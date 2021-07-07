Си Бриз 2021: НАТО готово ответить на любой вид российской агрессии

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Командующий ВМС США выступил в защиту продолжающихся многонациональных учений Sea Breeze 2021, которые проходят в Черном море на этой неделе, поскольку российские официальные лица протестуют против того, что Москва считает военной провокацией.

Напряженность в Черном море была высокой в последние недели, когда в стратегически важном регионе произошли столкновения между российскими силами и британскими и голландскими кораблями, сообщают Экономические новости со ссылкой на Newsweek.

Столкновения произошли незадолго до начала ежегодных учений Sea Breeze. В этом году учения проходят под руководством США и Украины, в них принимают участие силы более чем 30 стран.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил во вторник, что западные «провокаторы» рискуют вызвать эскалацию, имея в виду, в частности, проход британского корабля вблизи берегов аннексированного Крыма в прошлом месяце.

«В следующий раз им лучше оставить свои провокации в стороне и держаться подальше от этого района, потому что они получат по носу», — сказал Рябков.

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И британские, и голландские официальные лица утверждают, что их корабли находились в международных водах, когда столкнулись с российскими силами.

Ни одна из сторон не отступает в вопросе о Черном море, которое является жизненно важным каналом для российской и украинской торговли и проецирования военной силы. Это море также является еще одним фронтом в продолжающемся конфликте между Украиной и Россией. Критики России обвиняют Москву в стремлении расширить свое влияние в море, чтобы «задушить» украинские порты, изолировать Киев от моря и закрепить аннексию Крыма в 2014 году.

Командир Шестого флота США Дэниел Марзлуфф, возглавляющий операции в Черноморском регионе, заявил во вторник, что учения «Си Бриз» «крайне важны» для сдерживания российской агрессии и подтверждения поддержки США и НАТО Украины, которая продолжает воевать с поддерживаемыми Москвой боевиками на востоке страны.

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«Очевидно, что это самый эффективный способ выступить единым фронтом против такого рода агрессивных военных действий», — сказал Марцлуфф в интервью Newsweek из украинского портового города Одесса, говоря о проходящих учениях.

Региональные союзники США являются «самым большим стратегическим преимуществом» Америки в ее противостоянии с Россией, сказал Марцлуф: «Здесь, в Черном море, у нас есть три союзника по НАТО, которые готовы ответить на любой вид российской агрессии».

Россия проводит свои собственные военные учения в то время, как «Си Бриз» продолжается. Во вторник министерство обороны России сообщило, что в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях прошли учения дальней авиации, в которых были задействованы стратегические ракетоносцы и самолет-заправщик «воздух-воздух».

Недавно Россия также провела проверку боеготовности систем ПВО в Крыму, который Москва укрепляет после аннексии украинского полуострова в 2014 году.

Президент России Владимир Путин пытался представить операции Запада в Черном море как нарушение традиционной сферы влияния Москвы. Путин заявил, что инциденты с британскими и голландскими кораблями были частью американо-британского плана по открытию новых военных баз в Украине или рядом с ней.

«Они знают, что не могут выиграть этот конфликт. Мы будем сражаться за свою собственную территорию. Не мы преодолели тысячи миль, чтобы добраться до их границ, а они», — сказал Путин на прошлой неделе.

Американские чиновники и представители НАТО отвергли обвинения Путина. Все они также выразили неизменную поддержку Украине в ее противостоянии с Москвой и осудили российские угрозы эскалации в Черном море и блокаду украинских портов.

Министерство иностранных дел Нидерландов сообщило: «Голландские силы имеют полное право действовать в Черном море. Голландский фрегат находился в международных водах, действуя в соответствии с международным морским правом, закреплённым в Конвенции ООН по морскому праву».

«Мы будем продолжать действовать в соответствии с международным правом и в соответствии с предыдущим поведением нашим и других союзников по НАТО. Безопасность судоходства и полетов при работе на море всегда имеет первостепенное значение… Это никоим образом не было задумано как провокация», — добавил он.

Представитель Госдепартамента также заявил, что США «глубоко обеспокоены заявленным намерением России блокировать иностранные военные корабли и международные суда в некоторых районах Черного моря, в том числе вблизи оккупированного Крыма».

В госдепе добавили, что США призывают Россию прекратить преследование судов в регионе и уважать навигационные права и свободы всех государств, как это предусмотрено международным правом.

«Мы выступаем вместе с нашими союзниками против агрессии России в Украине и подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, распространяющихся на ее территориальные воды. Крым — это Украина», — подчеркнули в госдепе США.

Позиция России в Черном море еще может дать обратный эффект. Украина и Грузия — обе жертвы недавних российских военных вторжений — уже настаивают на полном членстве в НАТО.

Роль Москвы как агрессора «бесспорно ясна», — сказал Марцлафф, добавив: «Я думаю, что люди видят действия России такими, какие они есть, и это нетрудно сделать… Россия действует в одностороннем порядке как агрессивная страна».

Действия России имеют «самый большой потенциал для любой неоправданной эскалации» в Черном море, сказал Марцлафф, назвав поведение России «откровенно агрессивными действиями».

«Я думаю, что это происходит из-за склонности к авантюристической и агрессивной политики Кремля. Мы должны попробовать что-то сделать с этим, и посмотрим, что получится. А если нет, попробуем что-то новое», — подчеркнул Марцлафф.