десятилетие правления Путина до 2011 года. Хотя сложные операции по нарушению компьютерной безопасности требуют времени на подготовку, «они могли быть подготовлены, просто ждали подходящего случая», — сказал он.

Факты и тайны о российском взломе

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30 июня Путин обвинил США в том, что они сыграли свою роль в решении Великобритании направить эсминец HMS Defender в воды Черного моря, на которые претендует Россия, что вызвало угрозы военных действий со стороны Москвы.

«Эта провокация была полномасштабной, ее осуществили не только британцы, но и американцы», — сказал он в эфире национального телевидения.

Хакерские атаки могли быть своего рода возмездием, считает Павловский, бывший помощник Кремля.

Новое оружие

Хотя военный потенциал России намного ниже американского, «в глазах Кремля и ястребов безопасности, которые играют большую роль в геополитической политике, кибер-инструменты — это новое оружие в их арсенале», — говорит Татьяна Становая, основатель политической консалтинговой компании R.Politik.

Москва надеется на широкое перемирие с Вашингтоном, говорит Сергей Марков, политический консультант Кремля. Тем не менее «Россия очень активно готовится к кибервойне с США, чтобы, если США объявят ей такую войну, Россия могла нанести ответный удар».

То, что Москва может рассматривать как защиту или обычную разведывательную работу, в Вашингтоне могут расценить как нападение.

«Так скоро после саммита, на котором Байден пытался убедить русских прекратить активное вмешательство и навести порядок в своем собственном сообществе, это станет политической проблемой», — сказал Марк Галеотти, старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб в Лондоне.

«Сейчас в новостях все говорят о злонамеренной российской кибер-деятельности, и это создает проблему для Байдена», — подчеркнул он.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
08.07.2021 08:19:30
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Елена Каденко

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