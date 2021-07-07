Параноидальные страдания путинской России

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Военные события в Черном море, сопровождаемые гиперболизированными заявлениями российских официальных лиц, свидетельствуют о растущих тревогах в Кремле по поводу будущего России.

С новым всплеском пандемии COVID-19, прокатившейся по России, и ухудшением экономических обстоятельств накануне сентябрьских парламентских выборов, президенту Владимиру Путину нужны иностранные козлы отпущения, чтобы держать широкие массы в узде. Как информируют Экономические новости, об этом пишет Washington Examiner.

Именно поэтому Черное море в последние недели стало основным объектом нагнетания и пропаганды Кремля. Это центральный элемент в стремлении Кремля расширить свое территориальное и морское господство. Захватив Крым у Украины в 2014 году, Москва претендовала на территориальные воды Украины. Теперь она использует полуостров для наращивания своего военного потенциала и угроз всем прибрежным государствам. Единственным фактором, сдерживающим дальнейшие нападения на Украину и Грузию, является присутствие сил НАТО во главе с США.

Учения НАТО в Черном море демонстрируют, что эти воды не являются приватным озером Путина. Стоит отметить, что доля России в черноморском побережье составляет менее 10%. Три страны НАТО (Турция, Болгария и Румыния) владеют почти 57% всей береговой линии, а остальная часть принадлежит партнерам НАТО — Украине и Грузии. Несмотря на географическое преимущество НАТО, Москва ведет масштабное военное строительство, чтобы контролировать морские пути, морские экономические зоны и энергетические месторождения.

Чтобы замаскировать свои цели, Путин изображает регулярные учения НАТО как подготовку к нападению на российскую территорию. На самом деле 12-дневные учения «Си Бриз 2021» проводятся ежегодно с 1997 года, и в этом году в них принимают участие более 5 000 военнослужащих, 32 корабля и 40 самолетов из 32 стран НАТО и партнеров. Учения проводятся совместно ВМС Украины и 6-м флотом ВМС США и являются важным сигналом сдерживания против потенциальных агрессоров. Истерика российских чиновников по поводу прохода 23 июня британского военного корабля вблизи побережья Крыма, который все страны НАТО признают принадлежащим Украине, показывает страх Москвы перед тем, что ее украденные владения будут возвращены законным владельцам — и, в свою очередь, что другие имперские владения России будут конфискованы.

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Россия — одна из немногих стран, в которой ведутся постоянные дебаты среди ученых и часто звучат заявления политических лидеров о выживании и территориальной целостности государства. Официальные лица часто повторяют теории заговора о том, что западные державы стремятся разделить и расколоть Россию. Эти дискуссии и утверждения свидетельствуют о том, что страх перед распадом государства широко распространен в политических кругах. В таких неопределенных условиях, движимых паранойей и имперскими комплексами, ключевой целью федеральной «вертикали власти» с Путиным во главе является предотвращение раскола страны.

Согласно кремлевскому нарративу, демократия и децентрализация ведут к хаосу и распаду государства, а спасти страну может только диктатура. Пытаясь убедить общественность в том, что путинизм гарантирует существование России, чиновники ненароком показывают, что структура власти в Российской Федерации более хрупкая, чем в Советском Союзе. Это объясняется чрезмерной зависимостью современной России от личности одного лидера. Заместитель главы администрации Кремля Вячеслав Володин заявил, что «сегодня нет России, если нет Путина», что свидетельствует о глубоком страхе перед распадом государства после ухода Путина.

В Кремле пристально следят за официально управляемыми рейтингами общественных опросов. После захвата Крыма в 2014 году поддержка Путина возросла, поскольку государственные СМИ были насыщены заявлениями о восстановленной славе России. Однако с тех пор поддержка неуклонно снижается, даже согласно официально утвержденным данным. В опросе общественного мнения, проведенном авторитетным «Левада-центром» в феврале 2021 года, 41% респондентов высказались против того, чтобы Путин оставался у власти, что больше, чем в любой другой момент с 2014 года. Кремль опасается, что общественная поддержка Путина стала еще более поверхностной и ненадежной и может быстро исчезнуть.

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Некомпетентность политических лидеров проявилась во время пандемии. Россия пострадала больше, чем ее европейские соседи. При населении 146 миллионов человек в России зарегистрировано 6 миллионов подтвержденных случаев заболевания КОВИД-19 и почти полмиллиона летальных исходов. Новая волна пандемии этим летом грозит выйти из-под контроля и приводит к рекордным ежедневным смертям. Неспособность эффективно противостоять пандемии или распределить значительные средства на оказание помощи свидетельствует о невнимании правительства на фоне растущей бедности.

Режим подает неоднозначные сигналы о вакцинации. Он также отказался импортировать более эффективные вакцины, чем его собственный вариант «Спутник V», а российское население стало еще более недоверчивым к заявлениям правительства о пандемии и вакцинации. Снятие карантинных ограничений может стать причиной серьезного всплеска протестов, когда люди будут выражать свое подавленное разочарование неудачами правительства. И хотя сентябрьские выборы будут сфальсифицированы в пользу путинской партии «Единая Россия», они могут вызвать новую волну недовольства, которую Москва попытается переложить на иностранных козлов отпущения.